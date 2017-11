Čím nakrmit svého psa nebo kočku?

Mnozí chovatelé už začínají přistupovat k výběru krmiva pro svého psího nebo kočičího miláčka stejně pečlivě, jako když si vybírají jídlo pro sebe. A to je správné.

Přesycený trh nám nabízí řadu možností - od granulí po vařenou stravu nebo různé další kombinace. Vždy je potřeba si uvědomit, jak vlastně žijeme a sami se stravujeme, kolik času přípravě stravy chceme věnovat a také v neposlední řadě, kolik to stojí.

Oblíbené granule

Nejpohodlnější a zároveň plnohodnotnou variantou se určitě stala granulovaná krmiva. Velké řetězce nám prostřednictvím svých privátních značek nabízí velice výhodnou cenu a řadu akcí. Této kategorii kolem 20 korun za kilogram, kde základní surovinou je pšenice, kukuřice, masová moučka, bychom se měli vyhnout. Pes i kočka jsou masožravci a potřebují bílkovinu.

Granulovaných krmiv je u nás v prodeji celá plejáda a liší se kvalitou zejména živočišných surovin. Nejdražší jsou samozřejmě ty s nejvyšším obsahem čerstvého masa a minimem obilovin. Normální zákazník nemá téměř žádnou šanci poznat, kdy je to jen marketingový tahák. Takže jednoduše: dostatečné množství živočišných bílkovin, žádná pšenice, sója, bez umělých barviv a zchutňovadel, s přírodními konzervanty, to by mělo být alespoň částečnou zárukou dobrého výběru granulí.

Důležité rovněž je, aby měla daná značka rozlišení řady krmiv podle velikosti a věku. Je dobré se vždy řídit krmným návodem, abychom psa ani kočku zbytečně nepřejídali. Mějme na zřeteli, že obézní zvíře má velmi podobné zdravotní problémy jako člověk.

Něco na přilepšenou

Další částí zvířecí stravy je krmivo tzv. mokré. Tam se řadí všechny konzervy, paštičky, kapsičky. Ty dáváme svým miláčkům na přilepšenou. Řada z nás si totiž myslí, že pes i kočka, kteří se živí granulemi, jsou v podstatě chudáci, protože jí pořád to samé. Na trhu je obrovská spousta příchutí od tuňáka po hovězí, kterými lze zpestřit jídelníček.

Rovněž v této kategorii je dobré studovat složení, protože obsah masa se pohybuje od 4 do 90% . Zde je ale mezi cenou a obsahem masa opravdu přímá úměra. Tento druh stravy je pro psy i kočky mnohem atraktivnější než granule, nevýhodou je však jejich trochu vyšší cena a krátká trvanlivost po otevření. Kočky masové kapsičky různých chutí zbožňují a majitelky koček se bez nich neobejdou.

Domácí strava

Trendem posledních čtyř let mezi mladšími chovateli je strava připravovaná z čerstvých surovin doma. Výhodou je, že přesně víme, jak a z čeho jsme stravu připravili, a pes i kočka ji mají většinou raději než granulovaná krmiva. Nevýhodou je zde ale vynaložený čas.

Významným aspektem je pak samotná příprava a skladování.Jistě si umíte představit, jak nevábně voní vařené maso a vnitřnosti. Uchovávat je tedy v lednici spolu s ostatními potravinami není vhodné. U syrového masa pocházejícího z různých výseků je potřeba maximální hygiena a opatrnost, abychom si bakteriemi nezanesli, a tím neohrozili celou domácnost. Kupujte tedy maso jen z osvědčených zdrojů.

Samostatnou kategorií, rovněž „na přilepšenou“, jsou různé druhy pochoutek. Nikdy bychom je neměli používat místo krmiva. Na trhu jich je spousta od šťavnatých masíček po sušeniny, extrudované, nebo raw. Řada výrobců obohacuje pochoutky o funkční přísady např. na zubní kámen, klouby apod. Je třeba si dát pozor, abychom to nepřehnali. Obezitou jsou nejvíce ohroženi malí psi. A hlavně neřešme podáváním pamlsků nedostatečnou výchovu.

Honza Jirásek, výživářský specialista