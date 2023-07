Tvrdým policejním zásahem, politickým skandálem a protivládními demonstracemi skončila přesně před osmnácti lety technopárty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku. Těžkooděnci s vodními děly, obrněným transportérem a slzným plynem v noci z 29. na 30. července 2005 tvrdě zasáhli proti pěti tisícům návštěvníkům akce. Po největším policejním zásahu po listopadu 89 zůstaly desítky zraněných na obou stranách. O motivu a takzvaném objednateli drsného zásahu na hudební taneční akci, za který stát zaplatil přes třicet milionů korun, se dodnes vedou dohady.

Technopárty CzechTek v roce 2005 v Mlýnci na Tachovsku smutně proslula tvrdým policejním zásahem proti účastníkům akce. | Foto: Deník

Začátek tradice technopárty se v našich končinách datuje zhruba od roku 1994. Tehdy se na různých místech České republiky vždy o prázdninách začali sjíždět příznivci techna z Čech, Moravy i okolních států na několikadenní hudební produkci zejména techna a reggae. Tu zajišťovalo několik výkonných soundsystémů. Technopárty od samého začátku vzbuzovaly nevoli části obyvatelstva.

„Konaly se často v blízkosti osídlených lokalit a davy technařů po sobě někdy nechávaly značně zpustošené prostory,“ uvádí například Česká televize a dodává: „Stoupenci techna se chtěli za každou cenu vyhnout jakékoliv organizaci a oficiálnímu pořadatelství, což vedlo k různým kontroverzím i s policií.“



Tření mezi technaři, policií a částí veřejnosti vedly k policejnímu zásahu proti technařům už v roce 2004, a to kvůli nevyjasněným formalitám k pronajatému pozemku. Tehdejší policejní zásah ovšem nebyl nijak razantní a média jej zaznamenala jen stručně.

Do hry vstoupila politika

O rok později se ovšem do hry s největší pravděpodobností dostala politika. „Technaři nejsou tančící děti, ale nebezpeční lidé,“ napsal v té době tehdejší premiér Jiří Paroubek, jehož text zmiňuje například Wikiquote.

„Jiří Paroubek tehdy publikoval takový šílený text o tančících dětech, které jsou lidmi nebezpečnými státu. Hodně to připomínalo dikci komunistické propagandy. Někdy se tento text četl jako anekdota, protože v někom vyvolával úsměv. Jiří Paroubek se neukázal jako nový typ sociálního demokrata, ale starý typ papaláše,“ okomentoval zmíněný výrok Jiřího Paroubka přezdívaného Buldozer v rozhovoru pro Český rozhlas historik Miroslav Vaněk a připomněl tehdejší situaci na politické scéně, která s největší pravděpodobností za brutálním zásahem byla.

Ozvěny CzechTeku. Ani Vladislav Husák neumí mejdanu odolat

„V roce 2005 vládla ČSSD. Po odchodu Stanislava Grosse, který odešel z politiky kvůli nejasnému financování, přišel relativně neznámý Jiří Paroubek. Ten úplně nevěděl, na jakou notu má vsadit. Vzhledem k tomu, že preference ČSSD spadly až na deset procent, zvolil, nebo mu spíš asi jeho poradci poradili použití tvrdé taktiky proti komunitě, na které se dá síla ukázat celkem lehce,“ uvedl historik Miroslav Vaněk ve stejném rozhovoru.

Ačkoliv podle všeho měli technaři pozemek u Mlýnce tentokrát řádně pronajatý, na Tachovsko se v pátek 29. července večer začalo stahovat více než tisíc policistů z celé republiky. Byli maskovaní a k plánovanému zásahu proti pěti tisícům fanoušků techna měli k dispozici například obrněný transportér s kulometem, vodní děla, dýmovnice, slzný plyn a policejní vrtulník.

Situaci těsně před zásahem ukazuje mnoho videí na Youtube, toto je jedno z nich:

Zdroj: Youtube

„Policie místo konání obklíčila, protože podle ní majitelé sousedních pozemků nedali souhlas k přejezdu účastníků. Později vyšlo najevo, že pronajatý pozemek je přístupný přes veřejně použitelnou asfaltovou silnici se svodidly… Policie účastníky nepouštěla na místo a nedovolovala jim sjet z dálnice D5. Ta byla zablokovaná v délce několika kilometrů, doprava byla odkloněna po staré silnici. … Policie nepustila na pronajaté pozemky ani mobilní WC a cisternu s pitnou vodou,“ uvádí například Wikipedia v podrobné chronologii tehdejších událostí.

Střet obou stran nakonec vyústil v nevídaně brutální několikahodinový zásah maskovaných policistů, jehož následkem bylo podle různých zdrojů kolem devadesáti až stovky zraněných – řada z nich byla hospitalizována s vážnými úrazy v okolních nemocnicích.

Části zásahu a jeho následky tehdy zaznamenala média, která kvůli avizování tvrdého zásahu byla na místě. „Zažil jsem benga mlátit čtrnáctileté holky. Byla to blamáž,“ uvedl tehdy Tachovan Miroslav Janeček na adresu policistů.

Krokem, hoši, a řezat, řezat, řezat

Wipedia pak cituje i zpravodaje Radiožurnálu Českého rozhlasu, který během zásahu zaznamenal rozkaz velitele oddílu: „Krokem, hoši, a řezat, řezat, řezat.“

Policejní zásah v Mlýnci odstartoval dlouhou řadu konfliktů na české politické scéně. Podle mnohých nepřiměřené a nezákonné policejní násilí vláda Jiřího Paroubka považovala za přiměřené, zatímco Senát a tehdejší prezident Václav Klaus se proti němu ostře vymezili.

„Překvapilo mě, že se Václav Klaus stal zastáncem technařů, což je v jeho hierarchii ještě horší než ekologové, a v jeho ideologickém slovníku to rozhodně nenajdeme ani předtím, ani potom. Byla to čistě politická hra, jeho hra proti Paroubkovi a snaha oslabit ČSSD. Normálnější by bylo, kdyby se levice zastala technařů a pravice by takzvaně chránila konzervativní hodnoty, ale nevím,“ uvedl historik Miroslav Vaněk pro Český rozhlas a tak potvrzuje úvahu, že zásah byl skutečně s největší pravděpodobností motivován politicky.

Kdo a proč policejní komando poslal?

A zatímco v ulicích velkých měst Čech a Moravy se konalo několik mnohatisícových demonstrací a koncertů pod heslem Nechceme policejní stát, které mimo jiných podpořili i bývalý prezident Václav Havel nebo hudebník Michael Kocáb, politické špičky se dohadovaly, kdo a proč po zuby ozbrojené policisty i s obrněným transportérem osazeným kulometem na hudební fanoušky poslal.

Stát odškodní dva muže za zásah na CzechTeku

Za otce myšlenky byl, jak už řečeno, považován tehdejší premiér Jiří Paroubek, jehož elegance a jemné způsoby nikdy necharakterizovaly. Ministrem vnitra byl v jeho vládě Paroubkův stranický kolega František Bublan. „Mně pouze premiér řekl, že chce, abychom provedli razantní zásah,“ cituje Bublana Wikipedie v obsáhlé chronologii události. Jiří Paroubek pak do informační mlhy přispěl výrokem: „Zásah byl podle mých informací na příkaz státního zástupce.“

Policejní video ze zásahu na CzechTeku v Mlýnci:

Zdroj: Youtube

Podle jiných zdrojů však zásah nařídil tehdejší policejní prezident Vladislav Husák.

Vyšetřování po čtyřech letech: Vše v pořádku

Z útoku na policisty bylo obviněno devět účastníků CzechTeku, tři soud osvobodil, jeden dostal podmínku. Policista nebyl obviněn ani jeden. Senátní výbor pro bezpečnost označil zásah za nepřiměřený. Náklady na něj se vyšplhaly na 31 milionů korun.

Vyšetřování skončilo v roce 2009 s tím, že policie postupovala podle zákonů. V civilních sporech se několik účastníků domohlo omluvy a jednotlivci odškodnění.