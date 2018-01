Dá se kočka vychovat stejně jako pes? Podle zvířecí trenérky ano

Trénink zvířat je velmi rozsáhlá oblast, ve které najdeme spoustu stylů a metod. I kočka se dá naprosto skvěle vytrénovat. Ale jde to stejně jako se psem?

Podle posledních průzkumů jsou psi až druhým nejčastějším mazlíčkem v domácnosti. Prvenství v tomto žebříčku zaujaly překvapivě kočky.

Nejčastější metodou, kterou se na zvířata snaží aplikovat téměř každý, je metoda cukru a biče. Ta je často účinná, ale pouze na psa, protože pes má respekt k autoritám. Pokud tuto metodu začnete používat na kočku, kočka bude nadšená v momentě, kdy jí chválíte, ale když udělá něco špatně, a vy na ni začnete křičet, v kočičím světě jste se dopustili největší křivdy. A věřte tomu, že okusíte sladkou pomstu.

Kočka se vám nebude omlouvat, sice se stáhne a zdánlivě to vypadá, že jí čin mrzí. Ve skutečnosti ale kuje pikle, jak se vám pomstít. Zpravidla vás napadne v nečekaný okamžik nebo vám pomočí nějakou důležitou osobní věc. Často to bývá třeba polštář.

Pak tu ale máme metodu cukru, které se říká pozitivní motivace, při které zvířeti přidáváme něco, co chce. Nejčastěji je to něco dobrého k jídlu. Tato metoda ovšem operuje s tím, že zvíře do ničeho nenutíme násilím, ale chce s námi spolupracovat samo a dobrovolně s vidinou dobré odměny. Neříkám, že tato metoda je ideální pro všechny situace.

Dle mého soudu jsou i situace, kde zvíře musí poslechnout na první povel bezmyšlenkovitě hned i bez jakýchkoli pamlsků, ale pokud hledáme metodu tréninku, kterou by se dali společně trénovat psi i kočky, tak je to právě metoda pozitivní motivací. Kočka se dá vycvičit stejně jako pes, ale musíte umět použít tu správnou metodu.

A jak to vypadá v praxi, uvidíte již 13. ledna v druhé sérii oblíbeného seriálu Kočka není pes v České televizi.

Klára Vodičková, trenérka zvířat