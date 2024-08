Jak si užíváte léto? Odpočíváte, nebo pracujete?

Svou práci zbožňuji a dělám ji moc ráda, ale vždy se snažím o to, abych měla léto takzvaně kryté. To znamená, že si během léta chci vyhradit čas pro sebe, především tedy pro svou rodinu.

Dáda Patrasová excelovala v seriálu Návštěvníci, kde se nebála i odhalit. Mnozí tvrdí, že se jednalo o její životní roli:

| Video: Youtube

Máte v plánu vydat se i na dovolenou? V minulosti jste hodně navštěvovala Itálii…

Itálie je moje srdeční záležitost. Pokud bude možnost, samozřejmě se tam ráda vydám. Na Itálii miluji naprosto všechno! Mám ráda italskou kulturu, jídlo, podnebí, je tam uvolněnější atmosféra… Itálie je skutečně výjimečná, a kdo ji nezažil, tak bohužel pořádně nežil. (smích)

Jste stále v kontaktu s vaším přítelem Vitem, který pochází právě z Itálie?

S Vitem jsme v každodenním kontaktu. Velmi se mi po něm stýská. Nevidíme se osobně, ale mluvíme spolu, takže se to dá snést, je to příjemnější. Vito je mi teď velkou oporou. Opravdu pravidelně si voláme a mluvíme o všem možném. Je moc fajn. Naše přátelství se ani po tak dlouhé době nerozpadlo, naopak se ještě zocelilo.

Tvoříte spolu pár?

To je těžké… Jak můžete tvořit pár s někým, kdo je od vás tolik kilometrů daleko? Ale po duchovní stránce se vnímáme jako pár. On je moje spřízněná duše.

V minulosti jste byla považována za jednu z našich nejkrásnějších hereček. Uvědomovala jste si, že vás mnozí vnímají jako sexsymbol?

Po pravdě jsem to tenkrát tak vůbec nevnímala. Nepřipouštěla jsem si, že by mě druzí lidé mohli považovat za výjimečně krásnou. V té době jsem se soustředila především na svou práci, která byla nádherná. Dodnes si velmi cením všeho, co z ní vzešlo. Když mi ale dnes někdo řekne, že jsem před lety byla považována za jednu z našich nejkrásnějších hereček, moc si toho vážím a samozřejmě mě tohle těší.

Během svých vystoupení si užijete i hodně fyzického pohybu. Čím vším se udržujete ve formě?

To je pravda, ale v mém případě mohu poděkovat dobrému genetickému zázemí a vybavení zděděnému od obou rodičů. Navíc jsem jako dítě dělala závodně gymnastiku a mé tělo si pohyb pamatuje. Popravdě, teď vůbec necvičím a nedělám v tomto směru pro sebe nic, protože na to vůbec nemám čas. Nijak zvlášť se ani nezkrášluju. Občas jdu na masáž. Jsem po operaci krční páteře…

Vaši rodiče na tom byli také po fyzické stránce dobře?

Jak už jsem ale zmiňovala, velkou roli u mě hraje genetika. Tatínek byl štíhlý, babička byla štíhlá a čiperná a vlastně celá větev z tatínkovy strany byla ve formě. Žili v přírodě a jedli zeleninu. Pochopitelně i geny z maminčiny strany dobře zafungovaly. (úsměv)

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Ještě v dubnu se Dáda Patrasová objevila na akci po boku manžela Felixe Slováčka.

Hlídáte si třeba kvalitu stravování? Počítáte kalorie a podobně?

Ani to ne! (smích) Možná je to i tím, že nejsem moc velký jedlík. Mám ráda zeleninu, zdravé jídlo a obecně jím střídmě. Tohle je pro mě ale přirozené, takže se nemusím do zdravého stravování nijak nutit. Někdy se ale ráda utrhnu ze řetězu. (smích) Potom se jídelně spustím, ale to je v mém případě opravdu málokdy.

To jste šťastná žena…

Mám to tak nastavené. Víte… já trávím vlastně celý život na zájezdech, a když jedete někam hrát, mnohdy nemáte čas se ani pořádně najíst nebo si někde dáte narychlo jen sendvič. To ale rozhodně není žádná velká sláva. Pravdou je, že se docela stydím za to, že nejsem správným vzorem pro ostatní, co se týče pravidelného a správného stravování, ale tak to prostě je. (úsměv) V jídle se mnohdy odbývám, ale ne vědomě. Na vině je opravdu to, že jsem hodně vytížená a času není moc. Nejsem holt člověk, který si pravidelně připravuje jídelníček a jí pětkrát denně vybraná jídla.

Jaký máte názor na plastické operace a zkrášlování tohoto druhu?

Je to každého svobodné rozhodnutí. Nic proti tomu nemám. Plastické operace navíc pomáhají při nějakém zranění. Hodně se v mém věku dělají oční víčka.

Zmínila jste svou babičku. S ní jste měla krásný vztah.

Moje babička byla kouzelná! Byla nádherný člověk. Minimálně do devadesáti let fungovala a byla fantastická! Moc Bohu děkuji, že jsem ji mohla ve svém životě mít. Babička pro mě byla vzorem, protože byla osoba naprosto čestná, spravedlivá, zlatá, milující, pracovitá a starala se s láskou o druhé. Trávila jsem u ní každé prázdniny a téměř každý volný den. Dodnes se snažím zúročit vše, čemu mě vlídně naučila.

Viděla ve vás už jako v malé holčičce umělecký talent?

U nás umění naplňovalo celou rodinu, takže u mě bylo už v dětství poměrně jasné, kterým profesním směrem se nakonec vydám. (smích) Můj tatínek byl skvělý sólový harfenista a také můj obrovský vzor. Moje maminka byla vynikající zpěvačka a bezvadný člověk. U nás se vášeň pro umění opravdu dědila. Umění milují i mé děti a já doufám, že je tohle nikdy nepustí. Jen to v tomto těžkém světě nemají oba úplně jednoduché.

Jak to myslíte?

Umělci to podle mého názoru dnes mají mnohem těžší než dřív. Je velká konkurence a mezi lidmi panuje taková zvláštní zášť. Moje děti jsou ale velmi šikovné a věřím, že se se vším poperou. Umělecký talent už se ale objevuje i u mých vnoučátek, která jsou naprosto boží. Je mnoho talentovaných dětí a ten talent jim nikdo vzít nemůže, v dnešní době ale mají mladí umělci bohužel i velké překážky.



Doba není jednoduchá, jak sama připouštíte, jak se vám tedy daří udržet si dobrou náladu?

Radost mi dělá především moje rodina. Díky ní jsem šťastná. Snažím se co nejvíce času trávit s lidmi, které mám ráda a kteří mají rádi mě. Velkou dávku energie mi také dodávají zvířátka. Mám doma vlčici a kočku. Moje fenka se jmenuje Fatty. Je fantastická osobnost, a hlavně skvělá přítelkyně. Moc mi pomáhá. Nemohu na ni říct jediné špatné slovo. Je můj miláček. Především mě hlídá. Kamkoli se v domě vrtnu, jde hned za mnou taky.

Německý ovčák je poměrně velký pes. Nechtěla jste domů třeba menšího pejska?

Fatty je náš už několikátý pejsek. Upřímně už ani nevím, kolik je jí přesně let. (smích) Já jsem měla velké psy vždycky. Klidně bych ale doma snesla i nějakého mrňouse, tohle není problém. (smích) Fatty je navíc hodně empatická a já jsem si jistá, že by vycházela i s jinými menšími pejsky. Ona nemá problém ani s kočkou. Tu doslova miluje, a dokonce se spolu i líbají a mazlí. (smích) Je úžasné se dívat na to, jak se mají rády.