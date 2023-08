Světově uznávaná mezzosopranistka Dagmar Pecková zahájí už po sedmé hudební festival Zlatá Pecka. Na přelomu srpna a září se diváci mohou těšit na kvalitní program v čele s největším operním hlasem světové současnosti, pěvcem René Papem. „My tu máme tak trochu přehvězdováno. Hlavně na titulních stránkách bulváru se každý tváří jako ředitel zeměkoule. Ať si k nám lidé přijdou poslechnout skutečného světového interpreta,“ řekla jedna z nejslavnějších českých operních pěvkyních Dagmar Pecková v rozhovoru pro časopis Story.

Uznávaná operní pěvkyně Dagmar Pecková zahájí v srpnu hudební festival, jehož je zakladatelkou. V Chrudimi, jejím rodném městě, se Zlatá Pecka koná již posedmé | Foto: se souhlasem Pavla Petrušky

Dokazovala jste něco ostatním, nebo jen sobě?

Někdy mám pocit, že mně všichni ti šéfové a dirigenti věřili víc než já sama sobě. Ale moje matka a vůbec daný systém, ve kterém jsem vyrůstala, mě učil k úctě k autoritám. Možná až přehnaně. Ale to byl prostě ten čas.

Vždy upřímná Dagmar Pecková odpovídá na dotazy moderátora a režiséra Petra Horkého:

Co byste ještě chtěla sama pro sebe dokázat?

Ten festival! Pokud se nám povede, přes všechna protivenství, vytvořit každoročně se opakující svátky krásného umění v krásných městech v okolí mého rodiště, vím, že můj život a moje snažení dostane smysl. A ještě možná jednu tak dobrou činoherní roli, jako je Maria Callas v Mistrovské lekci Terrence McNallyho. S módní návrhářkou Ivanou Follovou jsme se pustily do produkce háčkovaných kabelek… je to jízda. Ano, já taky, kromě vaření a cukrařiny, háčkuji. Strašně mě baví něco dělat rukama. Odreagovat se a prostě dělat, co mě zrovna těší…

Před několika lety jste skončila s operou. Nestýská se umělkyni vašeho renomé po světových scénách?

Vůbec ne. Třicet let, které jsem strávila na světových jevištích a koncertních scénách, byly naplňující, ale také vyčerpávající. Teď už je na řadě další generace.

Vaší srdeční záležitostí je Festival Zlatá Pecka. Založen byl před sedmi lety s úkolem přinést krásné múzy do Chrudimi a okolí. Podařilo se?

Je to běh na dlouhou trať. Pokud chceme udržet kurz a nesklouznout do levné zábavy populárních tvářiček, jejichž galaktická záře končí pár kilometrů za Aší, musíme být nesmlouvaví a snažit se lidem trpělivě vysvětlovat, že není všechno zlato, co se třpytí. Zvát do Pardubického kraje kvalitní umělce a dělat zajímavou dramaturgii.

Vždyť už jen to, že festival se snaží obsáhnout během tak krátkého času jedno zajímavé téma a podat ho v různých formách – hudbou, výtvarnem, dramatem, filmem, nebo designem je ojedinělé, ale také obtížné. Ne všichni nám to usnadňují. Moje rodné město se snaží spíš o to, abychom z Chrudimi zmizeli navždy.

Hlavní téma letošní Zlaté Pecky je Jára Cimrman, syn vídeňské operní subrety

„Ne vždy jde snadno rozvinout jedno téma do všech uměleckých oblastí, jako byl loni Mozart nebo v roce 2021 Maria Callas. Někdy musíme hledat berličky. Spojení, jaké se podařilo letos, je vskutku ojedinělé. Už jen to, že sedmihodinová opereta Proso, kterou napsal Cimrman, když čekal na vlak, se záhadně ztratila a fragmenty z ní se začaly objevovat právě ve Straussově operetě Netopýr… Víc prozrazovat nebudu. To se návštěvníci festivalu dozví na hlavním koncertě festivalu Zlatá Pecka 28. srpna ve Fibichově sále Měšťanské besedy regionálního muzea v Chrudimi. Na programu je koncertní provedení Straussova Netopýra. Pardubickou komorní filharmonii řídí Jan Kučera. Přímo Petr Brukner, člen divadla Járy Cimrmana, vysvětlí, jak to s Netopýrem bylo doopravdy. Milovala jsem humor Cimrmanů už v dětství. Jsem šťastná, že všechny ty velké skvělé muže můžeme na festivalu přivítat,“ říká Dagmar Pecková.

Je hezké nezapomenout, odkud pocházíte?

Festival jsem založila s někdejším starostou Petrem Řezníčkem. Vzdělaným, sečtělým a charismatickým gymnaziálním profesorem. Bylo to na bázi vzájemné úcty. Kdysi jsem zde dostala i titul čestného občana města. Místní lidé na mě byli hrdí. To se ovšem razantně změnilo volbou nového starosty v roce 2018.

Na divadelních prknech lze Dagmar Peckovou vidět v Městském divadle Mladá Boleslav:

Z jakéhosi záhadného důvodu zneužil moji fotografii, mé jméno a jméno festivalu k jakési špinavé předvolební kampani. Na můj protest reagoval pomlouvačnými články v místním tisku. Festival dostává od města minimum, které se rok od roku tenčí. Naštěstí nad námi převzal záštitu hejtman Pardubického kraje, pan Netolický. Pokud ten bude, bude nadále i náš festival.

Do Chrudimi zavítá jeden z největších operních hlasů světové současnosti, pěvec René Pape.

René je můj bývalý kolega. Začínali jsme spolu ještě za dob temného socialismu, v roce 1988, ve Státní opeře v Berlíně. Jsem ráda, že René výzvu přijal a vystoupí nejen v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, kde přednese Dvořákovy Biblické písně. Ujme se také třídenních interpretačních kurzů festivalu. Bude předávat své bohaté umělecké zkušenosti svým mladším kolegům.

Jaký význam má účast Reného Pape?

Je to poprvé, kdy náš festival přivítá takovou osobnost mezinárodního významu. Možná, že nás všichni ti nevěřící Tomášové konečné začnou brát vážně… rozhodně to náš festival pozvedne o příčku výš. I když musím říct, že mně na tom zase až tak nezáleží. My tu máme tak trochu přehvězdováno. Hlavně na titulních stránkách bulváru se každý tváří jako ředitel zeměkoule. Ať si k nám lidé přijdou poslechnout skutečného světového interpreta.