V Divadle Bez zábradlí se v těchto dnech už jen „vychytávají mouchy“ nové inscenace na bulvární téma s názvem Bavič. Tu diváci uvidí na oblíbené pražské scéně již za pár dní. Že se jedná o kousek, kde nebude o zábavu nouze, je jasné už z názvu hry. Herečka Dana Morávková se v rozhovoru pro časopis Story rozpovídala o tom, jaké zkušenosti s bulvárem má ona. Zábavné to ale vždycky nebylo.

Principál oblíbené pražské scény Karel Heřmánek ml. si stojí za tvrzením, že by rád dělal divadlo, které divákům nabídne zážitek. Témata vybírá pečlivě, repertoár by podle něj měl být šťavnatý a pestrý. Aktuálně vzniká v Divadle Bez zábradlí další počin, inscenace Bavič. Story mělo možnost nahlédnout pod pokličku.

V zákulisí divadelní zkoušky jsme potkali herce Danu Morávkovou, Karla Zimu, Jana Řezníčka a režiséra Tomáše Mašína.

Risk je zisk

Karel Heřmánek ml. se rozhodně nebojí provokovat, riskovat a propojovat divadelní svět s filmařským. K režii již podruhé oslovil etablovaného filmového režiséra Tomáše Mašína, který si zakládá na civilním hereckém projevu, ale také na výtvarné složce inscenace.

Divadelní debut si Tomáš Mašín odbyl v roce 2019 thrillerem Po konci světa, v němž Karel Heřmánek ml. hrál a který byl velmi pozitivně přijat i kritiky. Oba protagonisté získali za své výkony dokonce i širší nominace na cenu Thálie. Nyní Tomáš Mašín pracuje v komorním obsazení Divadla Bez zábradlí na tématu, které protíná uměleckou branži od nepaměti. Kauzy, drby, bulvár.

Karel Zima, jak ho neznáte?

Komorní obsazení nové komedie je velkou výzvou pro herce Karla Zimu, který jako ústřední postava „nesleze z jeviště“. Co se mu honilo hlavou po prvním přečtení textu? „Že je to krásná kláda. Kila textu a pro mě zcela výjimečná příležitost zahrát si zase úplně něco jiného pod taktovkou prima režiséra Tomáše Mašína,“ shrnuje herec.

Bavič neboli Richard, jak se Zimova role jmenuje, se setká s odvrácenou tváří mediální slávy, která může v mnoha ohledech člověka zruinovat. „Otázka novinářské cti, anebo naopak honby za citlivými informacemi za jakoukoli cenu, je velmi aktuální téma. Dokud bude na světě showbyznys, vždycky bude i bulvár. Stejně i rozdíly v tom, za jakou cenu je druhá strana ochotna se o informace podělit,“ dodává Zima.

Dana Morávková, Jan Řezníček, Karel ZimaZdroj: se souhlasem Divadla Bez zábradlí / foto Michaela Feureiselová

Odvrácená strana showbussinesu

Že jsou veřejně působící osobnosti v hledáčku bulvárních médií, není žádnou novinkou. Se svými zkušenostmi se podělil i herec Jan Řezníček. Ten na jevišti vystřihne postavu novináře, který je pro sólokapra ochoten a schopen zajít hodně daleko.

„Myslím, že všichni víme, jak se někteří chovají, a tato inscenace je hodně o charakterech lidí, vykonávajících jednu konkrétní profesi. Je to komedie, ale diváka i zamrazí. Mám rád, když hra není čistě jen o smíchu. Navíc se inscenace v jednom momentu dotýká i tématu hyperkorektnosti, a to je moje současné téma. Zkrátka všeho moc škodí,“ připomíná Řezníček.

Zatímco Jan Řezníček, kterého znají televizní diváci především ze seriálu Ulice, s bulvárem žádné zásadní negativní zkušenosti nemá, Dana Morávková si za léta své herecké kariéry s médii užila i své.

„Jeden čas nás s manželem bulvár pořád propíral. Neustále jsme se rozváděli nebo rozcházeli. Mně to tenkrát bylo líto, protože ještě žily moje i Petrova maminka a ty byly ze staré školy, kde platilo, co je psáno, to je dáno. Jinak s médii zásadní problém nemám, smyšlené příběhy házím za hlavu,“ říká herečka a čtenáře Story zve na představení Bavič, které Divadlo Bez zábradlí uvede už brzy – v dubnu.