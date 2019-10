Kolem další bondovky, nazvané No Time to Die, i kolem Daniela Craiga se už tradičně šíří spousta polopravd i fám. Letos se probíralo především hercovo zranění, když si v květnu vymknul kotník a musel na operaci. Propírá se ale i Craigův honorář, který měl činit v přepočtu více než půl miliardy korun. Ten měl být navíc jediným důvodem, který ho přesvědčil, aby si tajného agenta 007 ještě jednou zahrál.

Podle přátel a kolegů byl po natáčení filmu Spectre v roce 2015 totálně vyčerpaný a k Jamesi Bondovi projevoval silnou averzi. „Měl tehdy prostě pocit, že už se nedá dohromady, alespoň ne tak, aby měl dost sil točit další bondovku. Je to opravdu vyčerpávající proces, velmi dlouho se natáčí, je u toho spousta závazků vůči médiím, akční scény a všechno tohle,“ uvedl na hercovu adresu jeho nejlepší kamarád Mark Strong.

Daniel Craig sám už před lety zmínil, že je pro něj James Bond jednou provždy uzavřená kapitola. V onom roce 2015 po premiéře snímku Spectre na otázku, zda ztvární agenta 007 ještě alespoň jednou, odpověděl, že by si raději podřezal žíly, než aby do toho šel znovu.

„Když se mě poprvé zeptali, jestli chci být tajným agentem 007, nebyl jsem si úplně jistý, protože scénář ke Casinu Royale mě příliš nenadchl – na rozdíl od knihy. Pak jsem si ale napsal na papír všechna pro a proti a pozitiva jednoznačně převažovala. James Bond mi dal spoustu nových příležitostí. Samozřejmě, že jsem měl nějakou kariéru i před ním, ale tohle prostě byla šance, která se neodmítá. Jsem teď daleko klidnější, než když jsem připravoval první bondovku. Tehdy jsem byl nervózní, protože jsem se nedokázal popasovat se slávou,“ řekl novinářům, když uváděl do kin bondovku Quantum of Solace.

Osobní kuchař, trenér i masér

Zlí jazykové tvrdí, že mu s rostoucí popularitou narostl i hřebínek a „začal žít zcela jiný, hvězdný život“. A tak se mu výnosný byznys bude těžko opouštět. Šušká se, že když jej producentka a majitelka práv na Jamese Bonda Barbara Broccoli přesvědčovala, aby přijal roli i v pětadvacátém filmovém příběhu, musela mu naslibovat hory doly – tedy nejen onen tučný honorář, ale kývla také například na to, že bude mít k ruce svého osobního kuchaře, osobního trenéra a osobního fyzioterapeuta.

„Daniel je perfekcionista a jeho kuchař vaří jen pro něj. Spolu s osobním trenérem se starají o to, aby zvládl v dokonalé kondici náročné natáčení,“ propíral rozmařilost filmové hvězdy v létě britský bulvár.

Daniel Craig je přitom prý sám skvělým kuchařem. Tvrdí to o něm alespoň jeho manželka, herečka Rachel Weiszová, která mu loni na sklonku léta, ve svých osmačtyřiceti letech, přivedla na svět holčičku. Z předchozího manželství s režisérem Darrenem Aronofským má hollywoodská hvězda třináctiletého syna Henryho a jak sama říká, o všechny je nyní díky Danielově péči královsky postaráno.

