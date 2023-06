Rodinný život si Daniel Landa v rozhovoru pro časopis Story nemůže vynachválit, i když krizím se nevyhnul. Jeho umělecká kariéra také nebyla bez poskvrny a hned několikrát prošel vystřízlivěním. Všechno ho ale posunulo. I proto mohlo vzniknout nové album s názvem Minové pole, ve které sám Daniel Landa před pár lety už ani nevěřil.

Daniel Landa představil světu své nové album s názvem Minové pole. Fanoušci na jeho album čekali dlouho. Ani sám zpěvák Daniel Landa už nevěřil, že by ho vůbec vydal. Stalo se a od diskutujících sklízí na sociálních sítích jen pochvalné reakce. | Foto: Se souhlasem Prokopa Bořka

Zdálo se, že se za vámi zavřela hudební brána.

Kdybyste se mě na nové album zeptala ještě před čtyřmi lety, asi bych vám řekl, že už žádnou písničku nesložím, protože jsem zmínil všechna témata a všechno už poskládal. Neměl jsem na skládání střelný prach. Uvědomoval jsem si, že zejména poslední deska vznikala s velkým autorským úsilím. Bylo ho tam víc než múzy. To pak člověk nemá z práce a výsledku takovou radost.

To však neplatí pro novinku Minový pole…

V určitou chvíli se ve mně hromadil velmi nepříjemný pocit z budoucnosti. Sedl jsem a napsal písničku Hoří horizont, ve které jsem pocit přebásnil. Vyšla ze mne úplně sama. Rok na to přišel covid, potom válka. Můj pocit byl naprosto oprávněný. Horizont opravdu hoří, jen můj hasičák je příliš malý na to, abych ho uhasil. Nahromadila se další témata a múza byla tak laskavá, že přišla.

Kdyby nepřišla?

Tak písničku nevymyslím, protože neumím pořádně noty. Buď se zjeví, nebo není nic. A já už si opravdu myslel, že se nezjeví.

Přijal jste tu myšlenku s klidem?

Nechci na sebe tlačit, abych dělal písničky jen proto, že jsem autor. Abych se ujistil, že jsem ještě nevypadl z vlaku. Prostě jsem myšlenku, že jsem z tohoto vlaku vypadl, přijal. A rozhodl se, že se budu živit tréninkem duševní síly, mentálním tréninkem.

Měl jsem v plánu, že nějaké koncerty udělám, ale nové písničky už holt nebudou. Proto jsem překvapený, s jakou lehkostí to nakonec přišlo, s jakou prudkostí to vytrysklo. Byla to obrovská radost a úleva, protože skládání je jako terapie. Najednou vám přestane být těžko a témata, která vás trápí, jdou ven. Cítím se, jako bych shodil batoh. Tahle deska mě bavila.



Asi proto je z ní cítit silná energie.

A za to jsem moc rád. Doufám, že z ní tu energii lidé taky ucítí. Opět cílím na své fanoušky a posluchače, na ty, kteří mají rádi moji hudbu. Nesnažím se získat mainstream. Deska je pro lidi, kteří mají rádi mé rockové šansony. Šansony proto, že ty jsou především o textech, které podporuje hudba.

Proč je pro vás důležité, aby si lidé album poslechli v celku, od začátku do konce?

Je to knížečka, zhudebněné básně. Texty nejsou přímočaré, jedná se o archetypální analogie, sbírku básní mých pocitů, vizí, náhledů. Proto patří k sobě. Písničky budou samozřejmě fungovat i zvlášť, ale jako celek je to jedno sdělení.

Letos jste pětadvacet let na hudební scéně, zároveň vám bude pětapadesát. Chystáte se slavit?

Nejsem slavicí typ, i když letos to bude asi výjimka, protože dcery mají kulatiny. Dvojčatům bude dvacet a té nejstarší pětadvacet. Určitě tohle společně oslavíme. Nicméně pro mě je oslavou každý nový den.

Každý den je vám po boku manželka Mirjam, se kterou jste svoji už třiatřicet let?

Naše manželství je po všech peripetiích úžasné. Na to jsem skutečně hrdý a činí mě to šťastným. Dcery a manželka, tyto čtyři ženy jsou ozdobami mého života a velkými pomocnicemi.

Daniel Landa na maturitním plese svých dcer

Pro vaše dcery možná nebude jednoduché najít si partnera. Budete pro ně velkým vzorem.

Dvojčata se se svými partnery nedávno rozešla, ta teď asi budou chtít chvilku klid. A Stázka (Anastázie, nejstarší dcera, pozn. red.) má skvělého přítele. Je to čestný, šikovný kluk. Myslím, že ještě existují chlapi, kteří jsou fajn. Jen musí mít holky kliku, protože bez kliky to nejde. A my ji s Mirjam měli.

Největší štěstí paradoxně je, když dochází k velkým krizím. Každá krize, kterou překonáte, něco přinese a rozpustí vše, co se nahromadilo. Je jak svár. Když svaříte železo, je v místě, kde ho svaříte, pevnější. Když to k sobě nepatří, oddělí se. A když to k sobě patří, svár ještě zpevní. Každá krize je zatěžkávací zkouška.

Když jste začínal s hudbou, měl jste jasný záměr?

Se záměrem jsem ji určitě nedělal. My do toho s klukama z Orlíku mlátili hlava nehlava a měli jsme obrovské štěstí, protože nás tenkrát objevil Vladimír Kočandrle z firmy Monitor. A s Vladimírem putujeme dodnes. Vydali jsme u něj desku a tím to celé začalo. Byli jsme víceméně sklepní, garážová kapela. Tohle jsme nečekali, ani se to čekat nedalo.

Po čase jste s Orlíkem skončil.

Já hudbě věřil. Celá scéna se ale začala stáčet jinam, než jsme chtěli, proto jsme skončili. Prostředí, ve kterém jsme hráli, už bylo neúnosné.

Původně jste vystudovaný herec…

Hodně jsem se věnoval filmům, divadlu, ale nelíbilo se mi to. Nechtěl jsem se tvářit jako jiná figura. Na herectví jsem šel proto, že jsem si myslel, že herci částečně prožijí život postav, které hrají. Což byla velká mýlka, dětský sen.

Tak jsem si řekl, že vsadím na hudbu, a ze dne na den hereckou kariéru ukončil. Odešel jsem ze všech divadel, odmítl všechny filmové scénáře, včetně těch, které už se měly natáčet, a začal psát svou první desku Valčík. Dá se říct, že jsem spálil mosty.

Dostal jste se během kariéry tam, kde jste být nechtěl?

To se stalo až později. První sólová tvorba přišla z pře­tlaku a s chutí. Mě to tak bavilo! Chtěl jsem psát písničky, které mě budou bavit, a zjistil jsem, že když písnička baví mě, baví i další lidi. Díky úspěchu ale začnete pomaličku generovat poměrně značné finanční prostředky. Každý další úspěch přinese další finanční prostředky. Najednou ani nevíte, že sedíte na kolotoči, který už nepřináší radost. Ale stane se z něj zaměstnání.

Vyčerpal jste se?

Najednou jsem měl napsat desku, protože by to bylo dobré. Nebo proto, že tohle živí rodinu. Pomalu jsem vyčerpával sám sebe, až jsem došel do bodu, kdy jsem věděl, že si od toho musím odpočinout.

Bylo to jako kdysi s herectvím? Spálil jste mosty?

Stalo se to v roce 2008. Při rallye jsem měl ve vysoké rychlosti hroznou bouračku. Auto bylo totálně zdemolované. Přemýšlel jsem nad tím, jak blízko smrti jsem byl, a řekl si, že bych měl celkově ubrat. Začal jsem hledat zaměstnání, které by mě bavilo. A abych se nemusel živit jen hudbou, protože to už začalo být fakt peklo.

Tehdy jsem byl velmi impulzivní a přál si naučit se zvládat vlastní emoce. Odjel jsem do Mnichova studovat kurzy hypnoterapie a mentálního tréninku. Trvalo to rok.

Rallye, se kterou jste už skončil, a všechny své další adrenalinové koníčky jste potřeboval k tomu, abyste kompenzoval pracovní vypětí?

Když se narodíte s energetickou atomovou pumou uvnitř sebe, je dobré, abyste ji někde vypustila. Ale riziko, které podstupujete, začne být droga. A když do toho jdete víc a víc, je vám to pořád málo. Najednou je všechno nuda. Byla to slepá ulička, ale k tomu člověk dojde až s životní zkušeností.