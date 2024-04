Říkal si „Král rrrozkoše“, miloval zlato a žlutou barvu, a když nastoupil se svým ansámblem na pódium, dokázal rozproudit zábavu a vybudit publikum jako málokdo jiný. Letos uplynulo už pět let od chvíle, kdy se s námi rozloučila jedna z nejvýraznějších postav českého showbussinesu, zpěvák, showman, tanečník a herec Daniel Nekonečný. Na jaře roku 2019 nečekaně zemřel v pražských Řeporyjích. Měl teprve dvaapadesát let a mnoho lidí tehdy za příčinou jeho předčasné smrti hledalo drogy. Pravda však byla jiná.

Zpěvák, herec, tanečník a showman Daniel Nekonečný. | Foto: Deník/Daniel Černovský

Daniel Nekonečný si velmi pečlivě pěstoval pověst bonvivána, který si v životě žádné pěkné věci neodpírá a umí si jej užít a vychutnat se vším všudy. Jeho koncerty plné afrických a latinskoamerických rytmů, žhavých tanečnic, flitrů, pyrotechnických efektů a exotických zvířat byly vyhlášené. Co na tom, že při nich občas vypukl požár? Vypadalo to, že patří k programu.

Excentrický zpěvák přitom nepocházel z extravagantního uměleckého prostředí, jak by se mohlo zdát, ale z poklidného moravského městečka Boskovice. Narodil se 29. června roku 1966 jako Daniel Konečný, měla bratra a sestru a podle lidí, kteří ho v mládí znali, toužil bavit lidi.

„Chodil k nám na učiliště. Dan byl bezvadný kluk. Vždycky mi říkal: Buď budu herec, zpěvák nebo klaun. Jeho maminka se mnou chodívala cvičit. Když přijel na její pohřeb, měl na sobě žlutý klobouk,“ zavzpomínala před časem pro Deník Růžena Kučerová z Boskovic.

Dan Nekonečný - Holiday, Holy Holiday:

Zdroj: Youtube

Škola, hrobník, show

Talentovaný mladík byl přijat na pražskou DAMU, ale vydržel tam jen dva roky. Pak se živil různými způsoby, mimo jiné pracoval jako pomocník v porodnici nebo hrobník.

Postupně se mu však podařilo svůj talent prosadit a v roce 1987 se stal členem formace Laura a její tygři. V kapele vydržel pět let a významně se podílel zejména na jejím slavném koncertním programu Show Tomáše Tracyho v pražském Paláci kultury.



Nahrává se anketa ...

Už o rok později do kapely přišel výtvarník a perkusionista Miloš Vacík a hráč na saxofon a klarinet Aleš Kudela. Pro Lauru a její tygry to znamenalo obohacení a noví členové si obzvláště padli do noty s Danielem Konečným. V roce 1989 natočila Laura a její tygři druhé album s názvem Nebudeme a na jeho obalu se poprvé objevilo jméno Daniel Nekonečný.

Představy Miloše Vacíka, Aleše Kudely a Daniela Nekonečného o programu a pojetí vystoupení se však začaly od směřování kapely odklánět. Chtěli více exotiky a barev i větší show.

„Spolupráce fungovala skvěle, ale postupem času se naše názory rozcházely,“ vzpomínal kapelník Laury a jejích tygrů Karel Šůcha pro magazín Headliner. Pro něj byly zásadní texty, ale hrozilo, že v záplavě efektů na pódiu nebudou rezonovat. Trojice hudebníků proto v roce 1990 založila vlastní skupinu Šum svistu.

Daniel Nekonečný vždy bavil publikum svými kostýmy.Zdroj: Šíp/Alena Burešová

Inspirace v lektvarech

Kapela Šum svistu se uvedla multimediálním vystoupením v Divadle hudby. Vydala alba Šum svistu - Rytmy z ráje a Magie ANBS, tedy Magie Absolutně Nejsilnější Blahodárné Síly, z roku 1999. „Z alba sálají šamanské a magické motivy, které Daniel Nekonečný načerpal při setkáních s mágy a šamany,“ napsala ČTK.

Sólovým projektem Daniela Nekonečného bylo album Nekonečný šum, do něhož podle svých slov sám „nazpíval, nařval a do prsou nabušil“ roztodivné melodie.

Cornell z Pokladu na Stříbrném jezeře a další Češi ve světové filmové špičce

Vystoupení Šumu svistu byla plná etnických a exotických prvků, hudba a zpěv se v nich prolínaly s karnevalovými prvky, exotikou, pyrotechnikou, flitry, barevnými peříčky, ohněm a polooděnými tanečnicemi. Podle Nekonečného byly písně kapely plné „vtipu, smíchu, šarmantních lumpáren a dacanovin“.

Své publikum oslovoval: „Miláčkové“, a sám sebe označoval za „krále rozkoše“. „To znamená co nejvíce rozkoší nejenom přijímat, ale co nejvíce jich také rozdávat,“ řekl v roce 2012 jako host chatu České televize.

Kromě spojení „král rozkoše“ velmi rád používal i další slova v nichž mohl drnčivě zdůraznit „r“, takže připomínalo vrčení tygra. Publiku to prý dodávalo energii. Kdo však nejvíce sršel nakažlivou energií, byl právě Daniel Nekonečný

Inspirace latinskoamerickými rytmy pramenila také z Nekonečného cest do amazonských pralesů i za jihoamerickými šamany a jejich bylinnými lektvary, které prý mohly měnit stav vědomí.

Výstřední kouzlo Daniela Nekonečného objevili i filmoví a televizní tvůrci. Zahrál si například ve filmu svého bývalého kolegy ze skupiny Laura a její tygři Otakára Schmidta Eliška má ráda divočinu, objevil se ve snímku Jak se krotí krokodýli a v pohádce Perinbaba a dva světy.

V televizi vedle nejrůznějších show účinkoval i v seriálech Devadesátky a Ošklivka Katka.

V roce 2008 bojoval o účast v mezinárodním semifinále hudební soutěže Eurovision Song Contest, kdysi známé jako Velká cena Eurovize.

Dan Nekonečný při vystoupení:

Drogy to nebyly

Zpráva o smrti Daniela Nekonečného, která se na konci března roku 2019 objevila v médiích, většinu lidí šokovala. Showman a bonviván plný vášně a energie přece nemohl tak náhle a nečekaně zemřít.

Byla to však pravda. Jeho tělo bylo nalezeno bez známek života v koupelně domu, který si pronajal v pražských Řeporyjích. Po rozchodu s přítelkyní v něm žil sám, a tak po jeho smrti, která nastala zřejmě 23. března 2019, trvalo tři dny, než ho majitel domu objevil.

Jeho způsob života a náhlá smrt způsobily, že se brzy vyrojily spekulace o tom, že na jeho náhlém skonu se mohly podílet drogy. Skutečnost však byla jiná. Jeho blízcí prozradili, že trpěl epilepsií, a pitva ukázala, že příčinou smrti se stal neléčený vysoký krevní tlak, následný infarkt a otok srdce a mozku. Testy na toxikologii byly negativní.

Křemílek i Rákosníček. Jak se zářící Jiřina Bohdalová stala královnou večerníčků

Urnu s částí popela Daniela Nekonečného uložila jeho sestra na hřbitov v rodných Boskovicích, druhou urnu dva roky po smrti výstředního umělce pohřbila jeho bývalá přítelkyně Zuzana Kardová na hřbitově v pražských Malvazinkách.

Poslední rozloučení s Danem Nekonečným:

Místo jeho posledního odpočinku mělo být vedle hrobu jeho kamarádky Evy Pilarové, která zemřela v roce 2020, ale brzy se objevily problémy. Vzpomínat na Daniela Nekonečného totiž chodilo příliš mnoho lidí, kteří mu nosili nejrůznější symbolické dárečky. Bylo jich tolik, že se na hrob nevešly a působily těžkosti s úklidem. Proto se Zuzana Kardová rozhodla přemístit hrob o několik metrů dále, kde bylo více prostoru.

Eva Pilarová: Z Dana pršelo zlato

Na Daniela Nekonečného po jeho smrti vzpomínala řada kolegů z uměleckého světa, mezi nimi i zpěvačka Eva Pilarová.

„Z Dana vždycky pršelo zlato. Když byl u nás na návštěvě, museli jsme dva týdny vyčesávat z našeho britského kocoura zlatý prach a tři týdny jsme ho luxovali. Dan byl jediný člověk, který mě donutil, abych se já - pohybové dřevo - na jevišti hýbala,“ řekla zpěvačka magazínu Kafe.

Vlastní děti zpěvák neměl, ale dlouho žil se Zuzanou Kardovou, kterou nazýval svou jedinou životní láskou. Její dceru Terezu přijal Nekonečný za svou. Podporoval její pohybový talent a stala se jednou z tanečnic v jeho programu.

Svébytného umělce si na sociálních sítích připomínali i pražští taxikáři, jejichž vzpomínky zaznamenal server Šíp.

„Jeho obvyklá trasa byla Řeporyje - Anděl, kam jezdil na solárko. Jednou v lednu přišel v županu a žabkách, kolega po něm hodinu větral a luxoval auto od třpytek," napsal jeden z řidičů.

Podle jiného řidiče byl Daniel Nekonečný postrachem pražských taxikářů.

„Dával naprosto minimální dýška, šňupal vzadu koks, trousil po sedačkách desítky třpytek, flitrů a korálků a zamořoval vzduch robustními vůněmi svých maharadžovských voňavek, o nichž tvrdil, že když jimi vyvoní můj taxík, tak mi každá žena okamžitě podlehne,“ napsal řidič, který prý Nekonečného vozil pravidelně.