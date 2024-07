Neuvěřitelné, jak čas letí! Děti z Harryho Pottera už mají vlastní děti. Největší tajnůstkář je však bezpochyby představitel hlavního hrdiny slavné kouzelnické série Daniel Radcliffe, který svou partnerku poznal už před dvanácti lety. Kolik se toho o nich ví? Moc ne.

Kdo je Erin Darke?

Američanka, která vystudovala herectví v Michiganu a poté se přestěhovala do New Yorku. Když byla zprvu obsazována jen do několika menších divadelních projektů, uvědomila si, že k filmu vede ještě dlouhá cesta. Získala stáž v castingové agentuře a odtud se vypracovala až na velké plátno. Poprvé se před kamerou ocitla v krátkém filmu Obelisk Road z roku 2009. Lépe je však známá ze seriálu Úžasná paní Maiselová nebo Hodný holky. Hrála i ve filmu Pořád jsem to já, který byl nominován na Oscara, nebo v thrilleru Zbav se svých miláčků, kde se potkala právě s Danielem.

Trailer k filmu Zbav se svých miláčků (2013):

| Video: Youtube

Flirt ve scénáři hrát nemuseli

Psal se rok 2012, Daniel Radcliffe už měl za sebou celou kouzelnickou sérii a začal se zvolna soustřeďovat na nové postavy. Tehdy došlo k setkání s jeho budoucí přítelkyní Erin, s níž měl (shodou okolností) jisté milostné zájmy napsané i ve scénáři. Oba o svém vztahu mluví velice neradi, ale jednou se Daniel v rozhovoru pro časopis People nechal slyšet, že při samotném natáčení nemusel nic hrát, protože jeho flirtování s herečkou bylo skutečné.

„Bude to jednou hodně zajímavá historka pro naše děti, kvůli tomu, co mezi sebou naše postavy dělají,“ narážel herec na společnou milostnou scénu. „Ty postavy se setkávají a flirtují spolu, takže jde o sladký dokumentární záznam našeho prvního shledání,“ dodal. Nevadilo, že Erin je starší a vyšší, skutečně se do sebe zamilovali a došlo i na děti. Tedy zatím na jedno.

Je to chlapec, mimochodem…

Do série o Harrym Potterovi Daniel naskočil v pouhých jedenácti letech, a ještě než celé natáčení skončilo, prozradil, že měl velké problémy s alkoholem. Byl ještě dítě a měl masivní pozornost. Určitě i to jej vedlo k rozhodnutí, že se mu lépe žije v ústraní, a téhož názoru je i jeho partnerka Erin. Nechtějí o sobě navzájem číst věci, o nichž vědí, že nejsou pravda. „Pro paparazzi jsme nudní, na většině fotek si dáváme kafe. Dvakrát nás vyfotili, jak čekáme na taxíka,“ tvrdí herečka.

Slávu nechtějí ani pro své děti, raději by byli, kdyby si zamilovaly filmové zákulisí a staly se spíše součástí štábu. Když toto herec uvedl, jen půl roku poté jeho zástupce potvrdil, že Daniel s Erin čekají své první dítě. To bylo v březnu loňského roku. V dubnu už slavného otce vyfotili s kočárkem a o pár měsíců později šťastný pár prozradil, že se jim narodil chlapec. „Je to skvělé, bláznivé, intenzivní, ale on je úžasný a Erin taky,“ rozplýval se herec pro Entertainment Tonight.

Baví je stejně bláznivé věci

Možná si řada lidí u některých věcí řekne: tohle bych před svým partnerem/partnerkou dělat nemohl. Daniel to měl stejně. Tedy dokud nepotkal Erin! S ní se údajně cítil tak dobře, že se za žádnou ze svých zálib a koníčků najednou nestyděl. „Vyrůstal jsem a dělal spoustu věcí, u nichž jsem si opakoval: tohle nikdy nebudu moct před svojí holkou dělat. Ale je úžasné, když najdete vztah, ve kterém je vám souzeno být. Děláte všechny ty své kraviny a partnerce nic z toho nevadí. Ona si naopak myslí, že je to sranda,“ liboval si herec pro magazín Radio Times, když výjimečně mluvil o Erin.

Svatba na spadnutí?

Svoji zatím nejsou a svět bude poslední, kdo se o tom dozví, pokud ta chvíle jednou nastane. Zatím si stále, i po dvanácti společných letech, užívají blízkost mezi sebou a teď už i krásy rodičovství. Navzájem si fandí a pomáhají v práci, což je důležité, zvláště když jsou oba herci. Možná někdy napíšou i film, ale jen sami pro sebe.