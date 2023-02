Finalistky Miss oblékly plavky. Najde se nová Kuchařová? Doufám, říká ředitelka

„Už jednou jsem vdaná byla a Paľo byl taky ženatý. Až po své první svatbě jsem zjistila, že mi koncept manželství úplně nevyhovuje. Vždycky jsem chtěla být vdaná, protože jsem byla naučená, že to je něco, co se má dělat, určitý životní vzorec. Aniž bych ale poslouchala samu sebe, jestli to mám nebo nemám dělat, a asi mi ten formát nevyhovuje,“ přiznala.

Přestože ji zpěvák Paľo Habera o ruku požádat chtěl, nakonec se oba shodli, že to není dobrý nápad. „Paľo mě požádat chtěl, ale když se na to koukáme dnes, myslím, že i on tím následoval nějaké vzorce, které jsme měli naučené. Že by se to tak mělo dělat. Tady vůbec nejde o to, že bych ho odmítla nebo něco podobného, vůbec ne. Myslím, že to oba cítíme stejně. Není ve vztahu jeden, který by chtěl a druhý ne. Je to něco, v čem se naprosto shodneme. V tomhle a v tom, že nechodíme tancovat na plesy,“ svěřila se dále modelka.

Momentálně má prý jiné sny než svatbu. Ráda by především rozšířila svou kosmetickou řadu značky Noili, na tom teď aktuálně pracuje a maximálně ji to naplňuje. „Myslím, že to je akční až až. Je to moje první podnikatelská činnost, víc adrenalinu teď asi nepotřebuju,“ svěřila se se smíchem. „Už jsem skákala s padákem a tak dále, tenhle typ adrenalinu mám za sebou,“ přiznala Daniela Peštová.

Peštová vychovává s Haberou celkem tři děti. Syna Yannicka má z prvního manželství, spolu mají dceru Ellu a syna Paula Henryho.

