Vypadá to, že situace v dánské rodině už nikdy nebude jako dřív. Poté, kdy královna Markéta II. odepřela některým svým vnukům královské tituly, se rozpoutala tichá válka. Zejména třiadvacetiletý princ Nikolai si vzal babiččino rozhodnutí velmi osobně. Truchlit ale nemusí. Zažívá teď větší slávu než princové William a Harry. A to už je „jen“ hrabě.

Bývalý dánský princ, nyní hrabě Nikolai | Foto: Profimedia

Děti dánského prince Joachima – Nikolai, Felix, Henrik a Athena – nezačaly letošní rok tak, jak by asi chtěly. Neměly ale na výběr. Jejich babička, dánská královna Markéta II., se už v květnu loňského roku rozhodla, že jim odebere královské tituly princů a princezen. Od 1. ledna 2023 tak mohou oficiálně používat pouze tituly hrabě a hraběnka z Monpezatu.

Královnin nečekaný krok hned veřejně odsoudil otec dětí, princ Joachim. „Všichni jsme z toho velmi smutní. Nikdy není příjemné vidět, jak jsou vaše děti takto zraňovány. Jsou v situaci, které samy nerozumějí,“ řekl koncem září zjevně zasažený princ reportérům listu Ekstra Bladet, kteří ho potkali před dánským velvyslanectvím v Paříži.

Nikolai Dánský a jeho život plný bohatství a úspěchů:

Zdroj: Youtube

Podle královské rodiny měl být princ Joachim o tomto rozhodnutí informován již od května, podle samotného prince tomu tak ale rozhodně nebylo. „Byl jsem na to upozorněn pět dní předem. V květnu mi byl předložen plán, který v podstatě říkal, že až bude každému z dětí pětadvacet, přijde o svůj titul. Atheně bude ale v lednu teprve jedenáct,“ vysvětlil dále zjevně dotčený princ Joachim Ekstra Bladet.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Princ Nikolai se neudržel a promluvil

* Vztahy v rodině na bodu mrazu

* Ostrouhali jen někteří

* Pokus o obnovu rodiny nevyšel

* Poprvé po dramatu na veřejnosti

* Celá záležitost ho zklamala

* Nemusí zoufat

* S partnerkou jsou finančně nezávislí

Neudržel se a promluvil

Nejstarší královnin vnuk, princ Nikolai, chvíli mlčel, doufal, že si to babička ještě rozmyslí. Když se tak ale nestalo, také on pro Ekstra Bladet promluvil. Řekl, že se cítí „šokován a zmaten“ poté, kdy jeho i sourozence zbavila královna titulů v naději, že budou moci žít normálnější život.

„Jak už uvedli moji rodiče, jsme s mými sourozenci z jejího rozhodnutí v šoku a jsme překvapení, jak rychle to všechno šlo,“ zmínil Nikolaj a pokračoval: „Také moc nerozumím tomu, proč se to muselo stát zrovna takhle.“ Následně ještě dodal, že byl o změně informován teprve „něco málo před týdnem“, a nyní se cítí ještě více rozlobený, když byla informace oznámena veřejně.

Vztahy v rodině na bodu mrazu

Už před dánským velvyslanectvím v Paříži se reportéři Ekstra Bladet ptali prince Joachima, jak rozhodnutí jeho matky ovlivnilo jejich vzájemný vztah. Na to princ Joachim odpověděl vyhýbavě. „Myslím, že to zde nemusím rozvádět,“ uvedl a bylo na něm patrné, jak je z celé záležitosti rozmrzelý.

Princ Harry, Zara Tindall, princezna Sofia: Čím se živí členové královských rodů

Také královna Markéta II. byla o pár dní později v Kodani s celou situací konfrontována. I pro ni bylo obtížné vyjádřit slovy náladu v rodině. Když se jí reportéři zeptali, co říká na to, že se kvůli jejímu rozhodnutí cítí čtyři vnoučata vyloučena ze společnosti, zakoktala se. „No, budeme si muset počkat, jak…“ a spěchala dál, aniž dokončila větu.

Pět dní po zveřejnění zprávy pak vydala omluvu, v níž uvedla, že „podcenila“, jak šok z této zprávy výrazně ovlivní rodinnou dynamiku, a změnu označila za „nezbytnou ochranu monarchie před budoucností“.

Ostrouhali jen někteří

Situace je o to nepříjemnější, že o tituly přišly pouze děti prince Joachima. Rozhodnutí se netýká čtyř dětí korunního prince Frederika, který je první v nástupnictví na trůn, a korunní princezny Mary. Sedmnáctiletý princ Christian, patnáctiletá princezna Isabella a jedenáctiletá dvojčata princ Vincent a princezna Josephine zůstali i nadále součástí dánské královské rodiny.

Dánská královna Markéta II. je duší umělkyně. Ilustrovala Pána prstenů

Dle vyjádření paláce se královna rozhodla podobným způsobem jako v minulosti i jiné královské rodiny.

„Královna si svým rozhodnutím přeje vytvořit prostor, který umožní čtyřem vnoučatům formovat svůj vlastní život v mnohem větší míře, bez omezení speciálními záležitostmi a povinnostmi, které jsou spojeny s dánským královským rodem jako institucí,“ zdůraznilo oficiální prohlášení.

Pokus o obnovu rodiny nevyšel

Královna Markéta se ve svém silvestrovském projevu pokusila ještě rodinu stmelit, když přiznala neshody, které otřásly dynamikou její rodiny poté, kdy bylo oznámeno, že Joachimovy děti přijdou o své tituly. Uvedla také, že doufá, že se její rodina dokáže uprostřed velké změny semknout „s důvěrou, porozuměním a novou odvahou“.

Démoni švédského krále: Život Karla XVI. Gustava poznamenala ztráta otce

Na závěr svého projevu ovšem vyzdvihla prince Christiana, jenž jednou zdědí dánský trůn a kterého letos čeká velmi důležitý rok, bude mu osmnáct. Ono vyzdvižení nepůsobilo vůči vnoučatům, která už nemohou používat ani královské tituly a označení „Jeho/ Její Výsost“, což jsou přívlastky, které zdědila při narození (jako vnuci královny Markéty II.), vůbec dobře.

Poprvé na veřejnosti

Dánská bulvární média čekala, co se bude dít dál, dva starší Joachimovi synové se ovšem stáhli po skandálu do ústraní. Poprvé se na veřejnosti objevili až 27. ledna, kdy se ve Vídni účastnili zádušní mše za svou babičku z matčiny strany Christu Manleyovou po boku své matky Alexandry, hraběnky z Frederiksborgu.

Sourozenci se vydali na cestu z Kodaně, kde studují, a doprovodili svou matku a dvě tety z její strany do farního kostela Ober-Sankt-Veit na pohřeb. Joachim mezitím vystoupil s prohlášením, ve kterém přiznal, že v rámci královské rodiny „chyběla komunikace“ před oznámením tak důležitých věcí a potvrdil, že už se s matkou setkal a vše k usmíření je na dobré cestě.

Celá záležitost ho zklamala

Poté, kdy změny nabyly v lednu platnosti, se princ Nikolai veřejně vyznal ze svých pocitů. Řekl, že je naštvaný a zklamaný. „Je to zvláštní pocit a zkušenost, bez které bych se raději obešel,“ uvedl pro Billed Bladet v písemné odpovědi své matky Alexandry, prostřednictvím její tiskové mluvčí hraběnky z Frederiksborgu Helle von Wildenrath Løvgreen.

„Ale je to tak, jak to je. Po zbytek života budu hrdý na léta, kdy jsem směl být dánským princem,“ zachoval dekórum.



Nahrává se anketa …

Nemusí zoufat

Podle posledních informací má Nikolai nové plány. Chystá se se svou okouzlující přítelkyní Benedikte Thoustrupovou přestěhovat na čas do Austrálie, kde budou od srpna do 30. listopadu studovat v Sydney na University of Technology (UTS).

Oba jsou finančně nezávislí

Velkou výhodou je, že už si oba při studiu vydělávají. Zatímco Benedikte vlastní dánskou značku vlasových doplňků BénéSoie, pro niž se svou matkou a babičkou navrhuje hedvábné pásky a biologicky odbouratelné sponky do vlasů, Nikolai se aktivně věnuje modelingu. Několikrát předváděl například pro značku Dior a také se živí jako influencer.

Luxus, který bere dech. Jordánsko letos vystrojilo hned dvě královské svatby

K Austrálii má navíc velmi blízko. Kromě toho, že tam žila jeho teta, korunní princezna Mary, která odtud pochází, nějakou dobu pobýval v Austrálii i jeho otec, když byl mladší. V osmnácti tam pracoval na farmě ve Wagga Wagga a dodnes na to údajně rád vzpomíná.