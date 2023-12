Při každém koncertě oslňuje hustou hřívou, teď se ale zpěvačka Dara Rolins přiznala, že trochu klame tělem. Se svou korunou krásy nebyla donedávna spokojená a řešila to různými způsoby, to se ale s koncem roku změnilo. Spolu s dcerou Laurou, která se jí podobá čím dál víc a kterou příroda obdařila nádhernými vlasy, nafotila kampaň na vlasovou kosmetiku a oběma to v ní neskutečně sluší.

Dara Rolins | Foto: se svolením Dary Rolins

Proč jste se rozhodla vytvořit právě vlasovou kosmetiku?

Vlasy řeším odjakživa. Jsem žena, doma mám další, mám ségru, kamarádky… Šampony a podobné věci probíráme každou chvíli. Vždycky jedna druhé doporučí něco, co by měla vyzkoušet, protože je to super a skvěle voní, ale znáte to… Každému vyhovuje něco jiného. Proto jsme dospěly k závěru, že nejjednodušší bude, když už znám lidi, kteří tvoří tyto produkty, tak si nějaké najmeme a vytvoříme vlastní značku.

V kampani se s vámi objevuje i dcera Laura…

Ano, objevuje se tam i proto, že je v tom vlasovém produktu parfemovaná vůně Lola, kterou jsme tam zakomponovali jako esenci. Produkty s ní tedy úzce souvisejí.

Do jaké míry vás nechali do vývoje prodktů zasahovat?

Do velké, pořád jsem se jim do toho pletla. (smích) I naší formulátorce Lence, která tvořila složení prodktů. Od začátku jsem chtěla, aby produkty obsahovaly něco, co je bude činit unikátní. Šamponů a dalších prodktů je na trhu mnoho, nejsem jediná, která je pod nimi podepsaná, tak jsem si řekla, že když už to budeme komunikovat, tak ať to má alespoň něco navíc.

Řešila jste někdy větší problém s vlasy?

To víte, že jo! Možná se to nezdá, ale tolik jich zase nemám. Musím mít kolem sebe dobré kadeřníky a kouzelníky, kteří vytvoří dojem, že jich je hromada, a také si velmi často pomáhám příčesy. Speciálně na jevišti v O2 areně jsem měla ohromné háro, které mi samozřejmě nenarostlo během pěti minut (smích), ale vlastně ano, postaral se o to jeden z vlasových mágů Marty Tyl. V civilu jsou ale moje vlasy jiné.

Jaké?

Myslím, že je mám kvalitní, ale jemné a musím na ně být velmi opatrná. Jsem vybíravá v tom, co na ně dám.

Dara Rolins s dcerou Laurou:

Měla jste jako holčička představu o svých budoucích vlasech? Většina žen chce, co nemá. Ty s rovnými vlasy touží po loknách a naopak.

Klasika. (smích) Já to doháněla tím, že jsem si nechala dokonce dvakrát udělat trvalou. Byla jsem neskutečný beránek, ale všichni mě uklidňují, že tuhle nemoc měli v určitém období taky. Zejména v osmdesátkách jsme všichni vypadali jako pudlíci s ‚blinkrama‘ na očích. V té době jsme si mysleli, jak vypadáme cool, a dneska se tomu smějeme.

Jak plánujete strávit letošní Vánoce? Budete s dcerou a partnerem?

Na Vánoce budeme určitě v Čechách, protože si dost dobře nedovedu představit Vánoce někde jinde. Ani v teple, ani ve větší zimě. Ale hned po Vánocích se přesuneme s partičkou, Lolou a Pavlem do Livigna.

Byli jsme tam i minulý rok. Bereme si tu stejnou chalupu, lyže, snowboardy a zůstaneme tam i přes Nový rok.