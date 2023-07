Před pěti lety prožívala zpěvačka Dara Rolins těžké období a vypadalo to, že už se ten pravý po jejím boku neobjeví. Osud tomu ale chtěl jinak. Vedle bývalého kapitána české fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda jen září a s expartnerem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem zakopala válečnou sekeru. Radost jí dělá i dcera Laura. Co víc si může přát?

Dara Rolins | Foto: se svolením Jana Hrdého

Když slyšíte slovo léto, co se vám jako první vybaví?

Barvy. Barvy léta, to znamená žlutá, modrá, zelená, tyrkysová, růžová, prostě taková paleta těch nejhezčích a nejveselejších barev, a s tím i související nálada a atmosféra, která toto roční období provází.

Jak to letošní léto prozatím trávíte?

Prázdniny začaly naší společnou cestou s Lolou do Londýna. Byl to dárek za vysvědčení. Pak celkem přirozeně, bez nějaké delší zastávky, pokračovala naše cesta do Karlových Varů na filmový festival. No a Laura hned další den odletěla do Itálie, kam se s Pavlem chystáme též, jenom si tady ještě před tím odzpívám dvě tři vystoupení. Léto bude doufám pohodové, nepracovní, budeme trávit hodně času s rodinou a kamarády v Itálii a pak se ještě koncem s Pavlem a Lolou chystáme ve třech do Miami.

Dara Rolins - Celý Svet Je Náš:

Zdroj: Youtube

Podobně jako minulý rok jste byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech hostem talk show Libora Boučka v IQOS Lounge. Libor je velmi pohotový moderátor, bála jste se, že vás „zaskočí“ nějakou otázkou?

Libora znám léta. Je to můj velmi dobrý kamarád, dovolím si tvrdit něco jako brácha. Říkáme si z legrace – ségro, bráško. Může se mě zeptat na cokoli. Z jeho úst je i otázka více osobní přijatelná a povídá se mi s ním vždycky hezky, lehce. Na setkání s ním a hosty jsem se velice těšila, protože ve všech případech šlo vlastně o mé dobré kamarády – generální ředitelku Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko Andreu Gontkovičovou a muzikanta Ondru Brzobohatého.

Stalo se někdy, že vám moderátor/novinář položil nepříjemnou otázku a dostal vás tím do úzkých?

Za ta léta se člověk potká s různými novináři. Musím říct, že spíš než že by mě někdo zaskočil novátorskou nebo originální otázkou, jsem někdy překvapená, jak jsou někteří novináři neoriginální. Ptají se mě na deset let staré věci, anebo na naprosto nezajímavé věci, které může v podstatě zodpovědět každý člověk stejně, nebo řekla bych až fádně a nudně. Mám ráda, když novinář tak nějak přihlédne k tomu, s kým zrovna rozhovor vede, a dokáže být trochu více osobní.

Zpěvačka Dara Rolins: Odcházet a zase se vracet má ve vztahu něco do sebe

Váš partner Pavel Nedvěd pochází kousek od Karlových Varů. Spojili jste návštěvu festivalu i s jeho rodinou?

Ano, bylo tomu tak i letos. Smáli jsme se, že už se z toho stává tradice. Bylo v plánu, že s sebou vezmeme i Lauru. Pavlovi rodiče věděli, že jsme byly spolu na červeném koberci, ale jak už jsem říkala, odletěla s partičkou kamarádů do Itálie. Tam se za ní vydáme za pár dní i my, takže jsme reprezentovali naši rodinu opět jen my dva. Bylo to velmi příjemné setkání. Zůstali jsme přes noc, povídali si do pozdního večera a přejedli jsme se, jak už je u Pavlových rodičů dobrým zvykem. (smích) Bylo to moc fajn, cítila jsem se tam jako doma.

V souvislosti s tím mě napadá… Kdo se jako první dozvěděl, že spolu chodíte? Byl to někdo z rodiny?

Přiznám se, že to byla moje ségra. Moje rodina to věděla dřív a myslím, že Pavel to řekl své sestře taky. Ale možná o trošku později, až byl vztah už zlegalizovaný a bylo jen otázkou času, kdy s tím půjdeme na světlo boží a řekneme o tom zbytku světa, myslím hlavně tomu mediálnímu. (smích)

Před veřejností se vám vztah povedlo skvěle utajit. Je to až neuvěřitelné, protože Pavel je ikona v Itálii a vy tady. Šlo o náhodu, nebo jste se snažili neukazovat?

Z naší strany tam byla cíleně snaha vztah dlouho nezveřejňovat. Jsme dost staří na to, abychom věděli a ctili i jiné souvislosti – rodinné a podobně. Navíc Pavel v době, když jsme se spolu začali stýkat a vídat, žil sice už tři roky v oddělené domácnosti, ale nebyl ještě oficiálně rozveden. Mně přišlo nemístné a nefér se s ním ukazovat na veřejnosti, jakožto s ženatým mužem. I z respektu k jeho bývalé manželce. Rozvod byl pak velmi hladký a rychlý, protože už v rodině nikoho nepřekvapil. Byla to v podstatě jen formalita. S bývalou manželkou žili několik let odděleně a ne jako rodina.

S partnerem jste oba časově hodně vytížení. Navíc máte každý i děti. Existuje společný diář, nebo vše funguje na domluvě, jak co bude?

Příliš neplánujeme. V našem životě a režimu se ani moc dobře plánovat nedá, speciálně v mém případě. Má práce je hodně pohyblivá a občas dost akční – nejen v provedení, ale i v plánování. Jsem hodně rozcestovaná. Pavel to má teď naopak už pár měsíců volnější. Tím, že odešel z Juve (fotbalový klub Juventus Turín pozn. red.), uvažuje o další práci a má několik nabídek, které zvažuje. Myslím si, že po létě se i pro nějakou rozhodne, takže se náš život ještě určitě mnohokrát změní – zvolní, zrychlí a tak střídavě. Bude se odehrávat jak v Čechách, tak v Itálii a dost možná ještě na třetí adrese. A na to všechno se moc těšíme a z ničeho nemáme strach ani obavy.

Dara Rolins promluvila o Pavlu Nedvědovi: Do života mi vnesl něco, co mi chybělo

V lednu jste ke svým kulatinám uspořádala koncert v O2 areně. Jaké z něj máte zpětně pocity a plánujete ho zopakovat?

Bylo to velkolepé. Myslím, že si tato událost a toto číslo zaslouží takovou pozornost. Všechno se stalo díky vyprodanému koncertu v O2 Areně, což pro mě bylo nesmírně potěšující. Díky tomu jsme se rozhodli, že si koncert chceme zopakovat. Bude to v lednu, aktuálně řešíme termín, aby mohli všichni. Jedná se o ohromný ansámbl lidí, konkrétně je to kolem 350 aktérů, nejen účinkujících, ale i těch, kteří jsou v backstagi a realizují celou show. Ale už teď se nemůžu dočkat, až si ho zopakujeme.

Všechny překvapilo, že jste se na pódiu objevila i s bývalým partnerem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem. Neshody mezi vámi jsou definitivně zažehnány, nebo šlo jen o bulvárně nafouknutou bublinu a vy spolu vycházíte dobře?

Samozřejmě, že to překvapilo všechny. Mě mile, že Patrik naše pozvání být jedním z hostů na mém koncertu přijal. Vzal to jako frajer, protože se jednalo vlastně o takový dárek k mým padesátinám. Přece jen spolu máme historii a myslím si, že je na místě jakoukoli historii ctít. To vystoupení bylo okouzlující, protože jsme živým důkazem toho, že lidi spolu můžou vycházet, i když se o jejich rozchodu nepíše jen v dobrém. Tak to bylo i v našem případě.

Samozřejmě, že tam proběhly nějaké emoce, jak už to u rozchodu bývá. Už se k tomu nechci nijak vyjadřovat ani vracet, není ani důvod. Důležité je jen to, co je teď. Oba jsme nesmírně šťastní a Patrik našel, co v životě hledal, a to ženu, která pro něj byla opravdu narozená, což jsem já nebyla. Měla jsem v osudu napsaného jiného muže a nějak jsem to věděla a tušila. Takže jsem šťastná, že se má krásně, že má vytouženého syna a všichni jsou v pohodě.



Nahrává se anketa …

Kromě něj na pódiu vystoupila i vaše dcera Laura, která po vás a Matějovi (zpěvák Matěj Homola pozn. red.) bezesporu zdědila pěvecký talent. Vadilo by vám, kdyby šla v budoucnu ve vašich stopách?

Myslím si, že její hudební nebo umělecký talent se popřít nedá, protože je tam geneticky nasypán z obou stran. Já jsem vlastně šťastná, že Laura do toho šla, že byla tak statečná a absolvovala své první vystoupení v O2 areně před dvaceti tisíci lidmi. Myslím, že je to velká frajeřina od patnáctiletý holky. Zvládla to frajersky. Sice byla tréma, ale myslím, že to na ní nikdo nepoznal. Větší trému měla na zkoušce, než na samotném koncertu. Užila si ho, dokonce slíbila, že si to se mnou v lednu ráda zopakuje.

Máme z ní všichni radost, protože z ní roste strašně zajímavá holka. Má svoji hlavu, nikam se nežene, nemá ambice být ani zpěvačkou, ani modelkou, nebo dělat něco z toho, čemu se věnujeme my. I v rozhovoru, kde byla nedávno i na titulce, přiznala, že si chce vyšlapat svou vlastní cestu. Chce být na sebe pyšná kvůli sobě, a ne kvůli úspěšným rodičům, což cením.

Žárlí Pavel Nedvěd na Daru? A jak se ona sama vidí po padesátce?

Zdroj: Youtube

Kromě společného zpívání, chodíte spolu i nakupovat? Máte v módě vůbec podobný vkus, nebo každá preferujete jiný módní styl?

Laura má v něčem podobný vkus, v něčem stejný, ale jsou i momenty, kdy se náš vkus rozchází, přestože já sleduji trendy a myslím, že jsem v čase velmi přítomná. Přece jen vkus patnáctiletých holek je dnes už úplně jiný a je to dobře. V ničem ji neomezuji, protože si myslím, že má zdravý pohled na věc a není vyznavačkou žádných extrémních stylů, ani v oblékání. Obléká se naprosto přiměřeně svému věku. Preferuje pohodlnou sportovní módu, v čemž si dobře rozumíme. Ale musím říct, že i když jde o to, aby vypadala žensky, tak i tady volí velmi neomylně. Sama si vybrala šaty na červený koberec do Karlových Varů od značky Rick Owens, botičky Jimmy Choo si půjčila z mé skříně a vypadala kouzelně, mladistvě a svěže.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová