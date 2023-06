Už dva roky tvoří zpěvačka Dara Rolins pár s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Nedvědem. Společně si vytvořili druhý domov v Itálii, nastálo tam ale zpěvačka zůstat nechce. Má k tomu své důvody. A jak o sebe lidmi stále oblíbená Dara Rolins pečuje? Co třeba její styl oblékání? Možná budete překvapeni, co vše na sebe v rozhovoru práskla.

Dara Rolins. | Foto: Se svolením Lukáše Kimličky

S partnerem jste si nejen v Praze, ale i v Itálii koupili velký pozemek. Plánujete se tam v budoucnu usadit?

To ne. Budeme tam na střídačku. Tím, že máme dva domovy, je celkem přirozené, že chvilku jsme tam, chvilku tady, ale že bych se úplně přesunula do Itálie, to nehrozí. Mám s Matějem (pozn. red. Matěj Homola) Lauru, zatím studuje v Čechách, ještě je na gymplu a minimálně další dva tři roky určitě nic měnit nebudeme. Uvidíme, co bude dál.

Zdroj: Youtube

V prosinci jste vstoupila do nové dekády. Změnilo se u vás s pětkou na začátku něco? Třeba styl oblékání…

Myslím, že ne. Zatím se u mě nezměnilo vůbec nic. Oblékám se pořád stejně jako třeba ve dvaceti, třiceti. Spíš jde o vnitřní pocit, jak to má žena nastavené v hlavě a jak se cítí ve svém těle. A já si na nic stěžovat nemůžu. Zatím se do všeho vejdu. (smích)

Ani své denní rutiny jste nezměnila? Stejně cvičíte, pečujete o sebe…

Není to věkem, tohle se mění spíš mým pracovním nasazením. Když mám plný diář, potřebuji být v určitém tempu a kondici, která odpovídá mé pracovní náplni. Teď jsem v rámci toho, že mám vztah, mám muže v Itálii, cestuju… trochu polevila, je všechno ve větší pohodě, ale neříkám „uff, konečně“. Hektičtější tempo je mi blízké a je otázkou času, než se do něj zase dostanu zpět. Alespoň na chvilku.

Máte díky tomu velké předpoklady, že ještě dlouho šatník měnit nebudete muset…

To se neví. (smích) Myslím, že na každého jednou dojde. Ale je fakt, že momentálně držím nějak pohromadě a nevypadá úplně divně, když si občas obléknu i něco odvážnějšího.

Dara Rolins s Pavlem Nedvědem

Jaká móda vám vyhovuje?

Jedna věc je, v čem chodím v civilu, a druhá, co si beru na různé příležitosti, které si kolikrát žádají něco, co má twist. Dlouhodobě sleduju a obdivuju značku H&M, a to především kvůli jejím odvážným spolupracím s hvězdnými světovými návrháři a módními domy. Zrovna Thierry Mugler, se kterým spolupracuje nyní, mě odjakživa baví, protože má v sobě něco, co je mi blízké. Toto oblečení se nehodí úplně na všední dny, ale je v tom extravagance a showtime.