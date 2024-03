Loni jsme vítězku StarDance, dvaadvacetiletou Dariju Pavlovičovou, vídali zejména na parketu. Nyní ji můžeme sledovat v novém komediálním sci-fi seriálu To se vysvětlí, soudruzi!, jehož první díl Česká televize odvysílala v neděli večer. Tentokrát netančí, ale levituje. A jak prozradila, natáčení si neskutečně užívala. Vznášela se i čtyřicet metrů nad zemí.

Darija Pavlovičová | Foto: Profimedia

Ve StarDance jste měla lehké obavy ze zvedaček, v seriálu se několikrát vznášíte opravdu hodně vysoko. Máte strach z výšek, nebo ne?

Nemám strach z výšek. Milovala jsem každé levitování, které jsme v seriálu dělali. Hlavně u Karlovy Studánky to bylo úplně boží. A co se týče zvedaček, bála jsem se jenom rotace a toho, že mě zvedá cizí člověk. Tady jsem byla zavěšená na lankách a pořád u mě byli kaskadéři. Přišlo mi to bezpečnější. Než začalo natáčení, měli jsme společně schůzku a vechno podstatné mi vysvětlili.

Když zmiňujete Karlovu Studánku, natáčeli jste u vyhlídky Rolandův kámen, která je vysoká několik desítek metrů… I tak jste se nebála?

Ano, pětatřicet metrů, bylo to super. (smích) Zvedali mě na jeřábu.

Seriál je zasazen do doby normalizace, která je vyobrazena v komediálním žánru. Vy jste v té době nevyrůstala, přesto, padla vám do ruky věc, kterou měli vaši rodiče či prarodiče doma?

Přiznám, že si teď na nic konkrétního nevzpomínám.

Jak se vám seriál plný paranormálních jevů natáčel?

Miluju dobovky. Baví mě, že člověk může skrze natáčení pocítit atmosféru jiného období. Natáčení bylo úplně skvělé. Tohle byl projekt, který jsem dělala strašně moc ráda a je asi zatím můj nejoblíbenější z těch, co jsem doposud dělala. Moc se těším, až se na něj diváci podívají.

Která scéna vás nejvíc zaujala?

To bych se musela hodně zamyslet. Neumím si vybrat jen jednu. Obecně ta dějová linka Evy je úplně boží. Jsou některé věci, které s ní sdílím, třeba citlivost. Je to hodně emotivní člověk, ještě spoustu věcí v sobě objevuje. Společné máme i to, jak se svými pocity pracujeme. Jejím prostřednictvím jsem se mohla ohlédnout za svým dospíváním.

Jaký má Eva vztah s otcem, kterého hraje Jiří Macháček?

Myslím, že je jí otec velmi blízký, i když se občas může zdát, že to tak není. On se rozhodně snaží, aby měli pevný vztah. A myslím, že ho mají. Zbytek diváci uvidí.

Darija Pavlovičová v seriálu To se vysvětlí, soudruzi!:

Hned, jak jste přečetla scénář, bylo jasné, že do seriálu půjdete?

No jasně! Ten scénář je úplně boží. Myslím, že se líbil všem. Už z názvu jsem pochopila, že nepůjde o běžný seriál z osmdesátých let. Existence Ústavu paranormálních jevů mě překvapila. Netušila jsem, že jsme tu něco podobného tehdy měli. Přišlo mi to super a opravdu hodně mě to bavilo. Scénář jsem v podstatě zhltla.

Jste poměrně ostřílená seriálová herečka, hrála jste v Kukačkách, Zločinech Velké Prahy… Je to cesta, po které chcete nyní jít? Filmů máte na kontě méně.

Ne, určitě bych ráda natočila i nějaký film. Zatím nemám představu jaký, ani jakou roli bych v něm měla hrát, ale toužím po tom.

Loni vás diváci mohli vidět ve StarDance. Jak s odstupem toto účinkování hodnotíte? Jste ráda, že jste do tanečního projektu šla?

Určitě! Šla bych do něj znovu. I přesto, že to bylo hodně náročné období a vzpamatovávala jsem se z něj poměrně dlouho. Je to neskutečně kouzelná věc a určitě bych všem, koho pozvali, doporučila, aby do ní šli.

Darija Pavlovičová spolu s Dominikem Vodičkou vyhrála zatím poslední ročník StarDance:

Darija Pavlovičová a Dominik VodičkaZdroj: se souhlasem Davida Rauba

Věnujete se tanci i po skončení soutěže?

Ano, tancujeme s Dominikem na plesech. Nedávno jsme třeba tancovali v Mladé Boleslavi, v Brtnici, vystupovali jsme na akci ve spolupráci s Nadací Paraple. Je toho teď docela hodně.

Chtěla byste se i do budoucna tancování více věnovat?

Určitě si ráda zatancuju. Myslím, že plesy jsou úžasná příležitost. Jinak moc nevím, jak bych se mu mohla věnovat. Zvlášť, když jde o standard a latinu.