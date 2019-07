Podle svých slov se tam naučil víc než ve škole a dodnes má mezi nimi spoustu kamarádů. Občas jim dokonce sloužil jako návnada na skinheady. „Skinheadi vždycky křičeli, že chtějí jít s nožema na cikány, tak jsem jim radil, ať jdou za mnou, že vím, kde je jich celé hnízdo,“ vypráví.

„Jenže Romové jsou daleko lépe organizovaní, takže tam bylo asi osm set dětí z Karlína, které je tloukly lžičkami do hlavy, to mě bavilo. Jsem s Romy a světskýma dodnes v kontaktu,“ prozradil zpěvák, který vystupuje i s romskou skupinou Gipsy Brothers.

Má svůj karavan

Mimo to se občas snaží žít i podobným životem. „Mám karavan, a i když s ním necestuji, tak si na to hraji. Mám to rád. Chvilku bydlím v karavanu, chvilku se věnuji slepicím, kachnám, a to mě baví. S lidmi, které jsem na ulici poznal, jsem dodnes v kontaktu,“ tvrdí.

Neřeší banality

Jeho aktuálním snem je hrát na etno festivalech a doufá, že si to splní. Aktivně také spolupracuje s organizací Alsa, která podporuje pacienty s ALS onemocněním. „Musím říct, že setkávání s nimi člověku změní pohled na některé banální problémy a uvědomí si, co je v životě opravdu důležité,“ říká.

LUCIE VODÁKOVÁ