Hlásila se na DAMU a vidět jsme ji mohli i v několika seriálech. Přesto se devětadvacetiletá Mariana Prachařová nakonec rozhodla vydat jinou cestou než její rodiče David Prachař, který v sobotu vypadl ze StarDance, a Dana Batulková. Jako influencerka zakotvila v módním světě, kde inspiruje řady náctiletých, a aktuálně také rozjíždí vlastní podnikání. Sama, a někdy i s maminkou, hodně cestuje – aktuálně jsou spolu na Islandu – a na své problémy s poruchou příjmu potravy už nemyslí.

Mariana Prachařová | Foto: Profimedia

Prošla jste náročnou životní etapou… Už je za vámi?

Doufám, že jo. Už se k ní nechci vracet.

Mariana Prachařová o tlaku společnosti kvůli dítěti a proč je důležitá kontrola znamének:

Zdroj: Youtube

Pro řadu náctiletých dívek jste módní ikonou. Těší vás to?

Těší. Určitě. Ale já se za módní ikonu nepovažuju. Je pravda, že teď jsem se na Instagramu zaměřila na módu víc, ale rozhodně nejsem módní guru. Spíš mě baví kombinovat různé barvy a hrát si s jednotlivými kousky oblečení. Chodím oblékaná všelijak. Ne všechno se vším ladí, což respektuju, ale mě to baví a moc těší, že občas někoho inspiruju. Dlouhodobě spolupracuji se značkou H&M, jejíž kolekce mám od dětství moc ráda. Občas zavítám i do jejich showroomu.

Sledujete módní trendy, nebo máte vytvořen svůj styl, kterého se držíte?

Sleduju módní trendy, ale vím, že ne všechny mojí postavě lichotí. Jsem malinká, měřím jen 158 centimetrů a některé věci nosit nemůžu. Spíš mám už vytvořený svůj vlastní styl a příliš neřeším, co se bude nosit. Hlavní je, abych se v oblečení cítila dobře.

Mariana Prachařová v showroomu své oblíbené značky:

I když jste malá, přišla vám už od nějakého návrháře modelingová nabídka jít jeho přehlídku?

Bohužel ne, ale byla bych ráda, kdyby přišla. (smích) Klidně bych do toho šla.

Toužila jste v holčičím věku být modelkou?

Vůbec! To mě nikdy ani nenapadlo. Spíš jsem chtěla být po rodičích herečka. Nicméně ani herectví se nevěnuju. Teď v září jsem spustila svůj e-shop s barevnými dekoracemi do bytu. Mám tam i oblečení, tohle mě teď plně zaměstnává. Žádnou hereckou nabídku nemám.

Mariana Prachařová cestuje i s mámou Danou Batulkovou. Potřebuju parťáka, říká

Aktuálně jste s maminkou na Islandu, čeká vás do konce roku ještě nějaká dovolená?

Mám za sebou cestu do Tyrolska a ještě mě čeká výlet do New Yorku. Tam pojedu už poněkolikáté, je to moje srdcová záležitost, mám tam kamarády.

Příští rok vás čekají třicátiny. Těšíte se na ně?

Nic s tím neudělám a jsem s tím v pohodě, ale hezký to není. (smích) Žádnou velkou oslavu neplánuju.