Herec David Prachař a profesionální tanečnice Zuzana Dvořáková Šťastná povyprávěli, jak se jim v StarDance aneb Když hvězdy tančí, dařilo. Díky čemu si Zuzana Dvořáková Šťastná správně tipla, s kým bude v páru a jak oba vnímali své účinkování v této vyhlášené taneční soutěži?

Do Backstage Adély Noskové zavítali soutěžící v StarDance David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná. | Foto: Se svolením Zuzany Šťastné a Davida Prachaře, iglanc.cz

StarDance XII I Druhý večer I David & Zuzana valčík:

Zdroj: Youtube

Co pomohlo Zuzaně Dvořákové Šťastné uhodnout jejího partnera napoprvé? „Nebylo to připravený, my jsme opravdu do poslední chvíle nevěděli, koho dostaneme. Já jsem si nejdřív na instagramu zjistila, kolik pánové měří. Dva jsem vyřadila, protože byli malí, pak jsem si pustila podcasty na ty, co zbyli. A z těch jsem tipovala, kdo to může být a trefila se,“ prozradila tanečnice.

Dcera Davida Prachaře Mariana fandila tátovi na Islandu, sama jde jinou cestou

Udělal si David Prachař také rešerši? „Vůbec, v tom čase jsem ještě neměl instagram. A ani tušení, kdo mě vyhraje,“ řekl herec v novém podcastu Backstage, kam oba hosty pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té mimo jiné prozradili, jestli svou premiéru ve StarDance vnímali jako výhodu nebo nevýhodu.

Stardance je nejsledovanější projekt současnosti. Jaká doporučení dostali od diváků? „Já se přiznám, že jsem ty komentáře četla až teď, když jsme vypadli. Byla tam spousta pozitivních reakcí, za co jim moc děkuji. Z těch rad si pamatuji jen, že by David měl mít při tanci zavřenou pusu, že by měl být serióznější. Že je to soutěž a ne show,“ zasmála se Zuzana Dvořáková Šťastná.



Nahrává se anketa …

Na obou soutěžících bylo vidět, že si pohyb vysloveně užívají.



David Prachař: „Někdo má od přírody dar se pohybovat, někomu to jde hůř. Já jsem měl vždycky rád výzvy typu naučit se chodit na chůdách. Jsem také zvyklý z divadla zastírat bolest a stres, soustředit se na to, co je třeba a zapomenout, že mě něco bolí.“

Zuzana Dvořáková Šťastná: „Souhlasím, stejné je to i u tance.“

Jak moc budou dál zapojeni do StarDance? „Budeme ostatním účastníkům držet pěsti, večery si užiju a budu sledovat, kolikrát se přeřeknou moderátoři StarDance Marek Eben a Tereza Kostková. Ty dva moc obdivuji, mají to v dnešní době těžší, když se degeneruje humor, protože všichni mají strach, že někoho urazí. U některých témat člověk trne, být vtipný v přímých přenosech, to klade na moderátory velké nároky,“ myslí si David Prachař, otec herce Jakuba Prachaře.

„My se ještě objevíme 16. prosince ve finále soutěže, kde budou tančit všechny páry, i ty, co vypadnou,“ doplnila jeho taneční partnerka.

Když se teď David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná ohlédnou zpátky, jaký mají ze soutěže nejsilnější zážitek? „My jsme měli tu výhodu, že jsme oba dochvilní, nikdy jsme na sebe nečekali. Neměli jsme žádný přetlak, že bychom se nesnášeli nebo tak. Nejsilnější zážitek je, že jsme byli intenzivně spolu tři měsíce. Tohle byla pro mě úplná novinka, byl jsem rád, že změním trochu rytmus života,“ svěřil se známý herec.

Plánují dál herec a tanečnice spolupracovat, dostali už nějaké nabídky a jaké peripetie zažili při oblékání taneční garderoby? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v dalším dílu podcastu Adély Noskové.