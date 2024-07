Victoria do povědomí vstoupila jako zpěvačka skupiny Spice Girls, když následně pozastavila svou kariéru, aby založila rodinu s fotbalovou hvězdou Davidem Beckhamem.

Pro Victorii i Davida Beckhama to byla láska na první pohled:

Tisk o ní šířil obraz, který se světu znelíbil – elitářský a povýšený. Dnes je její jméno spjato s módním průmyslem, neboť v roce 2008 debutovala jako návrhářka. Pro mnohé je však stále známá jako Beckhamova partnerka, k čemuž přistupuje s jistou dávkou humoru. A to natolik, že společnost, která nese její jméno, má na prodej bílé tričko s krátkým rukávem ozdobené nápisem „Beckhamova manželka“. Je k dostání za 137 dolarů.

(Ne)zničitelný pár

Psal se rok 2018, když se to stalo znovu. Jen několik týdnů poté, co se Victoria zúčastnila s manželem svatby Meghan Markle a prince Harryho, dosáhly zvěsti o tom, že mají v nejbližší době oznámit rozvod, takového bodu, že bookmakeři pozastavili sázky. Všichni očekávali, že je pohádkovému manželství konec.

Média čile informovala o tom, že mezi dvojicí není vše, jak má být, a všichni tipovali, s jakým důvodem vystoupí jejich společný zástupce. Jenže ten místo toho, aby podrobně popsal, jak pár dospěl k bolestně těžkému rozhodnutí svůj romantický vztah přátelsky ukončit, přišel s tím, že pár je všechno, jen ne nešťastný. „Neexistuje žádné prohlášení manželů ani rozvod,“ uvedl onoho červnového dne roku 2018. „Jsou to jen falešné zprávy na sociálních sítích. Je to celé velmi bizarní a trapná ztráta času,“ dodal.

„Lidé si vymýšlejí historky o našem vztahu už dvacet let,“ řekla Victoria v říjnu 2018 pro britský Vogue, když pózovala na titulní straně s celou svou rodinou, včetně synů Brooklyna, Romea, Cruze a dcery Harper. „Ale naučili jsme se ty nesmysly ignorovat,“ dodala.

Nejhorší rok vztahu

Jenže to nebylo poprvé, kdy musel původně britský mocenský pár svůj svazek obhajovat. V roce 2003 se věci pro fotbalistu Davida Beckhama a jeho rodinu drasticky změnily, když ho Manchester United prodal do Realu Madrid. Zdánlivě malebné manželství mezi Beckhamem a slavnou Posh Spice, jak se Victorii v dobách jejího působení ve skupině Spice Girls přezdívalo, bylo uvrženo do chaosu.



Bulvární média totiž odpálila tvrzení, že má ve Španělsku poměr. V září 2003 byl David spatřen v madridském nočním klubu se svou asistentkou Rebeccou Loosovou. News of the World dokonce tvrdil, že David a Rebecca měli několik sexuálních setkání počínaje onou parnou nocí. Bylo to obvinění podpořené bratrem Loosové Johnem Charlesem, který řekl Daily Mail v dubnu 2004: „Potvrdila mi, že měla poměr s Davidem. Zlomil jí srdce.“

Kde je pravda?

Svazek Beckhamových se však nedal tak snadno zničit. Když Victoria vzala syny do Švýcarska na dlouho plánovanou dovolenou, David na svou obranu promluvil. „Během posledních několika měsíců jsem si zvykl číst stále víc a víc absurdních příběhů o svém soukromém životě,“ uvedl v prohlášení. „To, co se objevilo dnes, je jen další příklad. Prostá pravda je, že jsem šťastně ženatý. Mám úžasnou ženu a dvě velmi výjimečné děti. Žádná třetí strana nemůže udělat nic, aby tato fakta změnila,“ prohlásil.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Beckhamovi drží při sobě.

Jenže Rebecca se rozhodla nevzdat a sama prodala špinavé detai- ly společnosti Sky Television a News of the World ve společné dohodě. „Nemohla jsem se dočkat, až s ním budu sama. Je to velmi štědrý milenec a má zálibu v sextingu,“ hlásala veřejně. Ten samý měsíc se přihlásila News of the World modelka malajského původu Sarah Marbeck, která tvrdila, že také spala s Davidem krátce poté, co se s ním setkala v Singapuru v červenci 2001, když byl na předsezonním turné s Manchesterem United. A znovu pak v březnu 2002.

Přiznání po letech

Událost tehdy postupně vyšuměla, loni v říjnu, po dvaceti letech, šel ale Beckham ve svém dokumentu s pravdou ven a přiznal, jak těžké období to pro celou rodinu bylo. Pozadu nezůstala ani Victoria.

„Když jsem se poprvé přestěhoval do Španělska, bylo to těžké, protože jsem po celou svou kariéru, od 15 do 27 let, byl součástí klubu a rodiny, a najednou jsem byl prodán a ocitl se doslova přes noc v cizím městě. Nemluvil jsem místním jazykem, a co bylo nejhorší, neměl jsem svou rodinu,“ začal vysvětlovat v dokumentu o tehdejší aféře David.

Victoria pak odhalila, že to pro ni bylo nejnešťastnější období jejího života. „Byla to noční můra. Nejtěžší období. Měla jsem pocit, že svět je proti nám,“ řekla. „Víte, až do Madridu to vypadalo jako my proti všem. Byli jsme spolu, propojeni, měli jsme jeden druhého. Ale když jsme byli ve Španělsku, všechno se změnilo. Nedokážu ani vyjádřit, jak těžké to bylo a jak mě to ovlivnilo. Byla to noční můra,“ přiznala.

Další pikantnosti

A to zdaleka nebyla jediná věc, kterou dokument odhalil. Také Victoria byla v minulosti hned několikrát terčem tisku, například v roce 1999, kdy byla obviněna z naplánování císařského řezu kvůli porodu svého a Davidova prvního dítěte, syna Brooklyna. Bulvár tehdy tvrdil, že je „too posh to push“, v překladu „příliš nóbl na to, aby tlačila“, a naznačoval, že její rozhodnutí rodit císařským řezem nebylo z lékařského hlediska nutné.

V dokumentu Beckham však Victoria řekla, že nebyla „příliš nóbl na to, aby tlačila“, ale bylo jí doporučeno, aby nerodila přirozeně, že by to pro ni mohlo být nebezpečné. David její slova podpořil. Od té doby, co dokument vyšel, mnoho lidí vnímá Davida a Victorii jinak. Dokonce i oni sami si některé věci ujasnili. „Samozřejmě, že děláte chyby, a všichni víme, že manželství je někdy těžké. Jde o to, abychom to zvládli. Zažili jsme těžké časy. Ale známe se lépe, než kdokoli jiný zná nás,“ tvrdí.

Jak šel čas s Davidem a Victorií:

LEDEN 1997: PRVNÍ SETKÁNÍ

Poprvé se setkali začátkem roku 1997 v salonku hráčů Manchesteru United. V té době byla Victoria známá jako Posh Spice ze skupiny Spice Girls a David byl na pokraji světové slávy díky své působivé evropské fotbalové kariéře. Victoria údajně hned věděla, že David je ten pravý.

V roce 2016 řekla britské Vogue: „Láska na první pohled existuje. Stane se vám to v salonku hráčů Manchesteru United – i když se trochu opijete, takže přesné detaily jsou mlhavé.“ Jisté ale je, že dvojici představil manažer Spice Girls Simon Fuller, velký fanoušek Manchesteru United. „Na Davidovi se mi od začátku líbilo, že zatímco ostatní hráči v salonku popíjeli se svými přáteli, David seděl s mámou, tátou a mladší sestrou,“ prozradila po čase Victoria.

24. 1. 1998: DVOJICE OZNÁMILA ZASNOUBENÍ

Zhruba rok poté, kdy se seznámili, oznámil pár na tiskové konferenci zasnoubení. Diamantový prsten, který dal David Victorii, byl prvním z patnácti, jež jí postupně věnoval za celou dobu jejich manželství. Nejdražší prsten, který Spice Girl do sbírky přidala, stál údajně 6 milionů liber. Před Davidem byla Victoria zasnoubená s místním elektrikářem Markem Woodem. O ruku ji požádal v roce 1994.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in David Beckham požádal Victorii o ruku.

4. 3. 1999: PRVNÍ POTOMEK

Šťastný pár přivítal na světě svého prvního syna Brooklyna. Narodil se přesně čtyři měsíce před datem plánované svatby.

4. 7. 1999: VZALI SE V IRSKU

Začátkem července se Victoria a David vzali na zámku Luttrellstown nedaleko irského Dublinu. Podle deníku Independent byla svatba tak honosná, že Posh a Becks měli vlastní trůny, na kterých seděli, a Victorii dokonce zdobila diamantová korunka, již pro ni vytvořil návrhář šperků Slim Barrett. Na svatební hostinu — podle odhadů stála 500 000 liber — bylo údajně přijato celkem 437 zaměstnanců.

1. 9. 2002: PÁR PŘIVÍTAL DRUHÉHO SYNA ROMEA

Tři roky po prvním synovi Brooklynovi se Victorii a Davidovi narodil v Londýně druhý syn, kterému dali jméno Romeo. Po porodu řekl David před nemocnicí novinářům: „Podobá se Brooklynovi. Je rozkošný. Mít děti je ta nejnádhernější věc na světě.“ To ještě netušil, že mu přibudou dva další potomci.

1. 7. 2003: DAVID PŘESTOUPIL A PŘESTĚHOVAL RODINU DO ŠPANĚLSKA

Po zahájení fotbalové kariéry v anglických týmech přestoupil David v roce 2003 do Realu Madrid, což znamenalo, že se jeho čtyřčlenná rodina musela přestěhovat do Španělska. Právě tady začaly problémy, které celou rodinu provázejí dodnes.

DUBEN 2004: ZAČALY SE ŠÍŘIT ZPRÁVY, ŽE DAVID VICTORII PODVÁDÍ

V dokumentu Beckham, který Netflix natočil v roce 2023, se manželé svěřili, že to bylo jejich nejtěžší životní období. „Upřímně, nevím, jak jsme to zvládli,“ řekl David a dodal: „Victoria je pro mě vším. Vidět ji zraněnou bylo neuvěřitelně těžké… Stálo bojovat o to, co jsme měli.“ Victoria dodala: „Měla jsem pocit, že svět je proti nám… a my proti sobě. Pokud se mě zeptáte, zda jsem manžela nesnášela, mám-li být upřímná, ano. Nikdy jsem nebyla víc nešťastná.“

20. 2. 2005: NARODIL SE TŘETÍ SYN CRUZ

Nejmladší syn Victorie a Davida Cruz se narodil, když žili ještě ve Španělsku. Jako poctu svému otci dostal prostřední jméno David. Stejně jako jeho dva starší sourozenci přišel na svět císařským řezem. Okolo porodu panovala spousta spekulací. Victoria měla totiž původně rodit v březnu, nakonec se vše uspíšilo.

1. 7. 2007: RODINA SE STĚHUJE DO LOS ANGELES

Po pár letech strávených ve Španělsku podepsal David novou smlouvu s LA Galaxy, tak se rodina sbalila a přestěhovala do USA. V roce 2017 řekl Brooklyn rozhlasové stanici Capital FM, že Tom Cruise uspořádal Beckhamovým „obří“ uvítací party, když se přestěhovali do Los Angeles. Dva roky poté přizval Giorgio Armani Posh a Becks, aby pózovali v jeho kampani jaro/léto na spodní prádlo Emporio Armani.

10. 7. 2011: PÁR PŘIVÍTAL SVOU PRVNÍ DCERU HARPER

Týden po 12. výročí svatby se páru narodila vysněná holčička, které dali jméno Harper. Spolu s ní se v květnu 2013 přestěhovala rodina zpět do Anglie poté, kdy David oznámil svůj „odchod do důchodu“.

29. 1. 2017: OBNOVILI SVATEBNÍ SLIBY

Stalo se tak na soukromém obřadu. David to prozradil BBC Radio 4 Desert Island Discs. „Obnovili jsme naše sliby z první svatby,“ řekl. „Bylo to soukromější, v našem domě bylo jen šest lidí,“ dodal. Kdy přesně k tomu došlo neuvedl. Jen pár měsíců poté začaly na veřejnost prosakovat zprávy o rozvodu, které pár později dementoval. Aby dokázali, že je vše OK, oslavili 19. výročí svatby příspěvky na svých Instagramech. Victoria psala: „19 let!!! Moc tě miluji.“ I další výročí si nenechali pro sebe.

20. 4. 2024: DAVID POMOHL VICTORII OSLAVIT JEJÍ 50. NAROZENINY

David, Victoria a několik jejich slavných přátel se sešli v Londýně, aby oslavili 50. narozeniny bývalé Spice Girl. David byl vyfotografován, jak při odchodu z místa konání oslavy nese Victorii na zádech.