Dělat věci jinak se vyplatí. A u erotických pomůcek to platí také

Přední česká produktová designérka Anna Marešová získala za svůj vibrátor z kolekce Whoop.de.doo mezinárodní cenu Red Dot a za Venušiny kuličky Národní cenu za design. Dnes se svým týmem pracuje na nové pražské výletní tramvaji T3 Coupé.

U nás i ve světě již prodala tisíce kusů svých výrobků. Jak se ale například testují erotické pomůcky? Co bylo pro ni v tvorbě nejtěžší? Proč nešla klasickou cestou investorů ale všechno si budovala sama? V čem ji pomáhá intuice? Nejen o tom mluví Anna Marešová v další epizodě pořadu Škola průserů. Sledujte video níže.

Mimo to se dozvíte i co mělo na její tvorbu největší vliv, které nástrahy ji v podnikání stáli nejvíce času a peněz. Ale také jak pracuje s intuicí a se strachem. Nahlédněte tedy do světa s lechtivým tématem a zároveň naberte inspiraci.

Letos v září kromě povinné školní docházky odstartoval i neziskový projekt Škola průserů, který mění úhel pohledu na náročné životní situace. V pořadu se vystřídá hned několik známých a inspirujících osobností z různých odvětví. Ti všichni se s vámi podělí o nejnáročnější situace ze svých životů ale taky o to, jak se z nich dostali a co si z toho vzali dál do života.