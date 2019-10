Americká herečka Demi Mooreová byla v patnácti letech znásilněna a pachatel za to vyplatil její matce 500 dolarů (asi 14.500 Kč v tehdejším kurzu). S odkazem na připravované memoáry Mooreové to v pondělí uvedla televize ABC. Matka ji prý brala do barů, "aby si jí muži všimli".

Herečka Demi Mooreová. | Foto: ČTK

"Bylo to znásilnění a byla to devastující zrada," prohlásila v televizi novinářka Diane Sawyerová, která s dnes šestapadesátiletou Mooreovou hovořila. Mooreové bylo patnáct, když prý jednou přišla domů a uviděla staršího muže, kterého znala. Po znásilnění se jí zeptal, jaké to je, když z ní vlastní matka dělá děvku.