Představitelé slavné detektivní dvojice Dempsey a Makepeacová, Michael Brandon a Glynis Barberová, navštívili Českou republiku před třiceti lety. Byli velmi mile překvapeni, jak si tu hlavní hrdiny televizního seriálu Dempsey a Makepeacová, které tak skvěle ztvárnili, lidé oblíbili. Těžko uvěřit, že od natáčení nezapomenutelného seriálu už uplynulo čtyřicet let. Přečtěte si, co dnes dělá půvabná seržantka Makepeacová a její parťák poručík Dempsey.

Glynis Barberová a Michael Brandon, hlavní hrdinové televizního seriálu Dempsey a Makepeacová, si při návštěvě České republiky v roce 1994 prohlédli výrobu cibuláku v Českém porcelánu v Dubí | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Britský krimi seriál Dempsey a Makepeacová, který se začal natáčet v roce 1984, změnil oběma hlavním představitelům jejich životy od základu. Když se spolu před kamerami ocitli poprvé, ani jednoho z nich nenapadlo, že tohle setkání bude osudové. Seriál, který má tři řady a 31 dílů, se odehrává v Londýně. Poručík newyorské policie James Dempsey v podání Michaela Brandona, tam přilétá v rámci výměnného programu. Jako parťačka je mu přidělena seržantka Harriet Makepeacová. Půvabnou anglickou agentku z bohaté rodiny skvěle ztvárnila Glynis Barberová, která ve skutečnosti pochází z Jihoafrické republiky.

Cesta životem: Glynis Barber a Michael Brandon:

Zdroj: Youtube

Jiskření mezi přidrzlým hlučným Američanem a elegantní a kultivovanou britskou dámou, jejíž modré oči a blonďaté vlasy v dokonalém účesu všichni obdivovali, se přenesl z natáčení i do skutečného života. Nebylo to ale hned. Láska na první pohled to nebyla ani omylem.

Nejprve se nesnášeli

„Michael byl skutečně hlučný. Když jsem přišla po natáčení domů ke svému tehdejšímu příteli, tak jsem se mu svěřila, že ten chlap je noční můra a netuším, jak s ním budu pracovat,” uvedla Glynis při vzpomínce na jejich první setkání. Napětí, které mezi nimi panovalo, tak ve skutečnosti nebylo jen součástí scénáře.

Pamatujete na znělku seriálu?

Zdroj: Youtube

Britský deník Daily Mail ale připomněl, že se názor Glynis na Michaela, který z ní nejprve také nebyl vůbec nadšený, v průběhu natáčení změnil. Jejich vztah se začal rozvíjet i ve skutečném životě. Ze seriálových parťáků se nakonec stali i životní partneři. Nebylo to ale hned.

Oba už měli za sebou nepovedená manželství a po dokončení seriálu se nejprve na čas rozešli.

Nakonec ale krásný pár vytvořili i v životě. Vzali se v roce 1989, mají spolu dvaatřicetiletého syna Alexandra a letos slaví 35. výročí ve svazku manželském. Kromě lásky je spojuje i společný smysl pro humor.



Spojila je láska a humor

„S Michaelem jsme vždy měli velmi vzrušující, vášnivý a také tak trochu konfliktní vztah. Člověk by řekl, že se to po všech těch letech trochu změní. Musím uznat, že jsme se oba asi uklidnili a vyzráli, ale přesto jsme pořád dost nestálí. Možná právě to je naše tajemství spokojeného manželství. Nesmí být nikdy a za žádných okolností nudné,“ řekla Glynis Barberová pro britský deník Daily Mail.

Glynis Barberová a Michael Brandon obdivovali při návštěvě ve vzorkovně Českého porcelánu v Dubí cibulák. Průvodce jim dělali generální ředitel porcelánky Vladimír Feix a vedoucí marketingu Eva KučerováZdroj: Deník/Zdeněk Traxler

I když manželé několikrát přemýšleli o rozchodu, vždy si včas uvědomili, že jejich vzájemná láska je příliš silná.

Stále krásná Glynis

Uvěřit tomu, že Glynis Barberové, herečce s jasnýma modrýma očima, zářící pletí a medově blond vlasy bylo loni na podzim už 68 let, je těžké. Udržuje se totiž stále v kondici a vypadá skvěle. V čem spočívá tajemství její krásy odhalila pro deník Mirror.

„Zdraví a duševní pohoda jsou mým koníčkem. Teď to dělají všichni, ale když jsem začínala, lidé si mysleli, že jsem divná," uvedla Glynis Barberová pro deník Mirror s tím, že cvičí jógu už od roku 1984 a před lety chodila do posilovny několikrát týdně.

Zdravá organická strava, meditace a lekce jógy, kdy doma cvičí a posiluje pomocí fitness videí online z YouTube jí pomáhají být fit i dnes.

Zaručenou věcí, kterou všem doporučuje, je cvičit. „Sezení je novodobé kouření. Když ráno vstanete, zacvičíte si a po zbytek dne už jen sedíte, je to pro vás opravdu špatné. Vstaň a jdi. Pokud vstáváš pro šálek čaje, aspoň se projdi po kuchyni,” radí herečka.

Stejně důležité je podle ní i duševní zdraví, které si hlídá. K péči o něj ji dovedly hlavně pocity úzkosti, které se u ní před pár lety objevily. Proto každý den provádí dechová cvičení a využívá i meditace, které jsou snadno dostupné formou různých aplikací.

„Pomáhá mi to vyčistit si mysl, obzvlášť když jsem ve stresu, a funguje to také místo prášku na spaní,” říká Glynis Barberová.

Dotazy fanoušků na její péči o pleť a fitness režim ji přivedly k založení vlastní značky, pod kterou nabízí kosmetiku i rady ohledně zdravého životního stylu. Klíčem ke krásnému stárnutí a šťastnému životu je podle ní jednoznačně zdraví.

Dempsey a Makepeacová v Bratislavě (1994):

Zdroj: Youtube

Dempsey a Makepeacová dnes

Dempsey a Makepeacová tak dnes tvoří spokojený manželský pár, který stále žije v Londýně. Glynis, která se věnuje hlavně zdravému životnímu stylu, na svou profesi nikdy nezanevřela. Na svých oficiálních stránkách Glynis Barber informuje o své nejnovější herecké práci. Mimo jiné o tom, že byla poslední rok zaneprázdněná natáčením dokumentů pro Channel 5.

Natočila sérii Báječný svět čokolády, Nejdražší plavba světa, Hotel Chocolat, Oxford Street a The Wonderful World of Cake. Natočila také řadu dokumentů o královské rodině.

Takto zářili ve slavném seriálu:

Dnes devětasedmdesátiletý Michael už se televiznímu a divadelnímu herectví nevěnuje. I když mu na tváři přibylo vrásek, ze svého šarmu nic neztratil. Není divu, že obíbenou dvojici jejich fanoušci na ulici stále zatavují se žádostí o autogram.

„Michael a já jsme se vždy o věcech hádali a často spolu nesouhlasili. Ale máme společný smysl pro humor a oba se rádi smějeme. Michael je velmi vtipný," uvedla pro deník Mirror Glynis. Další věcí, která je podle ní důležitá a společná je, že se ani jeden z nich nevzdává.

Slavní manželé na fotce zveřejněné před pár týdny:

„Setkáváte se s lidmi, jejichž reakcí v okamžiku, kdy se ve vztahu objeví nějaký problém, je ze situace utéct. To Michael a já jsme oba docela houževnatí," přidala radu na dlouholetý manželský život Glynis Barberová.