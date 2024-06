Na 16. června každoročně připadá Den otců, který se slaví po celém světě. Jak tento den ale prožívají slavní tatínci, jimž se podařilo mít pět a více dětí? Také v tomto případě platí přímá úměra: čím pestřejší kariéra a bouřlivější život, tím více partnerek a hodně dětí.

Zasloužilí tátové mezi celebritami | Foto: Profimedia

Bylo by určitě zajímavé nahlédnout skrz dveře na rodinnou party u Jaggerů, kde se sejdou se slavným tátou až dvě desítky dětí (počítáme-li vnoučata a pravnoučata) ve věku od 2 do 56 let. To aby Mick Jagger - táta a děda v jednom - pronajal rovnou stadion, kde je koneckonců jako doma…

Podívejte se, jak vypadají synové slavných otců:

Zdroj: Youtube

Deset dětí a pět matek

Hvězda filmů Cesta do Ameriky nebo Záměna Eddie Murphy má velmi pestrou a početnou rodinu. Komik má děti s pěti různými ženami, přičemž s Nicole Mitchell má nejvíce potomků - celkem pět. To ale neznamená, že s ní žil v romantickém a klidném vztahu. Během jejich společného žití se mu mimo svazek narodily ještě další tři děti, což se Nicole rozhodla „skousnout“.

Petr Janda: Smrt syna a první manželky nejde vrátit. Naštěstí mám jiné radosti

Nejstaršímu synovi Ericovi je dnes 34 let a nejmladšímu Maxi Charlesovi pouhých pět. Nejvíce medializované bylo Eddieho popírané a později prokázané otcovství dcery Angel Iris, jejíž matkou je Mel B ze Spice Girls.

Děti jen s modelkami

Legendární frontman skupiny The Rolling Stones Mick Jagger je známý slabostí pro krásné mladé ženy, s nimiž se nebojí zakládat rodiny. Svým osmi dětem opatřil čtyři různé maminky, které spojuje úspěšná kariéra v modelingu.

Milena Steinmasslová: Kdyby se mnou bylo zle, synové by mě nenechali padnout

Maximum dětí, a to čtyři, má Mick s modelkou Jerry Hall, múzou Karla Lagerfelda i Andyho Warhola. O všech je v médiích slyšet. Dcera Elizabeth randila se synem Johna Lennona Seanem. Georgia May se stala díky zděděné mezizubní mezírce módní ikonou.

Syn James je muzikant a herec, který prorazil v seriálu Vinyl a nejmladší Gabriel je úspěšný novinář.

Šťastných sedm

Nejslavnější „bodyguard“ světa a herec, kterého milují miliony žen, Kevin Costner zplodil sedm dítek se třemi různými ženami, jimiž jsou Cindy Silva, Bridget Rooney a Christine Baumgartner.

Herečka Barbora Mudrová: Doktoři mi řekli, že nemůžu mít děti, teď mám dva kluky

Některým z Kevinových potomků také učaroval svět filmu.

Nejstarší dcera Annie založila vlastní produkční společnost Sound Off Films. Podílela se na několika dokumentárních projektech a je známá svou prací v oblasti ochrany životního prostředí. Syn Joe zase působí v oblasti zvukové techniky. Benjamínkem rodiny je teprve třináctiletá dcera Grace.

Ratolesti mimo dosah reflektorů

Herec známý z filmových trháků jako Statečné srdce nebo Po čem ženy touží Mel Gibson je také hrdým otcem, a to devíti dětí. Jeho potomci se věnují různým oborům od herectví a režie až po práci v oblasti speciálních efektů.

Mel Gibson má devět dětí:

Někteří z nich se drží mimo veřejný život a dávají přednost soukromí, což je v hollywoodském prostředí často náročné. S první manželkou Robyn Moore má Mel šest potomků, kteří se narodili mezi lety 1980 až 1990. K filmu inklinuje jen syn Louis, který se stal scenáristou.

S ruskou pianistkou Oksanou Grigorievou má dnes čtrnáctiletou dceru Luciu a se scenáristkou Rosalind Ross nejmladšího, sedmiletého syna Larse.

Babyboom po padesátce

Hezoun známý z filmů Beetlejuice či Pearl Harbor Alec Baldwin byl dlouhá léta otcem jedné dcery Ireland, která se narodila před 28 lety z bouřlivého manželství s hollywoodskou kráskou Kim Basinger.

Na Vánoce bez dětí: Tito slavní nemají se svými potomky dobré vztahy

Ve věku, kdy se jiní stávají spíš dědečky, se ale, co se týče dětí, docela „rozjel“. Když potkal svou nynější ženu Hilarii, okamžitě se domluvili, že jejich rodina bude větší. Brali se v roce 2012 a od té doby se dá s nadsázkou říci, že co rok, to dítě. Všechny dostaly krásná jména: Carmen, Raffael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María a Ilaria. Zasloužilá matka se tváří, že by ještě jednoho potomka zvládla.

Tři na tři

Slavný americký herec Brad Pitt má dohromady šest dětí, které sdílí se svou bývalou manželkou Angelinou Jolie. Tři z nich jsou adoptované a tři biologické. Nejprve si vzal za svou dceru Zaharu Marley, původem z Etiopie. Syn Maddox Chivan pochází z Kambodže a, i když nejsou pokrevně spřízněni, projevil zájem o filmovou produkci.



Nahrává se anketa ...

Poslední adoptivní dítě je syn Pax Thien. Vlastní má Brad dnes sedmnáctiletou Shiloh Nouvel a dvojčata Knoxe Léona a Vivienne Marcheline. Oba se narodili ve Francii. Knox je pojmenován po dědečkovi z otcovy strany, zatímco Vivienne dostala jméno po babičce z matčiny strany. Ne se všemi dětmi Pitt komunikuje a vychází v dobrém.