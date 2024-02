Domácí úkoly žákům dávejme, ale proč má nad nimi hodinu strávit maminka?

Andrea Jordánová

Moderní ředitel moderní školy, který klidně řekne svým žákům něco ve stylu: „Nevíte, jaký je pro toto slovo anglický výraz? Klidně si to dejte do překladače, než abyste to složitě hledali v klasickém slovníku.“ To je Lukáš Ondruch, který byl hostem dalšího dílu videocastu Deník s nadhledem.

Deník s nadhledem s Lukášem Ondruchem, ředitelem olomoucké Mateřské a základní školy Maple Bear. | Video: Deník/David Karola