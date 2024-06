Doba se mění a s ní i svět modelingu. Už dávno neplatí, že po třicítce jsou modelky zralé na důchod. Topmodelka, vítězka světové soutěže Elite Model Look 2006 a účastnice Survivoru Denisa Dvořáková se do něj tedy rozhodně nechystá. Práce má víc než dost. Není to tak dávno, co natočila videoklip s Bárou Polákovou, a nyní prozradila, že právě s ní si ji lidé často pletou.

Dlouhou dobu jste působila především v zahraničí. Už se to změnilo?

Teď jsem asi častěji v Čechách, ale pořád se věnuji modelingu a k němu cestování patří.

Denisa Dvořáková o nelehkých modelingových začátcích, které ji ale pořádně vybavily do drsné reality show Survivor:

Čerstvě jste oslavila třiatřicítku, je to pro modelku hraniční, nebo se věk v této branži neustále posouvá?

Myslím, že i pětatřicet je pro modelku pořád skvělý věk, pokud se o sebe stará a dobře vypadá. Koneckonců modeling lze dělat i do padesáti a výše, neexistuje žádná věková hranice. A protože je to moje práce, které se věnuji už osmnáct let, jednou z hlavních věcí, které musím každý den dělat, je starat se o sebe. Každý večer se pravidelně odličuji, ráno si umývám obličej studenou vodou a teď jsem si oblíbila kvalitní séra od značky Simpl Therapy.

Vnímáte, že je zájem o starší modelky?

Neustále se to mění. Dříve, když jsem začínala, letěly nové tváře, takzvané newface. A teď se vrací móda třicet plus, ne mladičké modelky, ale ženy.

V jednu dobu se na světových molech objevovaly hodně známé tváře – herečky, zpěvačky. Ten trend trvá?

Známé osobnosti k tomuto byznysu pořád neodmyslitelně patří, klienti potřebují slavné tváře kvůli reklamě svých produktů. Řekla bych, že to se moc nemění.

Vy sama dostáváte nabídky do filmů, seriálů…?

Do filmů ne. Dřív jsem o to ani moc zájem neměla, protože jsem byla stydlivější typ, teď už mám věk a určité zkušenosti, je to jiné. A abych pravdu řekla, docela by mě lákalo, kdyby přišla nějaká šikovná nabídka, určitě bych ji neodmítla. Nedávno jsem hrála ve videoklipu Báry Polákové. Byla to moje první větší zkušenost a moc jsem si ji užila.

Jak jste se s Bárou daly dohromady?

S Bárou jsme se seznámily před dvěma lety v Karlových Varech, a to úplnou náhodou. Stály jsme spolu v jedné místnosti, Bára za mnou přišla a řekla mi: „Musím ti něco říct, do mě vrážejí lidi a myslí si, že jsem ty.“ A já jí odpověděla, že mám úplně stejný problém: lidé si myslí, že jsem Bára Poláková. Strašně jsme se tomu smály. Je neskutečně milá, pokaždé ji moc ráda vidím. Jelikož jsme si vzhledově podobné, naplánovaly jsme spolu videoklip, který už je venku. Vyšel zhruba před rokem.

V souvislosti se vzhledem, máte svoje beauty rutiny, které dodržujete?

Každý večer se pravidelně odličuji, ráno si umývám obličej studenou vodou… A teď po Survivoru se mě lidé ptali, jestli jsem v soutěži neměla problémy s pletí. Musím říct, že ne. Bylo to asi i kvůli tomu, že jak se tam moc nejedlo, pili jsme více vodu a pokožka tím pádem byla hodně hydratovaná. To je pro ni moc důležité. Ženy hydrataci často podceňují, ale je důležitá. S pokožkou dělá divy.

Modelky jsou často v mnoha věcech podceňované. Překvapilo někoho, když jste řekla, že jdete do reality show Survivor?

Samozřejmě lidi, kteří mě neznají, mohli mít tento předsudek. Ale přátelé, rodina apod. vědí, že mám ráda sport. A jak už jsem několikrát zmínila, mám dva bráchy, kteří mě toho hodně naučili.

Šla byste do soutěže znovu?

Šla bych klidně znovu. Chtěla jsem tam vydržet co nejdéle, aby mi show ukázala mé limity. Ale bohužel jsem vypadla moc brzy. Chtěla jsem si vyzkoušet vše, co pořad nabízí, kvůli tomu bych šla klidně ještě jednou.