Lucie Vodičková dnes 15:40

Herečka Denisa Nesvačilová už je nějaký ten pátek zadaná, na party v Karlových Varech se objevila ruku v ruce s novým přítelem, právníkem Michalem, a jen zářila. Na velkou letní party televize Prima ale dorazila bez něj a rozjela to i s Janou Bernáškovou a Denisou Pfauserovou na parketu. Média hned měla o čem psát. Že by to jejímu partnerovi vadilo, ovšem nepředpokládá. Jak před tím přiznala, žije vcelku "divoký" život a partner je s tím srozuměný.