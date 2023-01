Šťastný rok 2023 jen pro vyvolené. Horoskop uvádí, koho se to týká

„Když mi bylo sedmnáct let, upadl jsem do transu a vzpomněl si na své minulé životy. Byl jsem egyptská královna, lev, učitel, a dokonce účastník Velké francouzské revoluce. To byl zlom, kdy jsem si uvědomil svůj nadpřirozený dar. Ukončil jsem studium a začal se věnovat regresní terapii,“ uvedl pro web Daily Mail. Nicolas Aujula dále tvrdí, že měl již před lety vizi, kdy se cestou na letiště musel prokázat potvrzením o zdravotním stavu. V tu chvíli mu to nedávalo smysl.

„Když přišel covid-19 a všichni se museli povinně prokazovat na letištích potvrzením o očkování, v tu chvíli mi to začalo dávat smysl. To, co se zdálo být přitažené za vlasy, se opravdu stalo realitou. Bylo to jako ze špatného filmu,“ uvedl zase pro web Ladbible.

Další jeho úspěšnou predikcí byl nevídaný požár katedrály Notre-Dame v Paříži v roce 2019 a také volební prohra tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2020.

Aujula se nyní podle zahraničních médií jako The Sun, Daily Mail, NY Post zaměřil na to, co nás čeká v roce 2023. Přišel s osmi předpověďmi, které svět v nadcházejících měsících potkají.

1. Požár královského paláce

„Měl jsem strašnou vizi, že královskou budovu zachvátí požár. Také by se mohlo stát, že dojde ke státnímu převratu či svržení vůdce,“ uvedl Aujula pro webový portál listu The Sun.

2. Popularita a příjmy královské rodiny se sníží

„Myslím si, že klesne popularita i příjmy královské rodiny. Možná budou nuceni prodat některé své nemovitosti, nebo je přestavět na hotel,“ řekl dále pro web The Sun.

Známá britská celebrita Lizzie Cundy (celým jménem Elizabeth Jane Cundy) překonává psychické bloky prostřednictvím regresní terapie, na kterou se Aujula specializuje:

3. Zdravotní problémy krále Karla III.

Aujula dále předpovídá králi Karlu III. zdravotní problémy. Mělo by se podle něj jednat o potíže spojené se srdcem či krevním oběhem.

4. Hospodářská krize

Britský ministr financí Jeremy Hunt nedávno prozradil, že Velká Británie poprvé od finanční krize v roce 2008 upadla do recese. Důvodem je válka na Ukrajině a dlouhotrvající dodavatelské potíže způsobené pandemií.

„Myslím, že hospodářský pokles bude trvat dlouhou dobu. Tak šest až sedm let,“ tvrdí Aujula. „To nejhorší přijde na konci desetiletí. Dojde k uzavírání mnoha finančně nestabilních podniků a propouštění zaměstnanců,“ doplnil pro britský deník Daily Mail.

5. Známou přední stranu čeká v létě krize

Ve Velké Británii vládnoucí Konzervativní strana zažila v poslední době velká personální zemětřesení, když byl v rychlém sledu nucen odstoupit premiér Boris Johnson i jeho následovnice Liz Trussová. A podle Aujuly nemůže být zřejmě klidný ani současný ministerský předseda Rishi Sunak.

„Mám pocit, že Konzervativní stranu čeká v létě, mezi červnem a srpnem, další krize,“ předpověděl Aujula.

6. Britský cyklista překoná rekord

Aujula přišel také s jednou nekonfliktní předpovědí. Mělo by se jednat o oslavu velkého cyklistického úspěchu. Z vítězství a překonání rekordu by se měl těšit někdo s britskou vlajkou na kole. Nabízí se například Mark Cavendish či Daniel Bigham.

7. Madonna zažije smutek

Ve svých předpovědích Aujula zabrousil také do světa showbyznysu. Těžký a smutný rok předpověděl pro královnu popu Madonnu.

„Tento dříve velký sexuální symbol poslední dobou totiž své fanoušky svým fyzickým vzhledem spíše šokuje,“ dodal.

8. Problémy ve vztahu Beyoncé

Druhou velkou celebritou, na kterou se Aujula ve své předpovědi zaměřil, je zpěvačka Beyoncé. U ní předpokládá vztahové problémy s dlouholetým manželem Jay-Z. Sňatek uzavřeli v roce 2008 a za tu dobu již překonali nesčetné množství skandálů a potíží. Vychovávají společně tři děti.

„Beyoncé prochází určitou změnou ve svém životě, a mohla by tak o svém vztahu začít ještě více pochybovat,“ uvedl.