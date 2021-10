Před Společenským domem nechybělo ani technologické zpestření. Se svým moderně vybaveným vozem přijeli nejenom místní hasiči, ale do Hořovic dorazila také laboratoř Světa bez kouře s virtuálním profesorem Dohořelem.

Do stánku zavítal také mistr republiky a k tomu i čerstvě stříbrný medailista z mistrovství republiky v kulturistice Jan Kebrle.

Zajímalo je, kdo vybírá hlavní fotografii na titulní stránku časopisu Kondice, ale třeba také to, zda mohou poslat na téma „kondice“ do redakce příspěvek.

Do Hořovic zavítala Kondice | Video: DENÍK/Jiří Macek

