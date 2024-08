Soutěž Na lovu začala televize vysílat v srpnu roku 2021, tedy před třemi lety, a za tu dobu se toho hodně změnilo. Z původních čtyř lovců, mezi něž řadíme Doktora Vševěda, Kalkulátora, Kvízovou dámu a Pana Lišáka, se stal pětičlenný tým (přibyla Belladonna), jehož účastníci si sedli natolik, že spolu jezdí i na dovolenou. Jaká změna nastane letos?

Pořad Na lovu patří mezi oblíbené. Jiří Martínek alias Doktor Vševěd v něm exceluje:

Na co se diváci mohou těšit?

Velkou novinkou je, že nás bude šest. Máme nového kolegu Banditu. Je nechutně mladý (smích), asi o dvacet let mladší než já, a myslím, že se bude líbit hlavně divačkám.

Jak je na tom s vědomostmi? Trumfne vás? Nastavil jste laťku hodně vysoko…

Minimálně dvacet let má oproti mně rezervu, že jo? (smích) Ale kdyby nebyl dobrej, tak mezi námi není. Navíc vypadá perfektně, zapadl do týmu a funguje s námi skvěle.

Nový lovec Libor Šimůnek alias Bandita.

Mohou se diváci těšit i na další díly Superlovu?

Nějaké speciály se natočily, poběží na podzim, konkrétně tuším v neděli v podvečer před Televizními novinami, a diváci se určitě mají na co těšit. Věřím, že se budou točit i další díly. Pořad je to oblíbený.

Čtete komentáře pod články o pořadu Na lovu?

Ano, člověka zajímá zpětná vazba. Občas jsou zajímavější než obsah samotného článku. A nečtu komentáře jen u článků o sobě, občas se na nějaké podívám i u jiných článků v médiích. I tam jsou dost často velmi zajímavé.

Reagujete na ně, nebo je jen přečtete a vypustíte?

Nemám registraci, takže je většinou přečtu a vypustím. Obecně jsou na nás reakce spíše pozitivní. Zatím mi nikdo nenadává, že jsem hajzl, který druhé obírá o peníze, byť je to moje role.

Viděla jsem, že jste byli všichni lovci společně na dovolené. Trávíte spolu čas i mimo práci?

Jsme skvělý tým! Každý rok se dohodneme, posbíráme děti, které jsou ochotné s námi jet, a jedeme na dovolenou. Letos jsme tedy ještě nebyli, teprve nás to čeká. Měli bychom jet do Polska.

Na dovolené si rozšiřujete vědomosti, nebo odpočíváte?

Obvykle nám to nedá, a když je někde zajímavé muzeum, samozřejmě tam jdeme, to je jasné! Ale není to tak, že bychom měli soustředění a vzdělávali se, abychom měli ještě více vědomostí.

Když jdete po ulici, oslovují vás lidé „pane Vševěde“, nebo „pane Martínku“?

Ozývají se obě varianty. Na obě už jsem si zvykl.

Co po vás nejčastěji lidé chtějí?

Chtějí fotku, nebo mi kladou otázky. Jsou tři až čtyři, které se dokola opakují. „Znáte otázky předem? Chodíte s Ondřejem Sokolem na pivo? A peníze, které soutěžící nevyhraje, si necháváte?“ Už to mám nacvičené. (smích)

A chodíte s Ondřejem Sokolem na pivo?

Pokud vím, Ondřej pivo nepije, takže nechodíme. Je velmi vytížený, má toho dost. Fungujeme spolu jako kolegové, ale na pivo chodíme se zbytkem štábu a také vyrážíme společně s lovci.

Co vás kromě pořadu Na lovu do konce roku čeká?

Čekají mě klasické pracovní záležitosti – budu přednášet, mám několik veřejných přednášek, konference, začne semestr, takže se těším na své studenty. Trochu mi teď rozšířili úvazek, bude toho vcelku hodně.