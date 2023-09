Hostem nového podcastu Backstage redaktorky iglanc.cz Adély Noskové byla zpěvačka Dominika Hašková. Dcera slavného brankáře Dominika Haška, ale i finalistka Česko Slovensko má talent, prozradila víc o svém účinkování v soutěži, jak se dívá na své křivky i jaké jsou její ambice.

Zpěvačka a dcera slavného hokejového brankáře Dominika Haška byla hostem podcastu Backstage | Foto: se svolením Dominiky Haškové, iglanc.cz

Byla Dominika Hašková, zpěvačka a členka kapely We Are Domi, na svět hudebního šoubyznysu ve svých patnácti připravena?

„Já už ani nevím, kdo mě tehdy do soutěže Česko Slovensko má talent přihlásil, ale už jsem věděla, že chci zpívat. Jen jsem netušila, co od toho mohu očekávat. Dost mě překvapilo, když jsem se dostala do finále. Vůbec nechápu, kdo mi posílal hlasy, já bych si je nedala,“ směje se Dominika Hašková v novém podcastu Backstage, kam ji pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Té Dominika mimo jiné prozradila, jaké problémy řešila v souvislosti se svým vzhledem i to, jak vychází se dvěma kluky v kapele nebo proč si oholila ruce.

Bulvár rozebíral její vzhled i chování

Se svou vlastní hudbou začala až později. „První písničku jsme s kapelou vydali v roce 2018. Poprvé v životě jsem si zaplatila PR, chtěla jsem, aby mě slyšeli i lidé v Čechách. Bulvár mě tehdy řešil v souvislosti s mým otcem, se kterým mám stejné jméno. Byla jsem sice na pozornost médií zvyklá, i tak mi přišlo divný, když je vám 15, 16 let a někdo veřejně rozebírá váš vzhled a chování,“ říká Dominika Hašková.

Dominika Hašková - Česko Slovensko má talent 2010:

Zdroj: Youtube

Některé narážky na vzhled jí utkvěly v hlavě dodnes. „Jsou tu dva momenty, které řeším doteď. Jednou mi nějaký kluk, a myslím, že on to vůbec nemyslel vážně, řekl, že mám macatý nohy. V té době jsem aktivně hrála volejbal. A já teď pokaždé, když začne sezona šortek a sukní, se první dva týdny zdráhám vzít si něco kratšího na sebe,“ netají se zpěvačka.

Dalším problémem byly chlupy. „Nějaká starší paní, která by to měla chápat, mi na soutěži Česko Slovensko má talent řekla, že mám chlupaté ruce. A že tam budou kamery, že bych se možná měla oholit. Přišlo mi to přehnaný, ale udělala jsem to. Teď už to tak neřeším, ale v hlavě mi to zůstalo pořád,“ přiznává Dominika Hašková.

V kapele má Dominika dva kluky, se kterými tráví spoustu času. Společně byli na cestách po Kanadě i Evropě. Nepoznamenává vás, když cestujete jen s chlapama?

„Mně to vyhovuje, já jsem s klukama i bydlela, když byl lockdown, a to v Anglii - byli jsme spolu dvacet čtyři hodin denně. Jsou to kamarádi, takže chápou i ty ženský věci, co řeším a vůbec mi nevadí být s nimi tak často. Funguje nám to spolu docela dobře. Když třeba máme nějaký problém v kapele, tak se pošlem do háje a za deset minut je všechno v pohodě,“ prozradila dcera slavného brankáře.

Dcera Dominika Haška o slavném tátovi, jeho nové rodině a mladším sourozenci:

Zdroj: Youtube

Dominika Hašková v podcastu dále prozradila, jaký má vztah se svým otcem Dominikem Haškem, jak jí chutnal drink Smarty a mnoho dalšího.

