Umělec poslal exprezidenta Trumpa za mříže. Co vy na to? Oranžová mu prý sluší

Není to tak dávno, co svět obletěla fotografie Donalda Trumpa, který se vydal úřadům ve státě Georgia, kde čelil obvinění z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb. Den na to se na sociálních sítích však objevily další fotografie exprezidenta, který už v pro Ameriku typickém vězeňském oranžovém mundůru tráví svůj čas za mřížemi. Kdo ale poslal amerického exprezidenta definitivně do vězení? Úřady to nebyly.

