Jak by se měla obléknout žena na ples, který sami organizátoři označují jako reprezentační? Je například vhodné, aby na takovýto typ plesu šla v šatech, které se označují jako malé černé?

Samozřejmě, že není ples jako ples. Ale jsou plesy, které mají vysokou úroveň. Určitě je na takovýto typ plesu vhodná velká plesová toaleta, tedy dlouhé šaty. Malé černé šaty, které jsou například vhodné k návštěvě divadla, se na reprezentační ples nehodí.

A mohou mít takovéto šaty třeba hluboký výstřih či velmi vysoký rozparek?

Co odborník na etiketu, to jiný názor. Já se domnívám, že vhodné je obléci se tak, aby oděv nikoho nepohoršoval. Jdu-li na takovouto akci, tak proto, že tam jdu reprezentovat nejen sám sebe, ale i instituci, pro kterou pracuji, a nesmím zapomínat ani na to, že prezentuji svého partnera. Žena by měla myslet i na to, že by svým vzhledem neměla přebít hlavní dámu plesu – tedy buď reprezentantku instituce, která ples pořádá, pokud v jejím čele stojí žena, nebo partnerku hlavního reprezentanta, např. primátora či hejtmana. A zapomenout nesmí ani na to, že na plese bude tančit, takže šaty by měly být uzpůsobeny pohybu. Neměly by se při tanci vyhrnovat. Prostě by měly držet na svém místě a při pohybu by nemělo být vidět nic, co viděno být nemá. Dlouhá róba má být doplněna lodičkami na podpatku. Ten by měl být volen tak, aby v na něm ženy uměla chodit i tančit.

Jaké volit doplňky?

Mají ladit k šatům a mají být uměřené. Doplňky by neměly vadit při tanci ani ohrožovat ostatní tanečníky – takže nedoporučuji třeba jehlice do vlasů nebo dlouhé šperky do pasu.

Musí být šperky ryzí nebo může žena sáhnout i po bižuterii?

No, na ples prezidenta republiky bych si bižuterii asi nebral. Jinak záleží na pocitu oné dámy. Myslím, že na plesech se většinou nepohybují znalci, kteří by zkoumali ryzost doplňků.

Co má mít muž na sobě, když doprovází dámu ve velké plesové toaletě?

Tady došlo k vývoji. Dříve to byl jedině frak v černé barvě. Pak se od něj ustoupilo. Ne každý ho měl, neboť ušití fraku je finančně náročná záležitost. Takže na ples začal být přípustný smoking. Ten je fraku konstrukčně podobný, ale nemá ony charakteristické krovky. Smoking je typ oděvu, který by měl pán v doprovodu dámy ve velké večerní toaletě mít. To nikdo zatím nezrušil. Ale postupem času začal být na ples přípustný i tmavý – tedy černý nebo tmavě modrý – oblek. Sako k obleku však má jiný konstrukční střih než smoking. Konstrukce střihu saka není uzpůsobena tanci. Jakmile muž zvedne ruce do tanečního držení, tak vylezou ramenní vycpávky k uším a sako se okolo těla zkrabatí.

Jak se s tímto problémem vypořádat?

Rozepnout si při tanci sako není úplně vhodné. Nikde ale není napsáno, že v saku musíte tančit. Vy v obleku musíte na ples přijít. Avšak sundat na reprezentačních plesech sako také není zatím stále tak úplně vhodné. To mohu udělat až ve chvíli, kdy sako odloží hlavní hostitel. A pokud sako při tanci odložím, měl bych mít pod ním vestu, která je uzpůsobena k tomu, abych ji mohl nosit bez saka; nesmí mít zadní díl z podšívky – celá musí být ušita z vrchního materiálu. Já problém se sakem vyřešil tak, že jsem si nechal ušít na míru sako, které je konstrukčně uzpůsobeno k tanci.

Jaké mají být kalhoty?

Řádné délky. Pro tanec je ideální, aby se na nohavicích nad botami dělal jeden až dva varhánky. Ponožky mají být tmavé – ideálně v barvě bot. No, bílé ponožky snad už nikdo nenosí…

A košile?

K fraku fraková. Do smokingu se dá vybrat košile s frakovým límcem nebo s límcem klasickým košilovým. Dnes je přípustné obojí stejně jako do obleku. Rukávy košile mají mírně vyčuhovat z rukávů saka.

Motýlek nebo kravata?

K fraku patří bílý motýlek. Ke smokingu můžete vybrat motýlek i kravatu. Vyberu-li si motýlek, bylo by vhodné, aby košile měla kryté zapínání. Motýlek i kravata ke smokingu by měly být pouze v černé barvě. K obleku si také můžete vybrat kravatu i motýlek a to jakékoli barvy a vzoru. Ovšem kravata i motýlek by měly ladit k oblečení dámy, kterou doprovázíte a měly by být uměřené, takže nevolit žádné rušivé, divoké či humorné vzory.

Co si má muž obléknout na cestu na ples?

Ideální je svrchník – kabát nebo plášť. Ovšem ne každý muž v plášti vypadá dobře. Podle mě není problém dojít na ples v bundě, vždyť ji odkládám v šatně. Ale bunda by neměla být kratší než sako.

Jak se připravit na ples, abychom byli za dámy a gentlemany?

Jak se na reprezentačním plese chovat při konzumaci alkoholu i občerstvení?

Ať již děláme cokoli, tak uměřeně a decentně. Skleničku na víno držíme za stopku. Tak zvané koňakovky držíme zespodu za tělo a jejich krátkou stopku máme mezi prostředníkem a prsteníkem. Klasický pivní půllitr s uchem držíme za ucho klasicky. Půllitry s uchem se dnes už moc nepoužívají, takže hladkou pivní sklenici uchopíme mezi prsty ve spodní části. Při přípitku počkáme, až se sklenky chopí ten, kdo pronáší proslov. A pokud si v něčem nejsem jistý, doporučím jednu univerzální radu – chvíli počkám, rozhlédnu se, jak to dělají ostatní a chovám se jako oni.

Co mají dělat muži i ženy, kteří nemají partnera – jsou singl. Mohou jít na ples?

I tohle je věc, která se postupem doby mění. Dříve by singl návštěva plesu byla naprosto vyloučená. Já doporučuji přidat se ke skupině spolupracovníků či přátel různého pohlaví. To je podle mě úplně ideální vyřešení situace.

Na plese se pije alkohol. Jak zvládnout situaci, když někdo přebere?

Ideální je nepřebrat. Vždycky bych si měl uvědomit, že reprezentuji a pít přiměřeně. Když už se to stane, tak by se doprovod měl snažit dotyčného, kterému alkohol nesedl, dostat co nejrychleji ze společnosti, aby minimalizoval trapasy, které mohou nastat. Kvalitní plesy by měly být zajištěny kvalitní pořadatelskou službou, která by tyto situace měla pomáhat velmi decentně řešit.

Jak si na plese neutrhnout ostudu? Nepodceňujte zvolený dress code

A jsme přeci na plese, tak jak dámu vyzvat k tanci?

V tanečních učíme, že muž přijde za ženou, představí se jí a vyzve ji slovy: 'Slečno, dovolte, smím prosit.' Ovšem na ples jdete se svým partnerem, kterého znáte a nepředpokládá se, že muž bude ocházet stoly a vyzývat většinu žen k tanci, ani se neočekává, že žena bude tančit s desítkami mužů.

Takže společnost sedí u stolu, muž vstane a vyzve svou partnerku k tanci slovy: 'Smím prosit' a nabídne ji pravé rámě. Žena vstane, zavěsí se a vedle sebe odcházejí na parket. Muž vybírá místo na parketu – je zodpovědný za to, že pár má kde tančit. Muž se má snažit, aby žena měla na parketu možnost prezentovat jak ji to sluší, jak umí tančit. Měl by tedy vybrat místo, kde je dostatek prostoru k tanci a kde je na pár vidět.

Z parketu pár odchází po vzájemné domluvě společně, opět je žena zavěšena do muže.

Vhodné také je, aby muži ze společnosti u jednoho stolu vyzvali k tanci postupně všechny ženy, které s nimi u stolu sedí.

Co je podle vás ještě důležité na takovém reprezentačním plese dodržovat?

Důležité je včas přijít a včas odejít. Včas přijít však neznamená přijít jako první, dokonce není ani nutné být tam v čase, který je uveden jako začátek plesu. Vhodné je však být už přítomen na slavnostní zahájení, které většinou začíná dvacet až třicet minut po avizovaném začátku. Nevhodné je začít tančit dřív než je ples oficiálně zahájen. Čas od příchodu do zahájení plesu je vhodné využít k vzájemnému se představení s hosty, s nimiž sedím u jednoho stolu, či k vypití prvnímu lehkému drinku. Opět připomínám, že pít se má přiměřeně a dodávám, že na plese se máme vyhýbat aromatickým pokrmům i nápojům, abych později neobtěžoval svým dechem partnerku nebo partnera při tanci. A po pěkném večeru a části noci je rozumné včas odejít. Není nutné tančit do čtyř do rána, dokud mě nevynesou…