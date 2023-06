Zpěvačka Helena Vondráčková vyhrála soud ohledně vyměřené výšky svého důchodu, herečka Jaroslava Obermaierová v souvislosti se svojí penzí ještě nedávno skloňovala slova jako živoření a sebevražda. Jaké důchody vlastně pobírají známí umělci a politici?

Herečka Jaroslava Obermaierová svůj aktuální důchod neupřesnila: v roce 2011 pobírala 10 tisíc. | Foto: se svolením Jana Sobotky

Průměrný důchod v České republice před červnovou valorizací činí 19 438 korun, cituje statistická data web Měšec. Průměr je samozřejmě ošidné číslo – zahrnuje penze zvíci pár drobných až po důchody převyšující sedmdesát tisíc korun, které pobírá několik desítek českých a moravských důchodců.

Mezi těmi šťastnými s největší pravděpodobností není žádná ze známých tváří, které se v poslední době svěřili médiím se svými subjektivně nuznými penzemi.

Veronika Žilková plakala

„Nejsem zvyklý hovořit o penězích,“ odpověděl před časem webu blesk.cz noblesní český herec Josef Somr na otázku po výši důchodu.

Zvyk hovořit o penězích na druhou stranu v poslední době prokazuje herečka Veronika Žilková. Patří k čerstvým důchodkyním a o své penzi vloni v květnu řekla webu České důchody toto: „Mám strašně nízký důchod. Ještě mi to stále nepřišlo vypočítané, ale řekli mi, že bude mezi šesti a sedmi tisíci, protože jsem herečka a vychází to z divadelního platu, které jsou takhle nízké. Ale vím, že to má většina herců. Jana Šulcová má podobný důchod, mnoho mých slavných kolegů, které nechci jmenovat, mají důchody do sedmi tisíc,“ uvedla s tím, že nad předběžným důchodovým výměrem plakala.

Božská Helena se soudí

Důchod zvedl ze židle i Helenu Vondráčkovou. Zpěvačka o penzi zažádala v roce 2011.

Populární zpěvačka Helena Vondráčková.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

„V dokumentu, který obdržela, byla uvedena výměra 8 tisíc korun. To však považovala za hloupý a nespravedlivý žert a požádala o dovolání," řekl webu ŽivotvČesku.cz její manžel Martin Michal s tím, že částka jí následně byla zvýšena na 13 tisíc korun.

„Soud podle slov našeho advokáta rozhodl důchodový výměr zrušit a vyměřit nový správným způsobem," uvedl Martin Michal začátkem tohoto týdne v médiích.

Jak nepřijít v důchodu o peníze? Mít doklady, radí úředníci po kauze Vondráčková

Karel Gott nemluvil, sto tisíc vyvrátil

Karel Gott o své penzi v podstatě nikdy nemluvil – přinejmenším proto, že termín starobní důchod neladil s jeho image noblesního muže. Výjimku ovšem udělal v roce 2004, kdy ve svých 65 letech získal nárok na důchod a média začala spekulovat o horentních sumách včetně té stotisícové.

„Když jsem ve svých 65 letech získal nárok na penzi, byla její výše okolo 20 tisíc korun," uvedl tehdy pro server Aha. Web Stars24 posléze spočítal, že mistr před svým skonem v roce 2019, po všech valorizacích během let, pobíral 34 tisíc měsíčně.



Arabela má nuzný důchod

K této částce se nepřiblížila ani na dohled slovenská herečka Jana Nagyová, kterou si české publikum pamatuje jako princeznu Arabelu. Před dvěma lety řekla webu ŽivotvČesku.cz: „Jsem v důchodu dva roky, mám 93 eur měsíčně (zhruba 2200 korun – pozn. red.).“ Výše důchodu ji ovšem netrápí, už řadu let spokojeně žije se svojí rodinou v Německu.

Babiš i Zeman mají skoro stejně

„Já mám kromě renty starobní důchod, který po všech valorizacích je 23 tisíc korun,“ svěřil se letos v březnu na TV Prima bývalý prezident Miloš Zeman s tím, že vedle něj pobírá ještě padesátitisícovou prezidentskou rentu a dalších padesát tisíc na paušální náhrady. „Budeme s tím muset nějak vyžít,“ řekl tehdy k tématu.

Pracujících důchodců rychle přibývá: Mapa ČR ukazuje, kde lidé ani po 65 nelení

Podobnou výši důchodu přiznal i někdejší předseda vlády Andrej Babiš. Web echo24 vloni v srpnu napsal, že Andrej Babiš získal nárok na starobní důchod v roce 2017. Jeho původně vyměřená penze po valorizacích k dnešnímu dni stoupla na 22 tisíc korun.

Karel Schwarzenberg může být v klidu

Aristokratem i mezi zdejšími penzisti je Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg.Zdroj: DENÍK/ Martin Divíšek

Ani on o penězích veřejně nemluví, nicméně web Parlamentní listy zřejmě z majetkových přiznání vyčetl, že Karel Schwarzenberg mimo jiné pobírá i rakouský a německý důchod. Rakouský činil v součtu za celý rok 2015 více než 455 tisíc korun, německý téměř 194 tisíc. Každý měsíc mu tak od správy důchodového zabezpečení přišlo na účet více než 54 tisíc korun, uvádí web.

Janu Kanyzovi spadla brada

Tak trochu křížovku s tajenkou připomíná důchod herce a také malíře Jana Kanyzy. Webu České důchody se vloni v listopadu svěřil: „Když jsem si přečetl částku, řekl jsem - Hele, kolik mi dali, to je hezké, z toho se dá žít. A manželka říkala - To je za 10 měsíců zpětně. Tohle neúplné telefonní číslo budeš brát měsíčně. Tak mi zase spadla brada,“ řekl herec.

Personalistka: Padesátníky ve firmách nechtějí, přednost má toxická kultura

Z jeho slov se dá tušit, že cifra jeho důchodu, stejně jako telefonní čísla, začíná šestkou nebo sedmičkou a je logicky čtyřciferná (pokud by měla cifer pět, určitě by si nestýskal).

Jiří Lábus našetřil

Herec Jiří Lábus v lednu oslavil 73. narozeniny a tím pádem také bere důchod. Webu České důchody řekl, že má sice nadprůměrnou penzi, ale vzhledem k výši daní, které odvedl státu, ji považuje za nedostatečnou. Jiří Lábus si ovšem nestěžoval. Na důchod myslel dopředu.

Spaní v mikině, nižší teplota, otužování. I slavní řeší, jak ušetřit za energie

„Naštěstí já mám našetřené peníze. Já jsem na tohle myslel, na zadní kolečka. Já si myslím, že bych vyšel, nechci ze sebe dělat chudáka, ale bylo by to asi trošku složitější,“ řekl herec.

Jaroslava Obermaierová je nespokojená

Herečka Jaroslava Obermaierová, která v poslední době patří k nejhlasitějším kritikům výše důchodů, svoji penzi naposledy zveřejnila v roce 2011. Tehdy podle webu blesk.cz brala deset tisíc korun, což v podstatě kopírovalo tehdejší průměrný důchod. Podle Wikipedie činil 10 543 korun.