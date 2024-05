Mají statisíce fanoušků, jejich kalendáře jsou plné na rok dopředu, vítězí v zahraničních hitparádách, točí jedno album za druhým, ale společenské rubriky a slavičí ankety o nich víceméně mlčí. Řeč je o takzvaných šlágrových kapelách, které v posledních letech vítězně táhnou především venkovem. Eva a Vašek už se spíše ztratili z dohledu, Duo Jamaha má ale zase diář plný veřejných vystoupení. Co stojí za popularitou takovýchto hudebních formací, pro kterou by leckteré stars ze sociálních sítí a bulváru zabíjely?

Slovenské Duo Jamaha vyprodává české, moravské i slovenské kulturáčky a tancovačky. | Foto: Deník/ Zdeněk Hejduk

Kdo by neznal Evu a Vaška. Dvojici, která okamžitě po revoluci rozjela ze svého moravského domku byznys, jaký v podstatě nemá obdoby. Eva a Vašek (manželé Ševčíkovi) ve dvou a s klávesami objížděli malé kulturáky a hospodské sály doma i v blízkém Rakousku, aby rozjařili svoje publikum muzikou v mixu dechovky, osvědčených nostalgických hitů a vlastní tvorby, která měla taneční potenciál i notný kus jednoduché romantiky a sentimentu.

Svoje fanoušky navíc neprovokovali róbami od známých návrhářů ani jim nepostovali fotky z dovolené v Karibiku: Eva i Vašek vypadali jako každý druhý v publiku a navíc „hezky zpívali".

Eva a Vašek? Žádné skandály a drogy

„Jejich styl je - zpívat pro lidi, koncerty na venkově, v místních kulturních střediscích. Nehrnou se do Lucerny a do O2 arény. A taky nemají manažery a reklamní agenty, kteří by jim dělali reklamu na obálkách bulváru. Taky nemají vizážisty, kteří by je maskovali a odívali do outfitů, o kterých by se potom půl roku psalo," stojí například na platformě Seznam Médium v diskusi pod textem o této populární dvojici.

A pokračuje se zde stylem: „Mnoho dnes populárních zpěváků je v časopisech - ne kvůli zpěvu, písním, ale kvůli tomu, kde byli na dovolené, co elegantní na sobě na kdejakého akci, jakou trapnost na sebe navěsili, s kym kde se opili, nejlepší popularita je, když drogy -… to je skvělá popularita!" ironizuje diskutující a nechtěně tak nejspíš shrnuje jeden z nejpodstatnějších důvodů slávy této dvojice: Eva a Vašek postavili svůj úspěch na tom, že svoje fanoušky nikdy nevytáčeli byť jen podezřením, že žijí jinak (lépe) než oni: to se ukázalo jako zlatý důl a cesta k srdci masového konzumenta.

Navíc - Eva i Vašek bez problémů dorazili kamkoliv, kde by kapelu z první ligy nezaplatili z obecních peněz ani jí nemohli nabídnout potřebné technické zázemí. Eva a Vašek je plně nahradili: přijeli, pobavili, rozjásali tanečním rytmem - co víc je potřeba?

Eva a Vašek rozjeli svůj velký byznys hned po revoluci.Zdroj: Deník/ Zdeněk Hejduk

Jak to bylo na Slavících?

Lokální publikum, které pro něj nepochopitelným životním stylem často neskutečně vytáčejí takzvaní „umělci z Prahy", ke své obyčejné Evě a obyčejnému Vaškovi přilnuli ještě víc v roce 2009, kdy Českým slavíkem otřásl nebývalý skandál: pořadatel na základě přidaného pravidla známému duu anuloval téměř tři čtvrtiny došlých hlasů a poslal je z první desítky na samé dno žebříčku.

„Českého slavíka nesledujeme od doby, kdy nás diskvalifikovali. Nebylo to založeno na pravdě, ale chápeme, že se nikomu do oboru Eva a Vašek nehodí. Změnit se neumíme, ani není třeba,“ komentoval to tehdy pro bulvární web Expres Vašek, občanským jménem Václav Ševčík.

Eva a Vašek pak ještě pár let pokračovali ve své úspěšné jízdě, na níž neměli problém nechat se za pár tisíc najmout třeba i na soukomé oslavy narozenin a rodinných výročí pěkně na zahradě za domem, provázeli svoje fanoušky na dovolených v Chorvatsku, kde jim každý druhý večer v jídelně hráli svoje největší hity k tanci a poslechu, prodávali čepice a hrnky se svými podobiznami, vlastním nákladem vydávali masově prodávaná alba a svým fanouškům dokonce otevřeli svůj dům na Blanensku.

Fungovalo to: Eva, dnes podle Wikipedie Eva Adams, žije ve vlastním domě na Floridě a Bílou orchidejí uvádí do vytržení svoje nové americké publikum.

Duo Jamaha: otec a syn

Ikonické duo, byť zmizelo z programu malých kulturáků a tancovaček, na trhu šlágrových kapel, za jejichž slávou v našich končinách jednoznačně stála i proslulá TV Šlágr, příliš nechybí: má řadu podobně úspěšných následovatelů.

Na vlně jednoduchých tanečních hitovek a plebejské image „obyčejných chlapů ze sousedství" jede například slovenské Duo Jamaha. Podle Wikipedie se Alfonz a Marián Kotvanovi (otec se synem z malé obce na Záhorí) a jejich klávesy, bicí a akordeon dali dohromady v roce 2002.

Jejich modus operandi je ryze evovaškovský. Podle svých webových stránek nemají žádný další management, o produkci se stará syn Marián s titulem ing., jedou v jednoduchých úpravách lidovek i vlastních sentimentálních hitech a jejich měsíční kalendář je, co do počtu vystoupení, srovnatelný s diářem Heleny Vondráčkové.

Stejně jako Eva a Vašek, ani Jamaze nepřijde zatěžko nechat se najmout na rodinnou narozeninovou oslavu - jen v květnu mají, podle svých webových stránek takových kšeftů šest, v Česku i na Slovensku. A - stejně jako Eva a Vašek - v létě vyrážejí se svými fanoušky do Chorvatska s nabídkou tří vystoupení během jednoho týdne, přímo v hotelu.

Z webových stránek semilské cestovní kanceláře, s níž v Česku spolupracují, termíny rychle mizí.



Z televize rovnou mezi slavné

Otec a syn Kotvanovi před časem v rozhovoru pro Deník vyprávěli mimo jiné o slávě, kterou jim vystupování v TV Šlágr rychle přinesla: „Přineslo nám to do života radikální změnu. Dřív nás znali jen lidé z našeho regionu, teď jsme se dostali do povědomí v celých Čechách i na celém Slovensku. Pociťujeme to hodně, dokonce i na ulici nebo v obchodech, kde nás lidé poznávají," popsal otec Alfonz Kotvan.

Duo Jamaha s fanoušky na koncertu v Bratislavě:

Na jejich image spolupracuje jeho manželka a občas i dcera Katarína. „Sleduje náš šatník. My totiž hodně měníme košile, máme jich ve skříni opravdu hodně a ona nám pokaždé poradí, jaké si vzít," prozradil Alfonz Kotvan.

Duo Jamaha má podle svých webových stránek 3 zlaté a 3 platinové desky za prodej hudebních nosičů, několik cen za autorské písně v anketě Zlatý šlágr a německého Oscara Smago Award za singl Tanz mit mir heute Nacht.

„Díky TV Šlágr, panu Peterkovi a spol. si můžeme opravdu a barvitě představit, jak to vypadá v pekle. Celá produkce se rovná pekelnej perverz," sice píše na specializovaném webu Zvukařina uživatel s nickem Vitus.

„Jejich hudba dokáže oslovit milovníky lidových písní, kteří se nebrání modernějšímu stylu, ale právě i mladé posluchače snadno upoutá rytmickou hudbou s vtipnými či romantickými texty. Výběr písní je skutečně široký: Tam do duba, Dej mi pusu, Ruku hore dám, Verím v nás dvoch, Narozeniny, Kovboj z Lhoty, Čáry máry fuk, ale také popové lidovky jako Karolína, Učitelka, Červené vínečko nebo Hospoda," uvádí specializovaný web Test-recenze.

Hit Tam do duba podle informací na tomto webu hned v první týden na youtube vidělo přes 140 tisíc uživatelů, z velké části zřejmě členská základna sedmitisícového fanklubu na Facebooku, který na své idoly nedá dopustit.

Duo Jamaha & Katarína - Tam do duba:

Zdroj: Youtube

Co chceš, to dostaneš

Eva a Vašek i Duo Jamaha mají ještě jedno společné: v žádném z dostupných rozhovorů o své tvorbě a cestě nijak složitě nefilozofovali: žádné řeči o poslání či kultivaci posluchačů. „Jsme lidoví umělci, a ti prostě zahrají to, co lidi chtějí," nechal se slyšet Václav Ševčík. Což je svatá poučka, která se vyplácí v muzice, byznysu i často v politice.