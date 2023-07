Nový český film Dvě slova jako klíč je v mnoha ohledech výjimečný. Stojí za pozornost, ale především za návštěvu kina. Snímek zdobí řada zahraničních jmen. Hlavní hvězdou je francouzská legenda, Pierre Richard. Roli nejdřív odmítl. Kývl až poté, co mu režisér napsal srdcervoucí dopis.

Do českého snímku Dvě slova jako klíč si Pierre Richard odskočil z natáčení filmu s Johnny Deppem. | Foto: Profimedia

Za novým snímkem Dvě slova jako klíč stojí spisovatel Josef Formánek a režisér Dan Svátek. Poznali se před více než deseti lety a jeden druhého považují za blízkého kamaráda. Jejich přátelství dalo vzniknout už dvěma filmům.

„Pracovali jsme na Úsměvech smutných mužů a prožívali jejich úspěch. Josef mi pak řekl, že píše něco, co je ještě filmovější. Dvě slova jako klíč taková opravdu byla. Svým rozsahem a skládáním příběhů. Je to můj oblíbený styl, mám rád dějové linie, které se prolínají,“ vypráví režisér Dan Svátek.

Sám Josef Formánek se natáčení Dvou slov jako klíč účastnil, což u autora předlohy nebývá obvyklé.

„Byl s námi docela často. Musím říct, že mě svou přítomností nabíjel. Neměl žádnou potřebu radit, jak mají co herci zahrát nebo jaký by měla mít kamera záběr. Tím, že byl na místě, všechno získávalo větší autentičnost a mně to dodávalo sílu,“ přibližuje režisér Svátek.

Natáčeli po celém světě

Film vznikal po celém světě. Kromě Česka natáčel štáb ve Francii, Dánsku, Indii, Himalájích, New Yorku, Japonsku a Indonésii. „Cestovali jsme s malým štábem. Na indonéský ostrov Siberut jsme vyrazili jen v osmi lidech. Často jsme si pomohli přímo na místě a štáb doplňovali místními filmaři. Ten největší jsme měli v Indii. Díky náročným bollywoodským projektům jsou zde zvyklí pracovat v mnoha lidech,“ vzpomíná režisér snímku.

film Dvě slova jako klíčZdroj: se souhlasem BONTONFILM



Jedna z příběhových linií snímku sleduje japonského byznysmena. Ten se chce smířit se svou dospělou dcerou. Vyrážejí spolu na cestu přes Indii až do Himalájí.

„Japonští herci Yuki Iwasaki a Gen Sato se pro film hodně obětovali. Natáčení jejich příběhu provázely asi největší strasti. Pro oba to znamenalo desítky hodin cestování letadlem, autem a často i pěšky. Jejich přístup byl pro nás opravdový dar,“ nechává nahlédnout do zákulisí vzniku filmu režisér.



Zahraniční hvězdy

Obsazení zdobí dvě legendy evropského filmu, Daniel Olbrychski a Pierre Richard. „Někdo píše scénáře hercům na tělo, já si některá obsazení vysnil už při čtení knihy. To byl případ Daniela Olbrychskiho. Domluvit se s ním, bylo poměrně snadné. Souhlasil. Bojovali jsme jen s jeho pracovním kalendářem a našimi termíny. Ale vyšlo to,“ popisuje Dan Svátek.

Dostat do filmu francouzskou hvězdu Pierra Richarda bylo o poznání napínavější. „Dan panu Richardovi napsal dopis. On slušně odpověděl, že už je starý. Dan mu napsal znovu, že jeho tvorba rozsvěcovala temné roky Danova mládí a hrozně by nás jeho účast potěšila. Na srdcervoucí dopis mu Pierre Richard odepsal, že do toho tedy půjde,“ vysvětluje spisovatel Josef Formánek.

Slavný herec se nechal přesvědčit, ovšem neměl čas. V té době natáčel snímek Jean du Barry s Johnnym Deppem. Režisér Dan Svátek se štábem Richarda na pár dní doslova „ukradli“ a potřebné scény s ním natočili.

Pierre Richard hostem Show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

„Nakonec jsme se letos potkali v Cannes, kde jsme Dvě slova jako klíč představovali. Film Jean du Barry tu měl premiéru a byl otevíracím filmem festivalu,“ pobaveně vzpomíná na shodu okolností režisér Dan Svátek.

Podle něj patří mezi filmové hvězdy i Ivan Franěk. U nás méně známý herec točí především v zahraničí. Naposledy se představil ve francouzském velkofilmu Tři mušketýři. Hrál v oscarové Velké nádheře Paola Sorrentina, ve Válce policajtů s Gerardem Depardieuem či z v Anně Luca Bessona.

Siberut, nejsilnější zážitek

Část příběhu i filmu se odehrává v Indonésii, na ostrově Siberut, sto padesát kilometrů od Sumatry v Indickém oceánu.Tam se vydávají postavy Davida Švehlíka a Ivana Fraňka. Spisovatel Formánek zde během svého života strávil hodně času. Odehrává se tu i jeho vůbec první kniha.

Přes své dlouholeté přátelství s lidmi z místního kmene Mentawajců, kteří se stále živí sběrem a potravu si obstarávají lukem a šípy jako před tisíci lety, chová k ostrovu i jeho kultuře stále velký respekt. „Nikdy tam nebudu doma, budu tam vždycky cizincem. Ale je to druhé místo na zemi, kde se jako doma cítím,“ říká známý spisovatel.

Na Siberutu chtěli tvůrci natáčení filmu začít. Plány však museli změnit a nakonec zde udělali za natáčením tečku. Štáb se včetně herců vypravil do džungle. Do míst, která spisovatel popisuje ve svých knihách. Z autora předlohy se Josef Formánek stal průvodcem štábu a překladatelem.

„Josef nás vzal přímo tam, kde jeho dechberoucí knihy vznikaly. Ke kmenům v džungli, u nichž přebýval. Stal se prostředníkem mezi dvěma světy. Jeho knihy nám najednou ožily před očima,“ vzpomíná režisér Dan Svátek.

Bojovka v džungli

Tvůrci přebývali v džungli ve vesnici s domorodci daleko od civilizace. Společně s Mentawajci spali na podlaze v dřevěných chýších. V tropickém prostředí se museli vyrovnat s vedrem, vlhkem i komáry. „Zážitků máme nepočítaně. Bylo to opravdové dobrodružství,“ vypráví Dan Svátek.

„Pepa nás strašil třiceti druhy jedovatých hadů. Na toaletu jsme chodili do džungle, jak jinak… S vědomím jedovatých hadů to nebylo vždy příjemné. Nakonec jsme byli ostří hoši a chodili i v noci,“ pochlubil se režisér filmu.

Díky Formánkovým znalostem jazyka domorodců se členové místního kmene mohli zapojit do natáčení. Na dobrodružnou výpravu zavzpomínal v rozhovoru pro časopis Reportér herec David Švehlík.

„Brodili jsme potoky, šlapali s nákladem na zádech přes kopce. Vegetace tam je obrovsky bohatá a teoreticky jsme věděli, že musíme dávat pozor třeba na to, abychom nesáhli na jedovatého pavouka. Měl jsem pocit, že poprvé v životě zažívám něco jako divočinu. Josef Formánek mě vyvedl z omylu s tím, že tohle je jen sekundární prales, primární bývá hlubší,“ podělil se o zážitky ze Siberutu herec.

Nechybí Jaroslav Dušek

V pokračování filmového hitu hraje také Jaroslav Dušek. Ten je přesvědčený o tom, že pokud přijdete na tento film, nikdy na něj nezapomenete.

„Film, který se opře do srdce,“ popisoval snímek během jednoho svého vystoupení. „Můžu vám s naprostou jistotou říct, že je to něco, co tady dlouho, a Bůh ví, jestli v české kinematografii vůbec někdy, nevzniklo. Blbé je, že to hodně probrečíš. Ale ne, že by to bylo smutný, ale protože je to tak silný,“ dodal známý herec.

