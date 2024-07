Milovník a znalec motýlů, lord Castlepool, byl ve třech slavných zfilmovaných mayovkách (Poklad na Stříbrném jezeře, Vinnetou - Rudý gentleman a Old Shatterhand v údolí smrti) pouhou vedlejší rolí: trochu zmatený a nešikovný nevelký chlapík v dobře padnoucí pískové uniformě a s encyklopedickými znalostmi v oboru motýlologie měl fungovat jako protiklad k těm proslulým drsným chlapcům na amerických prériích. Ani v soubojích muž proti muži nezapomněl na svoji dobrou výchovu proslulým Promiňte.

Eddi Arent ve filmu Vinnetou - Rudý gentleman

Nejzábavnější postava filmových mayovek

I po více než šedesáti letech od chvíle, kdy snímky podle knih Karla Maye vešly do kin, však má motýlkář stále mnoho věrných obdivovatelů a fanklubů. „ Motýlkář: nejzábavnější a nejlepší postava filmových mayovek,“ napsal na fanouškovském filmovém webu Postavy uživatel s nickem Vorta Allarin.

A jistě s ním souhlasí mnoho dalších diváků, a to i ti, kteří milovali i další tak trochu komickou postavu z filmů o Vinetouovi - Sama Howkinse. Hawkins byl zalesák každým coulem. Lord Castlepool podle měřítek Divokého západu byl možná zelenáč, ale byl to vynikající střelec a statečný chlap, který miloval spravedlnost.

Papilio polymnestor parinda v Americe?

A najde se tady i pár oblíbených lordových hlášek. Jako ta, kterou barmanovi vysvětloval, co v prérii pohledává. „Prostřední velikost, červená křídla, mnohdy mívá i modrá, ale to už není tak vzácný. No motýl. Já totiž sbírám motýly, víte?“ popisoval lord objekt svého srdce, motýla Papilio polymnestor parinda.

Mimochodem: zatímco laik se nad názvem toužebně hledaného motýla nepozastaví, přírodovědci se nad jeho filmovým hledáním na území Severní Ameriky čas od času někde podiví. „Poněkud nepochopitelné, neboť tito otakárci jsou endemity jižní Indie a Srí Lanky,“ napsal například doktor přírodních věd Josef Lhotský na webu Vesmír.

Ze školy rovnou do války

Role lord Castlepoola byla bezpochyby majstrštykem v kariéře Eddiho Arenta. Než ho v 60. letech angažoval do třech svých mayovek režisér Harald Reinl, měl za sebou hlavně praxi školního baviče a pak vojáka. Německý chlapec jménem Gebhardt Georg Arent byl totiž meziválečné dítě.



Narodil se 5. května 1925 v polském Gdaňsku a hned po absolutoriu gymnázia musel narukovat na východní frontu.

Svoji touhu po herectví a zjevný komediální talent po válce podpořil pouhými několika hereckými kurzy a vrhl se na dráhu televizního komika. Zlom pak přišel ve chvíli, kdy se na na začátku šedesátých let začal objevovat v úspěšných filmových podobách románů Edgara Wallace.

Eddi Arent a Lex Barker při nátáčení Pokladu na Stříbrném jezeře:

„Arentův velký průlom nastal na začátku 60. let: herec, který se objevil jen ve svých prvních malých rolích v dramatu Doktor ze Stalingradu v roce 1958, zazářil ve zhruba 20 filmech podle Edgara Wallace,“ napsal německý deník Der Spiegel.

Při seznámení Vinnetoua a Old Shatterhanda chyběl

Skutečnou slávu a úspěch Eddimu Arentovi pak přinesla právě role lorda Castlepoola, pro kterou byli jeho suchý humor a neodolatelná mimika jako stvořené. Z celé filmové série mayovek byl prví natočen Poklad na Stříbrném jezeře (1962). Až po obrovském úspěchu filmu se tvůrci rozhodli natočit dnes tolik slavné další příběhy náčelníka Apačů.

Dějově první díl Vinnetou se nátáčel v roce 1963, tentokrát ale bez Eddieho Arenta. Komediální roli v něm zastal bláznivý novinář. „Eddi Arent tentokrát odmítl účast kvůli velkému výskytu štírů v oblasti natáčení. Tato postava tedy byla nahrazena reportérem Tuff-Tuffem v podání Chrise Howlanda,“ píše na webu ČSFD uživatel Hans.

Eddie Arent se coby lord Castlepool ale do Vinetouova života zase vrátil, a to hned ve dvou dalších filmech. Velkým pomocníkem slavné dvojice apačského náčelníka a jeho kamaráda Old Shatterhanda se stal v dílech Vinnetou - Rudý gentleman (1964) a Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti (1968).

Z filmu Vinnetou - Rudý gentleman Pokrevní bratři pozorovali dění v New Venangu. „Ten muž tam u kůlu je Castlepool. Neříkal, že se chystá do Laramie?“ zeptal se Vinnetou Old Shatterhanda. „Já to tušil, že pojede sem,“ konstatoval Old Shatterhand. „Vinnetou ho osvobodí. Můj bratr ať je připraven střílet. V ohradě je málo koní a dole jen jedna stráž…“ „To znamená, že Forrester někam odjel a většina mužů s ním.“ „Castlepool nám řekne, kde ho najdeme.“

Vinnetou se ukryl za budovu, kde se veselili bandité a naznačil Castlepoolovi, aby zabavil stráž. „Hej, víte vy, kolik jsem za ten klobouk zaplatil? Šest dolarů!“ „A co je mě do toho, prosím tě. Já ho mám zadarmo,“ opáčil bandita. „Chtěl jsem tím jenom říct, že pro tu vaši šišatou palici je ho škoda.“ „Hele, dej si pozor na hubu, jo, nebo tě…“

Než stačil strážný dopovědět, srazil ho Vinnetou k zemi. Pak ihned přeřezal lordovi pouta. A Castlepool nenápadně povisunul uvolněný kůl ze země. Ze salónu vyšel jeden z opilých banditů. „No, bledá tváři, jak se pořád vede? Jak slouží zdravíčko? Klaním se vaše lordstvo.“ „Klaním se též, pane,“ odpověděl zdvořile Castlepool, uklonil se i s dlouhým kůlem a srazil tak opilce k zemi. (Zdroj: Mayovky na internetu)

Návrat k dávné lásce

Eddi Arent se po globálním úspěchu mayovek v klidu vrátil ke své staré lásce, tedy k německé televizní zábavě. „Od konce 70. let pracoval především pro televizi v komediálních pořadech společně s Haraldem Juhnkem," napsal Der Spiegel.

Od herectví k podnikání ve Schwarzwaldu

Svoji životní kariéru však nezapomenutelný hledač motýlů završil překvapivě: jako hoteliér. Možná i proto, že navzdory úspěchům herectví nikdy nepovažoval za svoje poslání a jedinou možnou cestu. „Byl to tichý komik, který ovšem kolem herectví nedělal velký humbuk," napsal o Eddiem Arentovi německý kulturní web Prisma.

A tak Eddi s manželkou Franziskou v 90. letech začali provozovat hotel Neustädter Hof v německém lázeňském městečku Titisee-Neustadt ve Schwarzwaldu. Podnikání ovšem nemělo dlouhého trvání. „V roce 2005 se jeho společnost dostala do platební neschopnosti a hotel musel být prodán," zavzpomínal Der Spiegel.

Manželé Arentovi vyhlásili bankrot a přestěhovali se do domova důchodců, kde pobývali až do Franzisčiny smrti.

Eddi Arent: zlomený starý muž

Krach podnikání i smrt ženy Arenta zlomily. „Stáhl se do samoty a poslední roky strávil se svým synem v Mnichově," napsal web Prisma.

Eddi Arent:

Eddi Arent zemřel před jedenácti lety, 28. května 2013, tři týdny po svých 88. narozeninách.