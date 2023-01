V rodině amerického herce Edwarda Nortona kolovala pověst, že by jednou z dávných příbuzných mohla být indiánka Pocahontas, jejíž životní příběh se stal námětem pro mnoho uměleckých, literárních i filmových děl. Tato rodinná legenda se hollywoodské hvězdě nominované na Oscara nyní potvrdila v genealogicko-historickém pořadu Finding Your Roots na televizní stanici PBS. „Stopy v archivech to jasně dokazují,“ sdělil historik a moderátor Henry Louis Gates Jr. a ukázal dokument šokovanému Nortonovi.