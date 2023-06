Málokdo ví, že muzikálová zpěvačka Elis Ochmanová, která nyní exceluje v muzikálu Biograf láska, má kromě divadla ještě „vedlejšák“. Soukromě vyučuje zpěv. Na hodiny k ní chodí i známí zpěváci.

Eliška Ochmanová. | Foto: Profimedia

Překvapilo mě, že vyučujete i své kolegy. Mají k vám respekt, když se prakticky denně vídáte v divadle?

Řešíme obvykle opačný problém – když přijdou, mnohdy se stydí zpívat. Vždycky jim říkám: „Co blbneš, vždyť tě slyším dnes a denně na jevišti?“ Ale oni mi tvrdí, že tam nejsme tak blízko. Je to hloupost, i tam jsme blízko. První dvě hodiny většinou odbouráváme zábrany, než se sladíme, pak už to jde dobře.

Biograf láska s hity Hany Zagorové v Divadle Kalich:

Zdroj: Youtube

Jste na své žáky pyšná?

Sama za sebe musím říct, mám pocit, že jim výuka hodně dává. Nechci se chlubit, ale musím. (smích) Mám vždycky velkou radost, když je pak vidím na jevišti, kde jsou uvolnění a nebojí se do toho jít a třeba i něco risknout. Většinou jim pokus vyjde a je z toho krásný výsledek.

Marian Vojtko: Vždycky vše otáčím v legraci, dělám si ji i sám ze sebe

Nemáte tendenci jim dávat rady i na jevišti?

Někdy jim nevyžádané rady dávám (smích), ale myslím, že je berou, protože vědí, že to nemyslím špatně. Ale dávám si pozor, abych jim nic neříkala před těžkým výstupem. Radím, až když jsou v klidu, pak jim řeknu, kde mají ještě rezervu. Pravdou ale je, že jsou výborní už teď, jinak by nebyli obsazováni.

Částečně jste i na mateřské, před dvěma lety jste porodila dceru Violu. Jde skloubit rodičovství a práci v klidu?

Je to poměrně náročné, protože jsme oba s manželem dost pracovně vytížení, ale většinou se zvládáme v hlídání vystřídat. Zrovna tento týden je ale manžel pryč, takže to pytlíkuji, jak se dá. Violka je různě u babiček a tetiček, ale dá se všechno zvládnout.

Biograf láska. Divadlo Kalich uvádí mimořádně povedenou poctu Haně Zagorové

Berete ji i do divadla?

Beru si ji, když je to nezbytně nutné, ale sama vím, jak je s dítětem náročné zkoušet a usměrňovat ho, aby nikoho nerušilo. Vždycky je práce pro všechny snazší, když tam dítě není. Velmi ráda říkám, že zvířata a děti do práce nepatří a byla bych ráda, kdyby si to moje drželo odstup co nejdéle. (smích)

Eliška s maminkou:

Plánujete ještě další potomky, nebo se chcete už věnovat jen kariéře?

Plánujeme další, u jednoho určitě zůstat nechceme, ale zatím není dítko na pořadu dne.

Momentálně vás můžeme vidět například v hlavní roli v muzikálu Biograf láska…

S touto rolí jsem moc spokojená. Biograf je skvělý, pořád ho vynáším do nebes a většina diváků, která ho už viděla, nám svým potleskem potvrdila, že se jim líbil. Za mě jde o jedno z nejhezčích představení, která jsem nazkoušela. Klube se teď ještě něco nového, ale zatím nemůžu nic prozrazovat. Jde o pracovní věc, nejsem podruhé těhotná. (smích)