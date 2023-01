Litujete něčeho, co se stalo?

Byl to opravdu krásný rok. Řekla bych, že jeden z nejkrásnějších, protože se mi stala spousta krásných a důležitých životních milníků. Vzpomínám na něj jen v dobrém a určitě bude patřit mezi mé nejoblíbenější. Ničeho nelituju. Vždycky se snažím chovat tak, abych nemusela ničeho litovat. Vše se stalo, jak mělo, a jsem spokojená.

Krátce před Vánocemi jste s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou nafotila kolekci společenských šatů. Její móda vám vyhovuje?

Spolupráce s Martinou si strašně vážím, protože jsem nezažila takového dříče, který by dokázal dělat zázraky. A ona je opravdu umí. V jejích šatech se cítím nádherně. Umí mě vystihnout a zvolit k mé postavě padnoucí šaty, takže se cítím jako bohyně.

Využíváte i služeb stylistů?

Stylistům se vůbec nevyhýbám, ba naopak. Jsem na mateřské, nejvíc nosím tepláky a vůbec nestíhám sledovat nejnovější módní trendy. Samozřejmě se nechci dopouštět faux-paus a chci být na společenských akcích trendy, takže vždycky nějakého vyhledám. Poradí mi a sladí celý outfit. Podle mě by měli být stylisté v Česku mnohem více využíváni. To, co někomu slušelo před porodem, už mu nemusí slušet po něm. Sama jsem si před nějakou dobou prošla změnou svého zevnějšku. Navíc si myslím, že to, co mi slušelo před pár lety jako svobodné, už bych si na sebe jako matka a vdaná paní asi nevzala. Stylista tyhle věci zohledňuje.

Jak jste vůbec strávila přelom roku?

Silvestr jsme s mužem trávili doma s našimi dětmi, dali jsme si dětské šampaňské a snažili se do půlnoci neusnout. To byl náš Silvestr. (smích)

Mnoho lidí na Nový rok bilancuje. Děláte to také? Dala jste si nějaká předsevzetí?

Bilancuji každý rok tak, že si říkám, co jsem za ten rok stihla a kolik věcí jsem udělala. Loňský rok byl opravdu neuvěřitelný. A jestli bych si něco chtěla splnit letos, tak věnovat se trošku víc angličtině. To je asi mé jediné předsevzetí.