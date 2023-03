Ve všem se shodnou a vůbec se nehádají. Eliška a Václav Bártovi jsou zkrátka ideální pár. V časopisu Story poodhalili zákulisí jejich sbližování a sympatická maminka dvou děvčátek na svého „Noida“ prozradila, že je empatický, a že coby muž a manžel předčil její dětské představy o tom, jak by měl otec jejích dětí vypadat.

Je to pět let co Václav Noid Bárta vyvedl na veřejnost sympatickou Elišku. Za tu dobu se rozrostli o dvě dcery a stihli i veselku. | Foto: Profimedia

Václav je hodně zaneprázdněný, umí si na vás udělat čas?

Eliška: Vašek se hodně snaží, aby trávil se mnou a samozřejmě i s našimi holčičkami co nejvíce času. Takže ano, čas na mě má.

Václav: Velká výhoda je v tom, že hodně času trávím ve studiu, které máme v našem domě. Já mám tři práce – zpívám, skládám hudbu a natáčím videoklipy a reklamy s naším Paranoid studiem. A hned dvě práce můžu provozovat doma. To znamená, že ze studia, kde skládám hudbu nebo stříhám klipy a reklamy, jen přeběhnu na oběd do obýváku. A tam si můžu chvíli s holčičkami zařádit nebo si s nimi zahrát nějakou hru.

Pak se vrátím pracovat, a když si přijdu pro kávu, zase si s nimi zablbnu. No, a jednou za čas vyšetřím větší volno, které pak jako rodina trávíme společně. V lednu jsme byli všichni na dovolené na Madeiře, což bylo krásný.

Jak vypadaly začátky vašeho vztahu? Byla jste dobývána?

Eliška: Byla, a jak jsem už říkala, ze začátku jsem Vaška odmítala. Právě kvůli tomu mediálnímu shonu kolem něj. Takže mě opravdu musel dobývat, což bylo hezké.Václav: To je pravda, ale musím dodat, že jsme se naštěstí už dlouho znali a byli kamarádi. Takže to nebylo o tom, že bychom se museli nějak víc seznamovat. Já věděl, že je Eliška skvělá a úžasná holka. Měl jsem ji rád už předtím, jako kamarádku. No a pak kamarádství přerostlo v lásku.

Uháněl vás Václav dlouho?

Eliška: Moc dlouho ne, protože naše vzájemné sympatie byly, jak Vašek už říkal, dlouhodobé.



Václav: My se totiž ve stejném období rozešli s našimi partnery, takže vlastně nebylo na co čekat. A klaplo to úplně perfektně!

Čím vás Václav dostal?

Eliška: Vším. Vašek je úplně skvělý.



Václav: No…



Eliška: Nemám tě chválit?



Václav: Je to takový divný.

Eliška: Ale já to stejně řeknu. Vašek je strašně empatický, ve všem mi hrozně pomáhá. A i když jsme ze začátku nebyli v jednoduché situaci, díky přátelství a tomu, že jsme si rozuměli, jsme si k sobě nakonec našli cestu.

Jak jste se adaptovala na Vaškovu popularitu?

Eliška: Nejdřív jsem se jí strašně bála a ze začátku kvůli tomu nechtěla do vztahu jít. Nakonec si ale myslím, že jsem se adaptovala dobře.



Václav: To můžu potvrdit. Adaptovala ses naprosto špičkově! Mně se strašně líbí, že popularity a mediálního zájmu Eliška nijak nevyužívá. Se všemi jedná bez pseudo hvězdných manýrů, což má hodně lidí v povaze, takže ji musím pochválit. Pojala to celé krásně a já jsem na ni pyšný.

Dával jste doma Elišce mediální rady? Vy už víte, jak v téhle branži chodit.

Václav: Nedával, Elišce důvěřuju. Vím, že je to chytrá holka, která umí mluvit s lidmi a je milá. To je to nejdůležitější.

Co vám na partnerovi nejvíce imponuje?

Eliška: Miluju, když zpívá a tančí. Mám ráda asi všechno. Vašek je takový krásný a kompletní balíček.

Václav: Děkuju moc! Mně na Elišce imponuje všechno! Jaká je manželka, maminka, jak se stará o domácnost, jak je talentovaná, jak nám pomáhá s naším Paranoid studiem, kde píše nádherné texty, vymýšlí spoustu námětů, choreografie, kostýmy…

Co pro vás ten druhý znamená?

Eliška: Vašek je můj splněný sen. Když jsem byla mladší, představovala jsem si, jakého budu mít muže, jakou rodinu. A tohle je ještě lepší, než byly ty moje představy.

Václav: Eliška je můj anděl, který přišel a zachránil mě.

Vy jste svou taneční kariéru ale pozastavila. Řada žen to tak nemá a brzy po porodu už chodí do práce.

Eliška: Já chtěla být v první řadě hlavně maminkou, která tu bude pro děti. Ten nejdůležitější čas, kdy mámu potřebují úplně nejvíc, je relativně krátký. Proto jsem se snažila být s dětmi hlavně doma, trávit s nimi co nejvíce času, naučit je co nejvíce věcí. Tím pádem jsem se do práce opravdu moc nehnala, a ani Vašek mě do ní netlačil. Když už výjimečně do práce jdu, pak jsou to chvíle, kdy si mohu psychicky odpočinout.

Jak se vám žije jako Elišce Bártové? V čem je život po boku Noida jedinečný?

Eliška: Já si jako žena a manželka připadala po celou dobu, co jsme spolu. Je to hezký a svatba byla už jen krásnou třešničkou na dortu našeho vztahu.

A jak se žije vám po boku ženy, s níž máte dvě děti? Co do vašeho života vnesla?

Václav: Mám v životě konečně to, co jsem si přál. Úžasnou ženu, které můžu naprosto důvěřovat, se vším se jí svěřit a vím, že ona mě ve všem podpoří, nebude mi házet klacky pod nohy nebo žárlit. Ona totiž ví, že všechno, co buduju, je pro nás a naši rodinu.

Eliška: Zkrátka jsme se tak dlouho hledali, až jsme se našli.