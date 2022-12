Štědrý den se kvapem blíží, už máte nakoupené všechny dárky? Mám, já Vánoce hodně prožívám. Sotva skončí, už se připravuju na další rok a ptám se partnera, jestli už se těší. (smích) Poslední tři týdny sjíždím vánoční filmy, já to miluju! Dárky si píšu v průběhu celého roku, vnímám, co mi ostatní říkají a co by chtěli, takže to mám vcelku jednoduchý. Nemusím nic vymýšlet.

Ivan Vyskočil: Vánoce neslavím, už ty moje smrady doma nemám

Je něco, co si vy sama letos přejete?

Mám to jednoduchý a zároveň složitý. Baví mě ty výrazy, když se rozbalují moje dárky, chci vidět kolem sebe štěstí a pohodu. To je celý.

V posledním roce jste se stáhla z veřejného života, bylo to úmyslně?

Ano, bylo to z důvodu, že už mě to nenaplňuje. Doma máme pohodu, užíváme si partnerovy kloučky, to mě baví a naplňuje. Vymýšlíme různé akce pro děti, věnuju se muzice, svojí kapele, v tom jsem teď našla zalíbení.

Zdroj: Youtube

Modelingu se pořád ještě věnujete?

Už míň. Zjistila jsem, že nechci trávit čas tam, kde mi není dobře. Podle toho si vybírám akce. Není to, že bych chodila s nosánkem nahoru, ale vím, že když jsou někde lidi, kteří mě pomlouvají a nejsou fér, tak tam chodit nebudu. Proč? Nechala jsem si jen akce, které dělám léta.

Plánujete přes Vánoce nějakou dovolenou?

Není to tak dávno, co jsme konečně měli možnost jet s partnerem na dovolenou sami. Byli jsme v Itálii a vychytali jsme tam zrovna období velké zimy. V tu dobu přišla studená fronta i do Česka, ale v Čechách bylo tepleji než tam. (smích) Hodně pršelo, tak jsme odpočívali, hodně spali, pili víno, chillovali, kecali a tak.

Modelku Andreu Bezděkovou čekají první Vánoce bez táty. Slavit je nechce

Je něco, co si do příštího roku přejete?

Začít sportovat. Ne kvůli hubnutí, ale kvůli zdraví. Doplácím na svou lenost. Vyjdu schody a jsem unavená. Dřív jsem každý den sportovala a zlenivěla jsem. Doma udělám všechno, ale najdu si tři sta padesát výmluv, proč nezvednout prdel a nejít běhat. Jenže já to potřebuju. Už skoro rok jsem po covidu nemocná. Mám špatnou imunitu a je to jenom kvůli tomu, že mám minimum pohybu.