Eliška Bučková bývala královnou kasina, v pokeru vyhrála i osmdesát tisíc

Už je to víc než deset let, kdy jsme Elišku Bučkovou mohli vídat za pokerovým stolem. Spolu s Leošem Marešem, Agátou Hanychovou a dalšími objížděla jeden turnaj za druhým. Těmto dnům je ale konec. Teď se raději věnuje partnerovi a dětem, i když do kasina ještě občas zavítá. Už ne ale kvůli hraní, spíš jen pozdravit známé.

Eliška Bučková. | Foto: Profimedia