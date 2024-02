Jednatřicetiletá herečka rusko-ukrajinského původu Elizaveta Maximová jde v poslední době z role do role. Mohli jsme ji vidět nejen v minisérii Docent, ale i ve snímcích Hranice lásky a Erhart. Nově se také objeví ve filmu Matka v trapu. Jak o sebe pečuje? A fandí estetickým zákrokům, nebo dává přednost přirozenosti?

Elizaveta Maximová | Foto: Profimedia

Točíte čím dál více filmů, seriálů a do toho hrajete v divadle. Projevují se časté nánosy líčidel na vaší pleti?

Díky tomu, že už mnoho let používám osvědčenou a kvalitní kosmetiku, se moje pleť i péče o ni zase tolik nezměnila. Když přijdu po natáčecím dni nebo z divadelního představení domů, jsem zvyklá se odličovat, a to klidně půl hodiny i čtyřicet minut. Patří to k mým rituálům. Dělám to tak každý den. Občas mám totiž při práci na sobě opravdu velkou vrstvu make-upu. Teď mám zrovna před natáčením, takže i častěji chodím na kosmetiku.

Pocítila jste změny na své pleti po třicítce?

Přiznám se, že jsem se třicítky trochu bála, ale myslím, že to je přirozené. Když vstupujete do jakékoli dekády, tak si říkáte, co vás v ní asi čeká. A co se týče pleti, neděje se nic zas tak hrozného. (smích) Ale je to opravdu tím, že používám kvalitní kosmetiku a o pleť pečuju. Nebo se o to alespoň snažím.

Zvažujete do budoucna možnost podstoupit i invazivní zákrok?

Teď vsázím hlavně na kosmetiku, o invazivních procedurách jsem zatím nepřemýšlela, ale nikdy neříkejte nikdy. Věřím, že je díky kvalitní kosmetice nebudu ještě dlouho potřebovat.

Jak je to v herectví se změnou vizáže? Můžete se ostříhat, kdy chcete, nebo ne?

Jak jsme zvyklí hrát ve spoustě projektech naráz, jsou ty změny kolikrát strašně složité. Mně se líbí, když k tomu režisér přistoupí tak, že je ochoten zainvestovat do paruky a dalších věcí, protože fyzická změna hodně pomůže.

Míváte zakomponováno ve smlouvách, že se nesmíte měnit?

Ano, většinou to tam je. V momentě, kdy roztočíte seriál, se nemůžete nijak výrazně ostříhat, obarvit, ztloustnout apod.

Přišel za vámi někdy někdo s tím, že vám dá roli, když se třeba naučíte plavat apod.?

Pro seriál Trpaslík jsem se učila tančit s roztleskávačkama a pro Modeláře se půl roku učila hrát na kytaru a zpívat písně Janky Djagilevy. Když nad tím tak přemýšlím, určitě bych toho chtěla vyzkoušet mnohem víc. Totálně vyjít z komfortní zóny.

Prozradíte, co vás teď po pracovní stránce čeká?

Mám za sebou natáčení seriálu pro Českou televizi, jednoho projektu pro Voyo a filmu, ale bohužel o ničem z toho zatím nemůžu moc mluvit. První seriál jsme začali točit tři týdny po Vánocích a určitě se lidé brzy dozvědí, o co jde.