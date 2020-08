Kontroverzi vzbudily i výpovědi celkem deseti bývalých a jednoho současného zaměstnance talk show DeGeneres, které v červenci přinesl magazín BuzzFeed News. Lidé si v nich stěžují na rasismus, „toxické pracovní prostředí“ nebo „nevhodné zacházení“. Někteří tvrdí, že byli propuštěni potom, co nastoupili na nemocenskou nebo si vzali den volna, aby navštívili pohřeb rodinného příslušníka.

Většina těchto obvinění sice není směřována přímo na DeGeneres, zaměstnanci jí nicméně vyčítají, že se málo zajímá o to, co se „na place“ děje. „Pokud chce mít vlastní show pojmenovanou po sobě, měla by se více zapojovat do dění kolem pořadu,“ myslí si jeden ze současných zaměstnanců.

Zacházení na pracovišti kritizuje i černoška, která dříve pro DeGeneres pracovala. Na jednom z pracovních večírků údajně jeden ze scenáristů pořadu předstíral, že ji vůbec nezná. „Promiň, ale já si pamatuju jen jména bílých lidí, co tady pracují,“ popsala situaci černoška.

Viceprezident produkčního studia David McGuire zaměstnance přesvědčil, že studio je připraveno na změnu. „Takové zprávy jsou pro nás zdrcující. Je nám nesmírně líto, že se dozvídáme, že někdo z naší produkční rodiny měl takovou negativní zkušenost,“ uvedl.

Omluvila se i sama DeGeneres. Přislíbila, že nyní už zajistí, aby bylo na pracovišti s každým zacházeno s úctou. „Snažím se být co nejlepším člověkem, poučit se ze svých chyb. Slyšela jsem, že někteří lidé měli pocit, že jsem k nim nebyla laskavá nebo jsem byla příliš netrpělivá. Omlouvám se všem, pokud jsem jakýmkoli způsobem zranila vaše city. Nejsem dokonalá,“ prohlásila moderátorka.

Motto "buď laskavý" Ellen nedodržuje

Ellen Degeneres svou show založila na hesle „be kind“, které se dá přeložit jako „buď laskavý“. Je známá svým specifickým stylem pro humor. Někteří její bývalí zaměstnanci jí ale výrazně vytýkají, že se podle vlastního motta vůbec neřídí. „Je to všechno jen pro kamery,“ uvedla jedna z bývalých zaměstnankyň. Tvrdí, že DeGeneres si tímto postojem snaží jen zaručit popularitu.

Podobná svědectví ale přicházejí už od března. Tehdy komik Kevin T. Porter na Twitteru veřejně vyzval, aby lidé zveřejňovali své zkušenosti s Ellen DeGeneres. „Je tak nechutně bohatá, že si asi myslí, že se k nám může chovat jakkoliv,“ napsala servírka, která měla DeGeneres obsluhovat.

Jiné celebrity ale komičku podporují. Zpěvačka Katty Perry označila DeGeneres za svou kamarádku a řekla, že ze své účasti v talk show si odnesla jen samé příjemné zážitky. Moderátorku podpořil i komik Kevin Hart.

Ellen DeGeneres je v USA nejúspěšnější moderátorkou denní talk show. Její pořad se vysílá od roku 2003 a vyhrál přes 60 prestižních cen Emmy.