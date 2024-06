Najít životní lásku není jednoduché, zvláště v Hollywoodu. Britská herečka Emily Bluntová a americký herec a režisér John Krasinski to štěstí měli. A těší se z něj jako manželé už čtrnáct let. Jsou jednou z nejznámějších dvojic na plátně i mimo ně.

Jednomu to může znít děsivě, jinému romanticky… Každopádně John Krasinski se stal fanouškem své manželky ještě předtím, než se prvně potkali. Naprosto si ji zamiloval ve filmu Ďábel nosí Pradu, kde má Emily Bluntová jednu z hlavních rolí. „Díval jsem se na ten film opravdu hodněkrát, víc než sedmdesátkrát!” přiznal herec v rozhovoru pro časopis Glamour. „Naštěstí se mnou zůstala a neuvědomila si, že si vlastně vzala svého stalkera,” dodal s nadsázkou.

Překvapivě k jejich prvnímu osobnímu setkání došlo o dva roky později (alespoň měl John dost času Emily pořádně „nakoukat”). Potkali se v jedné losangeleské restauraci, kde se dali do řeči prostřednictvím společného známého. John tam tehdy byl s hercem Justinem Therouxem. Chudák, kvůli Emily dostal hned košem.

Nezapomenutelné první rendez-vous

Netrvalo dlouho a oba se domluvili na první schůzce. Přesněji řečeno Emily pozvala údajně Johna. Sešli se u něj v bytě na pizze a lze si jen domýšlet, co vše se toho večera odehrálo, ale dle slov manželů to bylo „něco vzácného“, co se rozhodli nechat si jen pro sebe. Dodnes má herečka schované modré sametové sako, které tehdy měla na sobě. Říká, že je příšerné a dávno ho nenosí, ale jde o krásnou vzpomínku na nezapomenutelný večer. Nebo spíše noc.

Emily Bluntová vypráví o tom, jak poprvé potkala Johna:

Skvělá herečka i kuchařka

Pokud vážně láska prochází žaludkem, u této dvojice to platí dvojnásob. K zásnubám u nich došlo brzy poté, kdy Emily upekla Johnovi kuře podle oblíbeného receptu z popisu americké kuchařky Iny Garten. Říká mu proto „zásnubní kuře“, shodou okolností týž pokrm připravila pro prince Harryho Meghan Markle, než se vzali.

Svatba u George Clooneyho

Ani ne rok poté se zasnoubili. „Bylo to velmi neformální a já byl nervózní,“ řekl herec a režisér pro Access Hollywood, ale podrobnosti si nechal pro sebe. Ví se jistě jen to, že oba při památné chvíli plakali. Svatbu měli 10. července 2010 na panství herce George Clooneyho u jezera Como v Itálii, které jim ochotně sám od sebe nabídl. Během šesti let se jejich rodina rozrostla o dvě dcery Hazel a Violet.

Spolu doma i v práci

Kromě veřejného vtipkování si dojemně vyznávají lásku, a to přesto, že oba pracují ve stejné branži. Došlo i na jejich první a určitě ne poslední spolupráci v rámci sci-fi dramatu Tiché místo (2018), kde ztvárnili manželský pár v době mimozemské apokalypsy. John pro tento film napsal scénář a také jej režíroval. Stejně jako pokračování filmu o dva roky později, v němž se objevil v hlavní roli irský herec Cillian Murphy. S ním se Emily Bluntová loni setkala na plátně znovu v rámci filmu Oppenheimer, za nějž obdržela dokonce nominaci na Oscara.

Emily se netají tím, že setkání s Johnem jí doslova změnilo život. „Připadám si s ním neporazitelná. V dobrých časech mám někoho za zády a ve špatných před sebou,” svěřila časopisu In-Style svůj pohled na manželství s Johnem, s nímž se navzdory nabitým kalendářům obou snaží zůstat stále „ve spojení”, neodcizit se a to je celá věda jejich šťastného vztahu.