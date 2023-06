V pražské restauraci Červený Jelen běží už třetím rokem projekt Dobrojídlo, kdy si šéfkuchař Marek Fichtner zve do kuchyně zajímavého hosta a spolu vytvářejí chutné jídlo. To se následně objeví na pár týdnů v menu a výtěžek z prodeje jde na dobročinnou organizaci. Tentokrát se k plotně postavili Emma Smetana a její partner Jordan Haj.

Emmo, navrhli jste menu přímo vy, nebo jste si nechali od Marka poradit?

Milujeme argentinské hovězí od Pampas Market, takže základ byl jasný. Marek pak dovymyslel přílohy, včetně smaženého chřestu. Ten to u mě vyhrává.

Jak jste na tom vůbec s vařením? A kdo z vás dvou je lepší kuchař?

Jordy umí dokonalý hummus a taky všechno to, co mu chutná ode mě. Já vařím rychleji a míň zmatečně, ale našim holčičkám chutná od obou stejně a to je nejdůležitější.

O tom, jak se dali Emma a Jordan dohromady, o společném životě a rodině:

Vzpomenete si, jakou „nejzvláštnější“ věc jste kdy ochutnali?

Tak samozřejmě to byli brouci v Thajsku. Křupavá záležitost. A nic, co bych si nutně potřebovala zopakovat. (smích)



Když se vydáte na dovolenou, ochutnáváte pokaždé místní speciality?

Ano. To je pro nás jeden z hlavních důvodů, proč na tu dovolenou vyrazit.

Co byste nikdy nepozřeli?

Ještě jsme neztroskotali na pustém ostrově, tak se tomu „nikdy“ teď raději vyhneme, ať to nezakřikneme.

V jednom rozhovoru jste prozradili, že utrácíte „nehorázné“ částky za oblečení. Utrácíte i za jídlo?

Takhle jsme to úplně neřekli, jen jsme se přiznali k jednotkám případů, kdy jsme se trochu rozšoupli, no. (smích) Obecně ale žijeme spíš střídmě, byla jsem tak vychovaná. Utrácíme za kulturu, za pestrý život plný zážitků a poznávání, materiální konzum je na absolutním minimu.

Ani na oslavě narozenin nepřijde žádné jídlo vniveč

Za jídlo teď i s ohledem na naše dcery utrácíme přesně do té míry, která souvisí s tím, že chceme jíst zdravě, kvalitně, čerstvě. A nikdy žádné jídlo nevyhazujeme, všechno sníme buď včas, nebo to holt sníme prošlé. Dokud tam není hniloba, je to za mě cajk. Tohle mě naučil tatínek.

Prozradíte, kde vás teď fanoušci mohou vidět a co chystáte?

Hlavní termín a adresa jsou jasné. Fórum Karlín, 4. listopadu. Bude to velké. Přijďte, neskutečně se těšíme.