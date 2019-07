Jejich instagramový profil "esterajosefina" slouží jako platforma pro sdílení nejrůznějších podob zpráv, které si mezi sebou vyměňují partneři ve vztahu. Tyto hlášky dokážou často opravdu překvapit. Proto se moderátor Libor Bouček nemohl nezeptat, jaký pohled mají na dnešní vztahy a na soužití v nich, a dočkal se překvapivé odpovědi. Ester Geislerová přiznala, že si dokáže představit soužití ve třech.

„Pokud s tím ani jeden ze zúčastněných nemá problém, tak si dokážu představit, že to může být svým způsobem i praktické. Nikoho v téhle rovině neodsuzujeme a stojíme si za tím, že by si každý měl dělat to, co mu vyhovuje,“ řekla.

Komunikace ano, ale ne po mobilu

Více než 2 500 příspěvků zveřejněných na jejich Instagramu dalo dokonce vznik dvěma knihám s názvem Terapie sdílením a Terapie sdílením vol.2.

„Co si myslíme o takovém psaní, o tom, že je taková doba a o tom, že používáme mobily nonstop, i na tak důležité věci, jakými je komunikace? Tak o tom si myslíme, že by to tak rozhodně nemělo být,“ odpověděla Josefina na dotaz Libora Boučka. Dnešní vztahy jsou podle nich takovou komunikací velmi poškozeny.

(Ne)zveřejněné zprávy

Překvapením také bylo zjištění, že většina lidí, kterých se zveřejněné zprávy na jejich sociálních sítích týkají, jsou na to hrdí. „Někteří jsou dokonce i pyšní, že se na našem Facebooku objevili třeba třikrát,“ směje se Josefina, která ho má na starosti.

„Také mám takového jednoho na Instagramu. Ten tam má tři zprávy od různých holek,“ doplnila ji Ester. Na Facebook jim dokonce píší i rozzlobení uživatelé, jak je možné, že jejich zprávy zveřejněny nebyly. „Občas je to legrace,“ shodly se obě.

ANNA KARASOVÁ, LUCIE VODÁKOVÁ