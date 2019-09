Jak vůbec prožíváte poslední den zimní sezony? Jste spíš smutná, anebo se těšíte, že si od sněhu odpočinete?

Vždycky jsem smutná. Vždycky. Když už všude v Evropě zavřou vleky, vezmu sněžnej skútr – který mi poslali jen proto, že mi fanděj, z továrny Yamaha, takže jim takhle na dálku posílám pusu – a jezdím na ledovce. Vstávám ve čtyři ráno a snowboarduju nebo lyžuju do osmi devíti ráno. Pak už je vedro k padnutí… Letos to tak bylo naposledy 6. června.

A pak? Proběhla i letos vaše rodinná dovolená na Lefkadě?

Ano, do Řecka se hned po zimní sezoně stěhuju každý rok. A rodiče, brácha i babička s dědou tam za mnou přijíždějí vždycky koncem června. Přesouváme se všichni do tepla alespoň na dva měsíce. Jsme spolu a všichni tam pracujeme, takže žádná dovolená to vlastně není.

V rozhovoru pro časopis Reportér jste loni řekla, že právě Lefkadu momentálně vnímáte nejvíc jako svůj domov. Je to tím, že tam prostě na delší dobu „zaparkujete“?

Ano, je to tak. Je to místo, kde strávím z celého roku nejdelší dobu. Asi bych tam měla začít platit daně. (smích) A ano, jak říkáte, zaparkuju. Jsem celý den na pláži jenom v plavkách a bosa… Maximálně si zajedu lodí na večeři do přístavu nebo naproti na ostrov Kefalonia na jogurtovou zmrzku s čokoládou, ovocem a ořechama…

Co ještě dělá profesionální lyžařka a snowboardistka, když zrovna není sníh?

Jak která. (smích) Já surfuju, plavu, hraju beach volejbal, hodně studuju, čtu, chodím do divadel, na výstavy, do kina, na koncerty, absolvuju zdravotní prohlídky, sportovní testy, a hlavně si plním pracovní a sponzorské povinnosti.

