Snowboardistka Eva Adamczyková soutěží v letošním ročníku StarDance. Společenskému tanci se dosud spíše vyhýbalam na zábavách či koncertech to ale s chutí na parketu rozbalí „volným stylem“. Česká reprezentantka ve snowboardcrossu se v rozhovoru pro časopis Story rozpovídala o tom, jak se sžívá s podpatky a zda se během soutěže objeví s legendárním závodním knírkem pod nosem.

Eva Adamczyková má letos pestrou podzimní přípravu na sezónu. Ke svým sportovním tréninkům přidala i tréninky taneční. Věří, že se ve StarDance probojuje co nejdál. | Foto: se souhlasem Ondřeje Rauba

Evo, Ve StarDance soutěží i váš manžel Marek Adamczyk. Kdy jste spolu prvně tancovali?

To už jsme spolu nějakou chvíli chodili. Bylo to na koncertě Monkey Business. Po nich hrál Mardoša z Tata Bojs, tam jsme si zatrsali poměrně dost.

Eva Samková v rozhovoru s Lucií Výbornou prozradila, že není spokojená se svou váhou. Nutně potřebuje přibrat.

Zdroj: Youtube

A co váš svatební tanec?

Teď je zvykem, že novomanželé secvičují taneční čísla. Tohle jsme vypustili, stejně jako tradice. Naše svatba se bez nich obešla. Chtěli jsme, aby si ji všichni užili. Rozhodli jsme se nikoho neotravovat nutnými atrakcemi a zábavami. Nechali jsme si zahrát naši oblíbenou písničku, jejíž název si nechám pro sebe, a tancovali jsme. Postupně se k nám přidali ostatní. Bylo to nenucené.

StarDance večery plné překvapení: zranění, vyznání lásky i odhalené těhotenství

Myslíte, že tančí raději ženy nebo muži?

Obecná představa je taková, že ženy. My ale na svatbách nebo koncertech tančíme rádi oba. Náš styl je volný. Takové klasické trsání à la diskotéka.

Evu Adamczykovou s manželem Markem Adamczykem pojí v posledních měsících stejná vášeň - tanec. Zdroj: CNC / Profimedia

Společenské tance nás míjely, protože je doteď ani jeden z nás neovládal. Doufám, že se díky StarDance něco naučíme a zvládneme si pak na společenských akcích zatancovat.

Kdo z vás má lepší hudební sluch?

Určitě Marek. Já snad hudbu taky cítím, ale on je velice muzikální. Hrál osm let na trubku, má rytmus v sobě.

Když jde o snowboardové závody, máte na prkně nohy pevně u sebe. Tady jim můžete dát volnost…

A užívám si to! Jen to pak nevypadá moc dobře. (smích) Musím to korigovat. Můj taneční projev není úplně kultivovaný, tedy v rámci společenského tance. Ten se teď učím a je to náročné. Ale snažím se! Někdy jsou tam jisté záblesky… Pak mi taneční partner Kuba řekne: „Bylo to dobrý!“ Obvykle jde o jeden z deseti pokusů. (smích)

Eva Adamczyková nechala nahlédnout do svých sportovních tréninků.

Jako profesionální sportovkyně jste určitě disciplinovaná v tréninku. Ten ke StarDance neodmyslitelně patří.

Super je satisfakce, která následuje, když jdete po tréninku domů a přitom se vám na něj původně vůbec nechtělo. Člověk se pak cítí dobře. Ale že bych byla velký dříč… Spíš trénuju tak normálně. Možná proto dělám snowboarding. Tanečníci jsou určitě zvyklí dřít víc. Ve zkušebnách tráví klidně šest hodin.

Já mám letní tréninky hotové do dvou hodin. V zimě pak trávím na kopci třeba těch šest hodin, ale to počítám i čas strávený na vleku. Takže trénuju normálně. Jestli si lidi myslí, že jsem tady tréninkový maniak, to vůbec. (smích) Navíc velkou část tanečních tréninků na začátku s Kubou prokecáme. (smích)

KVÍZ: StarDance: Kdo byl první vítěz? Znáte všechny porotce a taneční páry?

Máte výhodu, že jste sportem zocelená a pod dohledem fyzioterapeutů? Mohou se vám díky tomu vyhýbat bolesti a natažené šlachy…

Tanec je něco jiného než snowboarding. Najednou se totiž snažíte hýbat jinak. Já si musím hodně hlídat taneční postoj. Člověka pak překvapí bolístky z předešlých sportovních let, které se ozývají.

Fyzioterapii už jsem po tanečních trénincích navštívila. Víc chodím na masáže, snažím se o kvalitnější regeneraci. Je to důležité hlavně z preventivních důvodů. Dávka pohybu včetně mého tréninku znamená, že přijdu v sedm večer domů a jsem ráda, že si lehnu do postele. Je to náročné a intenzivní období.

Jste po operaci obou kotníků. Přináší výhodu, že je máte oproti kolegyním pěkně zpevněné, nové?

Zatím mám spíš pocit, že mě kotníky omezují, než že by mi pomáhaly. (smích) Důležité je hlavně říct, že ve StarDance jsou kolegyně tanečnice, které mají s podpatky mnohem větší zkušenost než já. Vždy jsem s podpatky bojovala a asi dlouho ještě budu. Ale! Už se to mírně zlepšuje. Tělo musí dostat trochu času, aby si na nové pohyby zvyklo, a to platí i pro chůzi a tanec na podpatcích.

Budete po StarDance s podpatky větší kamarádka než předtím?

Doufám, že trochu jo. (smích) Bylo by to super pro mou prezentaci na slavnostnějších večerech. Nedávno mi jedna paní říkala, že mám velké štěstí, protože se díky soutěži na podpatcích naučím chodit. Ale že bych to pak nějak mimořádně vyhledávala, to si nemyslím. Navíc se mi zdá, že taneční boty jsou přece jen pohodlnější než ty klasické na podpatku.

Objevíte se v soutěži s vaším legendárním knírkem?

Tahle otázka je na stole. Necháme si to s Kubou jako překvapení. Jsem ve fázi, kdy si knírek nechávám jen na závody a používat ho v další situacích… To moc ráda nemám. Musím si tohle ještě rozmyslet.